В РФ обманом вербуют иностранцев в "спецподразделения" для отправки на фронт, - британская разведка
С целью избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации Россия вербует иностранных граждан в ряды своей армии для участия в боевых действиях в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
Как отмечается, в последней открытке, написанной на английском языке, иностранцам предлагается поступить в "специальное" подразделение российской армии с ежемесячной зарплатой в $2200, выплатой еще $2000, выдачей российского паспорта, бесплатным медицинским обслуживанием и обучением.
Сообщается, что в середине 2023 года были распространены онлайн-объявления о приеме на работу специально для граждан соседних стран, таких как Армения и Казахстан, с ежемесячными предложениями заработной платы в размере $1973 и выплатой $5140 при вступлении в армию. Также в течение 2023 года Россия обращалась к мигрантам из Центральной Азии внутри РФ.
Недавно появились сообщения о том, что мигрантов из Индии и Непала завербовали и отправили воевать в Украину.
"Вполне вероятно, что многие из завербованных не профессиональные солдаты, а рабочие-мигранты, и их заставляли воевать под ложным предлогом или предлагая финансовые стимулы", - считают в британской разведке.
Кроме того, в разведке Британии считают, что численность иностранных граждан в вооруженных силах РФ, вероятнее всего, будет незначительной, и они будут интегрированы в штатные, а не в "специальные" подразделения.
"Россия, вероятно, желает избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации, и учитывая значительные потери (в настоящее время они оцениваются в 913 человек в день) РФ необходимо продолжать изучать все возможности вербовки, чтобы поддерживать высокие темпы притока людей", - говорится в сводке разведки.
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