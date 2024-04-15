Британия не будет помогать Украине сбивать дроны, как над Израилем, из-за риска эскалации конфликта НАТО с РФ, - Кэмерон

ВВС Великобритании (RAF) не могут сбивать вражеские дроны над Украиной, как это делали над Израилем, поскольку втягивание сил НАТО в прямой конфликт с российскими войсками приведет к "тревожной эскалации конфликта".

Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в эфире LBC, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее премьер Риши Сунак подтвердил, что истребители Королевских ВВС сбили несколько иранских беспилотников, атаковавших Израиль в воскресенье.

Журналист спросил Кемерона, почему ВВС не могут делать то же самое для Украины.

"Мы сделали больше, чем любая другая страна в отдельности, чтобы помочь украинцам. Мы подготовили более 60 тысяч украинских военнослужащих, мы первыми предоставили им противотанковое оружие, дальнобойную артиллерию и танки", - сказал министр.

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Кэмерон предупредил о рисках использования британских военных сил для прямой конфронтации с Россией.

"Я думаю, что сложность того, чтобы вы предлагаете заключается в том, что если вы хотите избежать эскалации в плане более широкой европейской войны, думаю, следует избегать прямого взаимодействия войск НАТО с российскими войсками. Это может повлечь за собой эскалацию ситуации", - подчеркнул глава МИД Британии.

По его мнению, лучше поддерживать Украину финансово, дипломатически и оружием.

"Если силы НАТО вступят в прямой конфликт с российскими силами, это будет опасная эскалация", – добавил Кэмерон.

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Он сказал, что использование самолетов "не обязательно является лучшим способом сбивать ракеты и беспилотники, системы противовоздушной обороны более эффективны".

Кэмерон добавил, что для Украины существует большая потребность в доступе к "системам противовоздушной обороны", в частности, к системе Patriot.