Рашисты ударили по учебному заведению в Лукьянцах на Харьковщине: 2 человека погибли (обновлено)
Российские оккупационные войска нанесли удар по селу Лукьянцы на Харьковщине, в результате чего, предварительно, погибли 2 человека, а 3 получили травмы.
Об этом заявил заместитель председателя Липецкой громады Сергей Креветченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Ударили в гражданский объект. Предварительно двое погибших и трое травмированных. Сейчас еще не можем точно сказать, что там, сколько людей пострадало", - говорится в сообщении.
Глава ОВА Олег Синегубов заявил, что около 14 часов российские войска ударили КАБом по учебному заведению.
"Два человека погибли, количество раненых устанавливается. Все гражданские. Попадание было в учебное заведение.
Информация обновляется", – отметил он.
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Isolda Peres
показать весь комментарий15.04.2024 16:10 Ответить Мне нравится 1
володимир омельянов
показать весь комментарий15.04.2024 16:33 Ответить Мне нравится 2
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