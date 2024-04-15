ВАКС оправдал высокопоставленного чиновника ГПСУ Мула, которого обвиняли в недостоверном декларировании имущества жены
Высший антикоррупционный суд оправдал заместителя директора одного из департаментов Администрации Государственной пограничной службы Украины по делу о возможном декларировании недостоверной информации. По информации СМИ, речь идет о начальнике Южного регионального управления погранслужбы Сергее Муле.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"Сегодня, 15 апреля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла оправдательный приговор и признала невиновным заместителя директора одного из департаментов Администрации Государственной пограничной службы Украины. Его обвиняли в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК в сообщении.
Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы сторон защиты и обвинения, коллегия судей оправдала должностное лицо в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления.
Отмечается, что приговор может быть обжалован в течение тридцати дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату ВАКС.
По данным УП, речь идет о начальнике Южного регионального управления погранслужбы Сергее Муле.
Что предшествовало
Мула обвиняли во внесении в декларацию за 2020 год недостоверных сведений. По версии следствия, чиновник не указал, что у его жены есть дом и участок в пригороде Киева
В январе 2023 года пресс-секретарь Южного регионального управления ГПСУ Иванна Плантовская попала в скандал из-за того, что хвасталась в соцсетях отдыхом за рубежом и гламурной жизнью. Вскоре ее уволили.
На фоне этого скандала в сети появлялась информация о возможных обысках у руководителя управления Сергея Мула, а также якобы обнаруженных у него миллионах наличных денег и иностранном паспорте.
В ГПСУ называли эти публикации ложными и "литьем грязи". Мул подавал иск в СМИ, требуя опровергнуть информацию и принести ему извинения, однако проиграл суд.
Антикоррупционный суд решил закрыть от сторонних наблюдателей рассмотрение дела о возможной лжи в декларации начальника Южного регионального управления погранслужбы Сергея Мула.
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дати команду меншому суду винести такий вирок щоб підсудний піднасрав...
підняти таксу втричі і виправдати
і нічого особистого
лиш бізнес...
ДБР під час обшуків у начальника Південного регіонального управління ДПСУ, генерал-майора Сергія Мула знайшло: незадекларовану будівлю вартістю 6 мільйонів доларів, 40 мільйонів гривень готівкою та іноземну валюту. В ході обшуку власної квартири (м. Одеса) було виявлено 587 тисяч доларів і 380 тисяч євро. Крім цього, документи про власність в Італії та Іспанії та рахунки на 16 мільйонів доларів в іноземних установах
Джерело:
В нас все так жваво перейменовують, що самий час перейменуватиту цю ваксу - Вищий Корупційний Суд Беззаконня - ВКСБ