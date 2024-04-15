Британия не будет помогать Украине сбивать дроны, как над Израилем, из-за риска эскалации конфликта НАТО с РФ, - Кэмерон
ВВС Великобритании (RAF) не могут сбивать вражеские дроны над Украиной, как это делали над Израилем, поскольку втягивание сил НАТО в прямой конфликт с российскими войсками приведет к "тревожной эскалации конфликта".
Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в эфире LBC, информирует Цензор.НЕТ.
Ранее премьер Риши Сунак подтвердил, что истребители Королевских ВВС сбили несколько иранских беспилотников, атаковавших Израиль в воскресенье.
Журналист спросил Кемерона, почему ВВС не могут делать то же самое для Украины.
"Мы сделали больше, чем любая другая страна в отдельности, чтобы помочь украинцам. Мы подготовили более 60 тысяч украинских военнослужащих, мы первыми предоставили им противотанковое оружие, дальнобойную артиллерию и танки", - сказал министр.
Кэмерон предупредил о рисках использования британских военных сил для прямой конфронтации с Россией.
"Я думаю, что сложность того, чтобы вы предлагаете заключается в том, что если вы хотите избежать эскалации в плане более широкой европейской войны, думаю, следует избегать прямого взаимодействия войск НАТО с российскими войсками. Это может повлечь за собой эскалацию ситуации", - подчеркнул глава МИД Британии.
По его мнению, лучше поддерживать Украину финансово, дипломатически и оружием.
"Если силы НАТО вступят в прямой конфликт с российскими силами, это будет опасная эскалация", – добавил Кэмерон.
Он сказал, что использование самолетов "не обязательно является лучшим способом сбивать ракеты и беспилотники, системы противовоздушной обороны более эффективны".
Кэмерон добавил, что для Украины существует большая потребность в доступе к "системам противовоздушной обороны", в частности, к системе Patriot.
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"Разве одна спасенная жизнь в Украине отличается от одной спасенной жизни в Израиле ?"
Конечно, если бы сейчас в Украине было на хранении ее ЯО, думаю что коллективный Запад куда охотнее бы прикрыл небо над Украиной, что б не дай бог ни одна ракета не попала в хранилища ЯО. Но и сейчас в Украине достаточно опасных (для всей Европы) обьектов.
Гарантуєте, що ворог не захопив би ядерні об'єкти відразу і не почав ними шантажувати Європу ?
Давно не чув нічого більш ганебного!
а помогать они не будут. Ихнее место на параше. Вот это и
есть НАТО ?.
якби не керівництво комуняцького виродка Кравчука.
Ще один аргумент на користь я/з для не демократичних країн, робіть бімбу і на нато чи америку пох.
А козломорді знають що НАТО з ними не воює?????