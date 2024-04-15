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Новости
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Россия смогла частично восстановить мощности НПЗ, которые останавливались после дроновых ударов, - Reuters

нафта

РФ смогла отремонтировать некоторые из ключевых нефтеперерабатывающих заводов, подвергшихся ударам украинских беспилотников.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Как отмечается, количество мощностей, простаивавших в результате атак, снизилось с 14% до около 10% в конце марта.

После того, как 2 апреля был нанесен удар по заводу "Танеко", не было никаких сообщений об успешных атаках на крупные российские НПЗ и Россия быстро восстанавливает их, несмотря на трудности с получением западных технологий.

Это касается Рязанского завода, принадлежащего "Роснефти", вернувшего в эксплуатацию установки первичной переработки нефти АВТ-4 и главную установку АВТ-6, а также Куйбышевского НПЗ, ремонтирующего АВТ-4 и сызранскую установку АВТ-5, ранее остановленную на техническое обслуживание и установку АВТ-6.

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По подсчетам Reuters, общая мощность российской первичной перерабатывающей нефтепереработки, которая простаивала через беспилотники, сократилась до 90 500 тонн в сутки с примерно 123 800 тонн в сутки ранее.

Однако, в целом, совокупные мощности по первичной переработке нефти в России, выведенные из строя из-за различных остановок и технического обслуживания, ожидаются на уровне 4,4 млн тонн в апреле (по сравнению с 4,1 млн тонн в марте).

Что известно об ударах Украины по российским НПЗ

Как сообщалось, 2 апреля беспилотники атаковали российский нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске в Татарстане. Атака на НПЗ является совместной операцией СБУ и ГУР Минобороны.

Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе "Танеко" российской компании "Татнефть", расположенном примерно в 1300 километрах от линии фронта. Беспилотник попал в установку первичной переработки, перерабатывающей около 155 000 баррелей нефти в день, но повреждение установки не критично, утверждают российские чиновники.

По подсчетам Reuters, в первом квартале 2024 года минимум семь российских нефтеперерабатывающих заводов останавливали работу из-за атак украинских беспилотников. Удары поразили мощности по переработке 4,6 млн тонн нефти, или 7% от общего объема переработки в РФ.

Из-за опасений уменьшения производства биржевые цены на бензин и дизтопливо в России быстро растут.

В ночь на 23 марта российские телеграмм-каналы сообщили о взрывах и пожаре на очередном российском НПЗ – Куйбышевском НПЗ в Самарской области РФ. На предприятии была остановлена CDU-5, одна из двух установок первичной переработки. Тогда завод лишился половины своих мощностей.

В ночь на 15 марта беспилотники атаковали российский НПЗ "Первый завод" в Калужской области. Оборудование завода получило повреждения, начался пожар.

13 марта Новошахтинский НПЗ в Ростовской области России приостанавливал работу после атаки дронов. Это самый крупный поставщик нефтепродуктов на юге России и единственный НПЗ в Ростовской области. Его полная мощность – 5,6 млн тонн.

В тот же день беспилотники атаковали рязанский НПЗ "Роснефти", в результате чего повреждения получили две установки первичной переработки нефти. На них приходится 70% мощности завода, однако степень повреждений владелец завода скрывает.

В ночь на 12 марта беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод компании "ЛукОйл" в Нижегородской области, он также приостановил работу. В результате удара выведена из строя самая большая установка по переработке нефти, которая обеспечивала 53% переработки на НПЗ.

Автор: 

НПЗ (238) россия (95339)


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Топ комментарии
+17
Висновок тільки один: треба бити ще.
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15.04.2024 16:00
+15
казали, від 6 місяців до року відновлюватимуть ... пекельні санкції завадять ремонту ... ага
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15.04.2024 15:57
+15
Байден та Остін можуть вздихнути спокійніше...
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15.04.2024 15:58
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Правила форума Совет форумчан
казали, від 6 місяців до року відновлюватимуть ... пекельні санкції завадять ремонту ... ага
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15.04.2024 15:57 Ответить
асиметричною відповіддю стала давно намічена серія по електростанціях...у короткий срок, кучно в рази потужніше...
а це вплине на рухомий склад залізниць...свого часу до 19 року був контракт на тепловози Дженерал електрик, бо нема вже тепловохів в уз, а ті, що є горять....та після 19 очільник нової влади каже, нам то не треба....треба електровози алстом від макрона...
тепер і тепловозів нема, електровозів нема, ще й електрики...
а нотрдам ще й досі не відбудували...то біда..
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15.04.2024 16:54 Ответить
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15.04.2024 15:58 Ответить
Байден та Остін можуть вздихнути спокійніше...
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15.04.2024 15:58 Ответить
це не їх заслуга, це наше недопрацювання!
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15.04.2024 15:59 Ответить
Висновок тільки один: треба бити ще.
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15.04.2024 16:00 Ответить
Захід видихнув
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15.04.2024 16:01 Ответить
Отже треба повторити.
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15.04.2024 16:02 Ответить
треба більше салютів, хай відновлюють .
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15.04.2024 16:03 Ответить
треба повторити
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15.04.2024 16:08 Ответить
Не дадуть повторити, бо в однієї з американських корпорацій на рашці є бізнесові інтереси. Вгадайте в якій сфері
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15.04.2024 16:13 Ответить
та вони капіталісти. Були , є і будуть. Приклад - той же Форд
С 1939 по 1945 год немецкий завод Форд поставил в вермахт около 50 тысяч грузовых автомобилей. Таким образом в немецкой армии грузовики Ford стали вторыми по массовости, после автомобилей Opel.
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15.04.2024 16:15 Ответить
А ми зможемо енергетику відновити ту що рашисти зруйнували за останій місяць ? тому менше треба радуватись ,а більше щось робити і доносити правду .
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15.04.2024 16:25 Ответить
Просто хотелось бы кто то пояснить - а то мне лично непонятно - как удары по НПЗ влияют на цены на нефть? Я понимаю бить по месторождениям, по нефтяным терминалам, топить танкеры с нефтью - это логично. Но мешать их нефтепераработке - то как это вообще может повлиять? Ну не смогут переработать - вынуждены будут продавать сырой, а это увеличение предложения на рынке - а значит наоборот снижение цен.
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15.04.2024 16:25 Ответить
Надо бить по нефтетерминалам но розовым пони надо что бы нефть не подорожала, а это значит что война будет продолжаться пока кацапы полностью не уничтожат теплогенерацию Украины.
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15.04.2024 17:19 Ответить
 
 