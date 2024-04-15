РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10539 посетителей онлайн
Новости
3 516 25

ВАКС оправдал высокопоставленного чиновника ГПСУ Мула, которого обвиняли в недостоверном декларировании имущества жены

мул

Высший антикоррупционный суд оправдал заместителя директора одного из департаментов Администрации Государственной пограничной службы Украины по делу о возможном декларировании недостоверной информации. По информации СМИ, речь идет о начальнике Южного регионального управления погранслужбы Сергее Муле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Сегодня, 15 апреля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла оправдательный приговор и признала невиновным заместителя директора одного из департаментов Администрации Государственной пограничной службы Украины. Его обвиняли в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК в сообщении.

Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы сторон защиты и обвинения, коллегия судей оправдала должностное лицо в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления.

Отмечается, что приговор может быть обжалован в течение тридцати дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату ВАКС.

По данным УП, речь идет о начальнике Южного регионального управления погранслужбы Сергее Муле.

Что предшествовало

Мула обвиняли во внесении в декларацию за 2020 год недостоверных сведений. По версии следствия, чиновник не указал, что у его жены есть дом и участок в пригороде Киева

В январе 2023 года пресс-секретарь Южного регионального управления ГПСУ Иванна Плантовская попала в скандал из-за того, что хвасталась в соцсетях отдыхом за рубежом и гламурной жизнью. Вскоре ее уволили.

На фоне этого скандала в сети появлялась информация о возможных обысках у руководителя управления Сергея Мула, а также якобы обнаруженных у него миллионах наличных денег и иностранном паспорте.

В ГПСУ называли эти публикации ложными и "литьем грязи". Мул подавал иск в СМИ, требуя опровергнуть информацию и принести ему извинения, однако проиграл суд.

Антикоррупционный суд решил закрыть от сторонних наблюдателей рассмотрение дела о возможной лжи в декларации начальника Южного регионального управления погранслужбы Сергея Мула.

Читайте также: Зеленский обнародовал декларацию за прошлый год: доход семьи вырос втрое

Автор: 

Госпогранслужба (6369) декларация (1353) Антикоррупционный суд (1201)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
ВАКС (може, БАКС) своїх у біді не залишає!
показать весь комментарий
15.04.2024 15:07
+6
Ворон ворону око не виклює...
показать весь комментарий
15.04.2024 15:11
+6
цей "мул" за час служби натаскав стільки бабла, що не на один вакс купити вистачить!
показать весь комментарий
15.04.2024 15:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ВАКС (може, БАКС) своїх у біді не залишає!
показать весь комментарий
15.04.2024 15:07 Ответить
Ворон ворону око не виклює...
показать весь комментарий
15.04.2024 15:11 Ответить
очко!!!
показать весь комментарий
15.04.2024 15:19 Ответить
Мул ни в чем не виноват! Его ещё и в киев перевели с повышением.плоа и его ********** вернуть на службу, с повышением.
показать весь комментарий
15.04.2024 16:08 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2024 15:16 Ответить
Кто бы сомневался? Если ты человек схемы и не забываешь отстегивать свою долю - тебя обязательно отмажут. Старух, Некрасова, Тимошенко, Лиев, Хмельницкий ... список можете продолжить.
показать весь комментарий
15.04.2024 15:18 Ответить
Але захищати на фронті ми повинні свої сім'ї, а не отаких "мулів", еге ж?
показать весь комментарий
15.04.2024 18:41 Ответить
цей "мул" за час служби натаскав стільки бабла, що не на один вакс купити вистачить!
показать весь комментарий
15.04.2024 15:20 Ответить
Чогось не дивно.
показать весь комментарий
15.04.2024 15:22 Ответить
а як ще підняти суму???
дати команду меншому суду винести такий вирок щоб підсудний піднасрав...
підняти таксу втричі і виправдати
і нічого особистого
лиш бізнес...
показать весь комментарий
15.04.2024 15:23 Ответить
Це ж не ДУК ПС
показать весь комментарий
15.04.2024 15:31 Ответить
Цих ВАКСівських корупціонерів потрібно відправити в Роботине на переатестацію.
показать весь комментарий
15.04.2024 15:37 Ответить
ВАКС продався за бакс. Гівняки!!!
показать весь комментарий
15.04.2024 15:38 Ответить
треба негайно створювати новий, анти-антокоррупційний суд!!І З пожитєвими сЦудями, зарплатами і пенсіями 5млн. евро в місяць!!
показать весь комментарий
15.04.2024 15:42 Ответить
"шото ржу.."
показать весь комментарий
15.04.2024 15:49 Ответить
не здивувало, здивує - коли посадять!
показать весь комментарий
15.04.2024 15:57 Ответить
Так працював же як мул;
показать весь комментарий
15.04.2024 16:12 Ответить
Ок, невинен. А гроші звідки? Щось не сходиться.

ДБР під час обшуків у начальника Південного регіонального управління ДПСУ, генерал-майора Сергія Мула знайшло: незадекларовану будівлю вартістю 6 мільйонів доларів, 40 мільйонів гривень готівкою та іноземну валюту. В ході обшуку власної квартири (м. Одеса) було виявлено 587 тисяч доларів і 380 тисяч євро. Крім цього, документи про власність в Італії та Іспанії та рахунки на 16 мільйонів доларів в іноземних установах

Джерело:
показать весь комментарий
15.04.2024 16:18 Ответить
На такий випадок завжди є залізобетонний аргумент - то другоє!
показать весь комментарий
15.04.2024 18:39 Ответить
Може я чогось не розумію - на яух Україні такі нечесні та брехливі офіцери або генерали??? Він же ж військовослужбовець, жадний та алчний - який за гроші може зрадити або перейти на бік ворога. Ви про це не подумали, га пан гарант???
показать весь комментарий
15.04.2024 17:32 Ответить
от таких чомусь не хочуть мобілізовувати. І судді, і прокурори, завдяки яким мафія в Україні живе, на фронті не опиняться, і їх діти, до речі, також.
показать весь комментарий
15.04.2024 17:35 Ответить
Хто б сумнівався. Всі справи проти топ корупціонерів передбачувані на 100%. У нас стабільна і прогнозована судова система. Точніше те що нею прикидається
показать весь комментарий
15.04.2024 17:41 Ответить
Хорхе Фернандес (25.06.1973 року народження) ні в чому не винен? Як несподівано...
показать весь комментарий
15.04.2024 18:37 Ответить
ВАКС для цього істворювався. Тому все в рамках закону беззаконня.
В нас все так жваво перейменовують, що самий час перейменуватиту цю ваксу - Вищий Корупційний Суд Беззаконня - ВКСБ
показать весь комментарий
15.04.2024 19:30 Ответить
Это он Шалимова в Борисполе танхаус купил готовый за 1.5 м гр .
показать весь комментарий
16.04.2024 12:39 Ответить
 
 