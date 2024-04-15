В Киевской области и в ряде регионов объявляли воздушную тревогу. Была ракетная угроза (обновлено)

В Киевской области и в ряде регионов объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы объявили отбой угрозы.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

В настоящее время актуальная карта тревог такова:

По состоянию на 16.30 карта тревог была такова:

"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога!" - информируют Воздушные силы.

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