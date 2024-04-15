РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10539 посетителей онлайн
Новости
1 082 2

В РФ обманом вербуют иностранцев в "спецподразделения" для отправки на фронт, - британская разведка

рф,армія

С целью избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации Россия вербует иностранных граждан в ряды своей армии для участия в боевых действиях в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Как отмечается, в последней открытке, написанной на английском языке, иностранцам предлагается поступить в "специальное" подразделение российской армии с ежемесячной зарплатой в $2200, выплатой еще $2000, выдачей российского паспорта, бесплатным медицинским обслуживанием и обучением.

Сообщается, что в середине 2023 года были распространены онлайн-объявления о приеме на работу специально для граждан соседних стран, таких как Армения и Казахстан, с ежемесячными предложениями заработной платы в размере $1973 и выплатой $5140 при вступлении в армию. Также в течение 2023 года Россия обращалась к мигрантам из Центральной Азии внутри РФ.

Недавно появились сообщения о том, что мигрантов из Индии и Непала завербовали и отправили воевать в Украину.

Читайте также: В Индии ликвидировали сеть, которая заманивала молодых мужчин в РФ на войну против Украины, - Reuters

"Вполне вероятно, что многие из завербованных не профессиональные солдаты, а рабочие-мигранты, и их заставляли воевать под ложным предлогом или предлагая финансовые стимулы", - считают в британской разведке.

Кроме того, в разведке Британии считают, что численность иностранных граждан в вооруженных силах РФ, вероятнее всего, будет незначительной, и они будут интегрированы в штатные, а не в "специальные" подразделения.

"Россия, вероятно, желает избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации, и учитывая значительные потери (в настоящее время они оцениваются в 913 человек в день) РФ необходимо продолжать изучать все возможности вербовки, чтобы поддерживать высокие темпы притока людей", - говорится в сводке разведки.

Также читайте: Россияне рекрутировали около 15 тысяч непальцев для войны против Украины, - CNN

Автор: 

армия РФ (19026) Великобритания (4913) вербовка (261)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бідні наївні іноземці йдуть вбивати українців.
показать весь комментарий
15.04.2024 17:21 Ответить
да неможе бути ! і шо нема ніяких бусиків і викрадень людей на вулиці ? і навіть закордон кацапів випускають ? просто за гроші вербують ? а шо так можна було ?
показать весь комментарий
15.04.2024 17:50 Ответить
 
 