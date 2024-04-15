В Киевской области и в ряде регионов объявляли воздушную тревогу. Была ракетная угроза (обновлено)
В Киевской области и в ряде регионов объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы объявили отбой угрозы.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
В настоящее время актуальная карта тревог такова:
По состоянию на 16.30 карта тревог была такова:
"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога!" - информируют Воздушные силы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль