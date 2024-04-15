В РФ обманом вербуют иностранцев в "спецподразделения" для отправки на фронт, - британская разведка

С целью избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации Россия вербует иностранных граждан в ряды своей армии для участия в боевых действиях в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Как отмечается, в последней открытке, написанной на английском языке, иностранцам предлагается поступить в "специальное" подразделение российской армии с ежемесячной зарплатой в $2200, выплатой еще $2000, выдачей российского паспорта, бесплатным медицинским обслуживанием и обучением.

Сообщается, что в середине 2023 года были распространены онлайн-объявления о приеме на работу специально для граждан соседних стран, таких как Армения и Казахстан, с ежемесячными предложениями заработной платы в размере $1973 и выплатой $5140 при вступлении в армию. Также в течение 2023 года Россия обращалась к мигрантам из Центральной Азии внутри РФ.

Недавно появились сообщения о том, что мигрантов из Индии и Непала завербовали и отправили воевать в Украину.

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"Вполне вероятно, что многие из завербованных не профессиональные солдаты, а рабочие-мигранты, и их заставляли воевать под ложным предлогом или предлагая финансовые стимулы", - считают в британской разведке.

Кроме того, в разведке Британии считают, что численность иностранных граждан в вооруженных силах РФ, вероятнее всего, будет незначительной, и они будут интегрированы в штатные, а не в "специальные" подразделения.

"Россия, вероятно, желает избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации, и учитывая значительные потери (в настоящее время они оцениваются в 913 человек в день) РФ необходимо продолжать изучать все возможности вербовки, чтобы поддерживать высокие темпы притока людей", - говорится в сводке разведки.

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