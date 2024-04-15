Россия смогла частично восстановить мощности НПЗ, которые останавливались после дроновых ударов, - Reuters

РФ смогла отремонтировать некоторые из ключевых нефтеперерабатывающих заводов, подвергшихся ударам украинских беспилотников.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Как отмечается, количество мощностей, простаивавших в результате атак, снизилось с 14% до около 10% в конце марта.

После того, как 2 апреля был нанесен удар по заводу "Танеко", не было никаких сообщений об успешных атаках на крупные российские НПЗ и Россия быстро восстанавливает их, несмотря на трудности с получением западных технологий.

Это касается Рязанского завода, принадлежащего "Роснефти", вернувшего в эксплуатацию установки первичной переработки нефти АВТ-4 и главную установку АВТ-6, а также Куйбышевского НПЗ, ремонтирующего АВТ-4 и сызранскую установку АВТ-5, ранее остановленную на техническое обслуживание и установку АВТ-6.

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По подсчетам Reuters, общая мощность российской первичной перерабатывающей нефтепереработки, которая простаивала через беспилотники, сократилась до 90 500 тонн в сутки с примерно 123 800 тонн в сутки ранее.

Однако, в целом, совокупные мощности по первичной переработке нефти в России, выведенные из строя из-за различных остановок и технического обслуживания, ожидаются на уровне 4,4 млн тонн в апреле (по сравнению с 4,1 млн тонн в марте).

Что известно об ударах Украины по российским НПЗ

Как сообщалось, 2 апреля беспилотники атаковали российский нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске в Татарстане. Атака на НПЗ является совместной операцией СБУ и ГУР Минобороны.

Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе "Танеко" российской компании "Татнефть", расположенном примерно в 1300 километрах от линии фронта. Беспилотник попал в установку первичной переработки, перерабатывающей около 155 000 баррелей нефти в день, но повреждение установки не критично, утверждают российские чиновники.

По подсчетам Reuters, в первом квартале 2024 года минимум семь российских нефтеперерабатывающих заводов останавливали работу из-за атак украинских беспилотников. Удары поразили мощности по переработке 4,6 млн тонн нефти, или 7% от общего объема переработки в РФ.

Из-за опасений уменьшения производства биржевые цены на бензин и дизтопливо в России быстро растут.

В ночь на 23 марта российские телеграмм-каналы сообщили о взрывах и пожаре на очередном российском НПЗ – Куйбышевском НПЗ в Самарской области РФ. На предприятии была остановлена CDU-5, одна из двух установок первичной переработки. Тогда завод лишился половины своих мощностей.

В ночь на 15 марта беспилотники атаковали российский НПЗ "Первый завод" в Калужской области. Оборудование завода получило повреждения, начался пожар.

13 марта Новошахтинский НПЗ в Ростовской области России приостанавливал работу после атаки дронов. Это самый крупный поставщик нефтепродуктов на юге России и единственный НПЗ в Ростовской области. Его полная мощность – 5,6 млн тонн.

В тот же день беспилотники атаковали рязанский НПЗ "Роснефти", в результате чего повреждения получили две установки первичной переработки нефти. На них приходится 70% мощности завода, однако степень повреждений владелец завода скрывает.

В ночь на 12 марта беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод компании "ЛукОйл" в Нижегородской области, он также приостановил работу. В результате удара выведена из строя самая большая установка по переработке нефти, которая обеспечивала 53% переработки на НПЗ.