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Британия не будет помогать Украине сбивать дроны, как над Израилем, из-за риска эскалации конфликта НАТО с РФ, - Кэмерон

кемерон,девід

ВВС Великобритании (RAF) не могут сбивать вражеские дроны над Украиной, как это делали над Израилем, поскольку втягивание сил НАТО в прямой конфликт с российскими войсками приведет к "тревожной эскалации конфликта".

Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в эфире LBC, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее премьер Риши Сунак подтвердил, что истребители Королевских ВВС сбили несколько иранских беспилотников, атаковавших Израиль в воскресенье.

Журналист спросил Кемерона, почему ВВС не могут делать то же самое для Украины.

"Мы сделали больше, чем любая другая страна в отдельности, чтобы помочь украинцам. Мы подготовили более 60 тысяч украинских военнослужащих, мы первыми предоставили им противотанковое оружие, дальнобойную артиллерию и танки", - сказал министр.

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Кэмерон предупредил о рисках использования британских военных сил для прямой конфронтации с Россией.

"Я думаю, что сложность того, чтобы вы предлагаете заключается в том, что если вы хотите избежать эскалации в плане более широкой европейской войны, думаю, следует избегать прямого взаимодействия войск НАТО с российскими войсками. Это может повлечь за собой эскалацию ситуации", - подчеркнул глава МИД Британии.

По его мнению, лучше поддерживать Украину финансово, дипломатически и оружием.

"Если силы НАТО вступят в прямой конфликт с российскими силами, это будет опасная эскалация", – добавил Кэмерон.

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Он сказал, что использование самолетов "не обязательно является лучшим способом сбивать ракеты и беспилотники, системы противовоздушной обороны более эффективны".

Кэмерон добавил, что для Украины существует большая потребность в доступе к "системам противовоздушной обороны", в частности, к системе Patriot.

Автор: 

Великобритания (4913) Кэмерон (247) НАТО (9943)


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Топ комментарии
+39
Так а что будет то? Вы верите что рашка ударит ядерной бомбой по Лондону? Где у них дети, внуки, любовницы, имущество. Что они согласятся в лучшем случае прожить остаток жизни в каком то подземном бункере - хотя нет никаких гарантий что координаты этого бункера неизвестны - и через 10 минут после ядерного удара по какому то городу цивилизованного Запада - на этом месте не будет на дне воронки булькать озеро расплавленной магмы, вперемешку с остатками можновладцив, которые там укрывались? Какой эскалации вы боитесь? Что рашка снимет с восточного фронта оставшиеся там танки, бмп и гольф кары и пойдет к Ла-Маншу? Ну так после этого ЗСУ флаг Украины повесят на мерии Владивостока через месяц. Что будет то?
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15.04.2024 15:47
+27
Британія не винна,що 73% баранів обрали нетряпку.
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15.04.2024 16:03
+24
Хтось може пояснити як збиття над нашою територією чужинських ракет може привести до якоїсь ескалації??? От зараз США та Британія позбивали ракети навіть не над Ізраїлем? Де тут ескалація? Брешуть!
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15.04.2024 15:56
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Нажаль, нічого нового. З більшістю т. зв. "союзників" вже все давно зрозуміло...
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15.04.2024 16:43 Ответить
Як так можна боятися цих російських виродків? Европа сама собі страх нагнала.
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15.04.2024 16:45 Ответить
Если Украине не помогут и поставят на грань выживания, то наверняка есть ненулевая вероятность что будет подрыв нескольких АЭС (когда будет стабильный ветер в сторону парашки). Эта "эскалация" их не пугает? Подуть то потом может и не только на парашку.
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15.04.2024 16:51 Ответить
то теxнологически не получится! взрывающийся тип реакторов был только в Чернобыле. разве чего его раскочегарить снова
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15.04.2024 18:58 Ответить
Та будь-який реактор можна підірвати при наявності такого бажання, просто маніпуляції треба буде робити дещо відмінні від тих, що робили в Прип'яті.
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16.04.2024 01:55 Ответить
ГНИЛА ЗАХІДНА БРЕХНЯ САМЕ ТАК І ВИГЛЯДАЄ- "Ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна окремо, щоб допомогти українцям. Ми підготували понад 60 тисяч українських військовослужбовців, ми першими надали їм протитанкову зброю, далекобійну артилерію та танки", - сказав міністр. ТАК ЧОМУ ЦЕ ВСЕ НАДАНЕ УКРАЇНІ НЕ Є ТАКИМ САМИМ РИЗИКОМ ЕКСКАЛАЦІЇ КОНФЛІКТУ З 3,14ДЕРАЦІЄЮ,???(((через ризик ескалації конфлікту НАТО з РФ)))
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15.04.2024 16:54 Ответить
Кто еще хочет в голубую устрицу? Ой в евросоюз
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15.04.2024 16:55 Ответить
Я хочу. А ти можеш вступати в тайожне співтовариство.
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15.04.2024 17:24 Ответить
Та хоч би мовчали вже. А то так прямо казати перед конченим маніяком, що ми очкуєм, ну якось не по британськи чи що. А воно ж відчуває, що ви боїтеся і ще більше нагліє і вбиває
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15.04.2024 16:55 Ответить
а хто нам 30ть років заважав іти в НАТО ні ми дурники хотіли дешевий газ і щоб кум все порішав а тепер скиглимо
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15.04.2024 17:00 Ответить
правильно Гордон про них сказал-трусливая и жалкая мразота,*****! что сша с ссыкливым байденом которые полгода жуют сопли с предоставлением Украине настоящего пакета вооружений а не те кроки что есть сейчас,что европа которая также в час по чайной ложке дают оружие Украине!а межлу тем в осколках ракет которыми рашисты бьют по Украине находят компоненты произведённые на западе!трусливые и жалкие гниды весь этот запад,как во времена 2 мировой войны стелились перед гитлером,также и сейчас стелятся перед ******! исключение разве что страны балтии можно назвать.
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15.04.2024 17:00 Ответить
Так дайте ф 16 и полный комплект лучших ракет воздух-воздух Украинне. И не нужно никакой эскалации. Против папуасов-никто не боится воевать. а против рашки против серьезного противника-все счут кроме ЗСУ
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15.04.2024 17:01 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/15/7451323/ В Норвегии заявили, что передают Украине F-16 для ударов глубоко в российский тыл
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15.04.2024 17:01 Ответить
Союзники своїм терпільством самі до цього доводять
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15.04.2024 17:19 Ответить
Ти диви, як на союзників шакальйо загавкало,пі&ари позакривали спермоприйомники!
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15.04.2024 17:11 Ответить
Я б задал партнерам вопрос:
"Разве одна спасенная жизнь в Украине отличается от одной спасенной жизни в Израиле ?"

Конечно, если бы сейчас в Украине было на хранении ее ЯО, думаю что коллективный Запад куда охотнее бы прикрыл небо над Украиной, что б не дай бог ни одна ракета не попала в хранилища ЯО. Но и сейчас в Украине достаточно опасных (для всей Европы) обьектов.
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15.04.2024 17:18 Ответить
Наші атомні станції хтось прикриває ? Одна в заручниках. Чорнобильську втримати не змогли через високий рівень радіації. Було би тоді дві.
Гарантуєте, що ворог не захопив би ядерні об'єкти відразу і не почав ними шантажувати Європу ?
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15.04.2024 17:26 Ответить
так я об этом же. И кстати, кейс с захватом ЗАЭС еще не закончился. Так что европейцы должны быть заинтересованными в том , что бы помочь Украине прикрыть небо
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15.04.2024 17:29 Ответить
А я про то що голосувати адекватно на виборах простіше і ефективніше, ніж утримувати ядерну зброю. Вона не може стати гарантом безпеки, якщо всередині її контролюють люди *****.
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15.04.2024 17:32 Ответить
вам не понравится их ответ. Отличается
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16.04.2024 00:31 Ответить
Ну, вы там сами! И так, что бы на рашкину территорию не залетало.
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15.04.2024 17:25 Ответить
І яка нормальна країна після цього захоче приєднатись до вашого ср@ного демократичного табору? Та, навпаки, ще захочуть відєднатись та запастись ядерною зброєю, отоді чекайте ескалації.
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15.04.2024 17:46 Ответить
Ох, вже ці натівські леви... Щось вони мені більш на кішочок пухнастеньких схожі.
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15.04.2024 17:49 Ответить
Правда, і нам крити нічим. Не бачу, щоб наша влада хотіла б перемоги у цій війні -- "Переспрямування коштів від телемарафону та "FreeДом" на ЗСУ є недоцільним, - Шмигаль відповів на петицію Джерело: "
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15.04.2024 17:52 Ответить
Сциклопи.
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15.04.2024 17:53 Ответить
Тобто паРаша не боїться ескалацiї, а усi на Заходi бояться. Це - карт бланш для паРашi робити в Українi все що вони хочуть. Так на чиїй сторонi Захiд?
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15.04.2024 17:54 Ответить
Кэмерон и Британия не сцыкуны. Просто они не будут вписываться по полной за страну в которой власть врёт и ворует, которая насквозь пронизана фсб, которая не выполняет требований партнёров по реформам, которая выбирает в президенты уголовников (янукович) и клоунов, сами знаете кто. Продолжать?
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15.04.2024 17:56 Ответить
У тебя в Канаде вообще власть передаётся по наследству, прям как у семейки Алиевых.
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15.04.2024 18:06 Ответить
Так вони ж такого не кажуть ! хай скажуть причину, а так в мене напариклад на відміну від вас така впевненість що вони е всі агенти ***** та разом проводять геноцид українців та знищення йих міст та сел.
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15.04.2024 18:07 Ответить
Їм треба не за Україну "вписуватися", а за самих себе. Бо, якщо московії не дати по зубах зараз, її "апетити" будуть лише зростати. А разом з цим і апетити всіх її тоталітарних та авторитарних союзників: Ірану, Китаю, Північної Кореї, Венесуели і бозна ще кого. І уникнути великої війни буде все складніше і складніше. А воювати зі всесвітнім злом простіше, маючи на своєму боці таку достатньо потужну військову силу, як Україна з ЗСУ (чисельність ЗСУ в рази більша за все НАТО без США), ніж її не мати.
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15.04.2024 18:20 Ответить
Так вони даже над територіею НАТО не збивають ніхера бо вони через них летять вбивати українців а не йих то їм і похер хай вбиваютиь хай стирають з ліца землі міста та сіла України це в них така демократія
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15.04.2024 18:03 Ответить
"Британія не допомагатиме Україні збивати дрони, як над Ізраїлем, через ризик ескалації конфлікту НАТО з РФ, - Кемерон

Давно не чув нічого більш ганебного!
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15.04.2024 18:06 Ответить
Намагання "уникнути ризику ескалації" є "хованням голови в пісок". Московія буде робити ескалацію в тій мірі, на яку вона готова (чи думає, що готова). Байдуже, що при цьому буде робити Захід взагалі чи Великобританія зокрема. На якомусь етапі російської ескалації в Україні (чи в іншому місці) Захід не матиме іншого вибору як відповісти. І тоді московія або продовжить ескалацію (знову ж таки до лише їй відомої межі), або ж заскавчить та відповзе зализувати рани та волати на весь світ про "жорстокий, бездушний та агресивний Захід". Умиротворення та намагання "не провокувати" ще ніколи в світовій історії не зупиняло жодного агресора від подальшої ескалації.
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15.04.2024 18:10 Ответить
А ДАЛЬШЕ ЧТО !?)
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15.04.2024 18:11 Ответить
!
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15.04.2024 18:13 Ответить
Дальше действовать будет индивидуалистический анархизм, да здравствует махновщина!
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15.04.2024 18:19 Ответить
Все ясно. Захищати Ізраіль можна, і це правильно, а Україну.- ні в якому разі, бо путін перестани заходу.аплодувати.
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15.04.2024 18:50 Ответить
Яка ганьба.
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15.04.2024 18:57 Ответить
Як можна допомогати тим, хто обрав собі керівником ворожого шпигуна і не рухає навіть фігом, щоб його поміняти на патріота
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15.04.2024 19:04 Ответить
Просто в США и на западе в целом не знают что Зеля шпион, Ермак хитёр и коварен, у специальных служб руки опустились, они бессильны.
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15.04.2024 19:10 Ответить
Штати не знають??? Штати знали це ще до виборів у 2019му. Але іноді шпигун може стати подвійним. У Штатів є свої інтереси
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15.04.2024 20:02 Ответить
А просто промолчать нельзя? Каждому обязательно надо сказать, как они боятся пyтлорaшkи и эскалации..
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15.04.2024 19:09 Ответить
True. He could have said something vague and non-committal like: we are watching the situation closely and assessing our options, etc. This is what normally happens. But he chose to say what he did. There has to be a reason for that. These are not naive people. Something is in the works that they do not want to disrupt, and they want to be super clear that about it.
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15.04.2024 19:35 Ответить
Это и есть истенное лицо "друзей" Украины. Им только и болтать,
а помогать они не будут. Ихнее место на параше. Вот это и
есть НАТО ?.
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15.04.2024 19:12 Ответить
Британія не допомагатиме Україні збивати дрони, як над Ізраїлем, через ризик ескалації конфлікту НАТО з РФ, - Кемерон Джерело:
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15.04.2024 19:16 Ответить
Кто мог задать такой вопрос Кэмерону , могут ли ,, ВВС Великобритании воздушном пространстве Украины сбивать дроны ? Конечно нет... Даже Бетман не может просто летать ,могут продать , дать, отказать , но не пересекать границу Украины. Даже и будут , но не для прессы не для огласки..
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15.04.2024 19:24 Ответить
Правильно! Бояться! Так треба прямо і коротко казати. Для лаконічності.
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15.04.2024 19:27 Ответить
Волшебное слово эскалация. Ответ на любой вопрос. Хотя сами понимают что украинцы не настолько идиоты.
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15.04.2024 19:28 Ответить
А що не було ескалації з НАТО коли турки збили раша военний літачок?
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15.04.2024 19:30 Ответить
Нет не было, Эрдоган начал обзванивать членов НАТО рассказывать про пятую статью и единство в блоке, уповая на то что его сейчас будут бить, в НАТО сказали сам разбирайся, пришлось ехать в Россию и на русском языке извиняться, походу выучил текст потому то он его не знает.
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15.04.2024 19:47 Ответить
Я нарешті зрозумів навіщо ми віддали ядерну зброю. Ми віддали ядерну зброю в 1991 році, щоб через тридцять три роки отримати глибоку стурбованість, та занепокоєння. Потужно.
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15.04.2024 19:33 Ответить
Чемберлен v. 2.0?
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15.04.2024 19:47 Ответить
Україна могла одержати за свій плутоній від США 100 мільярдів доларів,
якби не керівництво комуняцького виродка Кравчука.
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15.04.2024 19:47 Ответить
Чому не порадив украiнцям перестати ескалiрувать?
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15.04.2024 19:52 Ответить
Це ганьба Великобританії!!!!!
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15.04.2024 20:52 Ответить
Куколд иди поцелуй жопу трамповской шлюхе Марджори 😆😆
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15.04.2024 22:13 Ответить
А що буде коли Іран заявить про свою ядерну зброю?Будете далі мастарбувати як з рф?
Ще один аргумент на користь я/з для не демократичних країн, робіть бімбу і на нато чи америку пох.
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15.04.2024 22:23 Ответить
Люди, ви подуріли? Вони нам ракети Скальп/Стормшедоу дають, усюди грудьми за нас в Європі, та ракети для Патріотів і бозна-ще яку військову допомогу, а ви на них гавкаєте, як корисні ідіоти путі.
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16.04.2024 00:03 Ответить
кемерон, питань нема. Поверни нам яз, ракети і літаки що ви видурили, і йди під три чорти, сс*ло ******.
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16.04.2024 00:27 Ответить
Політики на Заході стали якісь зовсім малохольні: ось в Кореї в 50-ті роки минулого століття американські та совєтські пілоти безпосередньо вели повітряні бої та збивали один одного сотнями, і при цьому ніхто не боявся, що ці країни почнуть кидатися один в одного атомними бомбами. Просто тоді більшість і політиків, і військових практично щойно пережили 2-гу світову і вже нічого не боялися. На відміну від нинішніх, які часом бояться власної тіні. У того ж Байдена є 2 вівчарки, і він мав би знати, що серйозні пси по-справжньому атакують здебільшого мовчки, а гавкають вони лише тоді, коли просто хочуть налякати. То чи варто серйозно сприймати назойливе путінське або мєдвєдівське ядерне гавкання?
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16.04.2024 02:33 Ответить
Вони вiд Максiма Галкiна сруцца, а ти ще хочеш шось.
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16.04.2024 03:22 Ответить
А коли по Будапештсуому туалетному папіру забирали зброю вони про це говорили?
А козломорді знають що НАТО з ними не воює?????
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16.04.2024 12:37 Ответить
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