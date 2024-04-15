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Новости Война
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Рашисты ударили по учебному заведению в Лукьянцах на Харьковщине: 2 человека погибли (обновлено)

вибух

Российские оккупационные войска нанесли удар по селу Лукьянцы на Харьковщине, в результате чего, предварительно, погибли 2 человека, а 3 получили травмы.

Об этом заявил заместитель председателя Липецкой громады Сергей Креветченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Ударили в гражданский объект. Предварительно двое погибших и трое травмированных. Сейчас еще не можем точно сказать, что там, сколько людей пострадало", - говорится в сообщении.

Глава ОВА Олег Синегубов заявил, что около 14 часов российские войска ударили КАБом по учебному заведению.

"Два человека погибли, количество раненых устанавливается. Все гражданские. Попадание было в учебное заведение.

Информация обновляется", – отметил он.

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Автор: 

обстрел (26862) Харьковщина (5577)


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Без Залізного, із "новімі ліцамі" Харківщина перетворюється на випалену пустелю((
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15.04.2024 16:10 Ответить
Скільки світові ЗМІ розповідали про атаку ірану на Ізраїль ,а те що рашисти кожен день убивають мирних громадян і руйнують міста і села перетворюючи їх на пустелю, цього стараются не розповідають ні зарубіжні ні наші ,а все через нашу провальну інформаційну політику.
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15.04.2024 16:33 Ответить
 
 