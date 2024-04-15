Атаки Украины на российские НПЗ усилили напряженность в отношениях с США. Киев возмущен реакцией Вашингтона, - WP
Позиция США относительно ударов Украины по российским НПЗ противопоставляется позициям союзников Вашингтона в Европе по этому вопросу. Просьба Штатов воздержаться от атак на НПЗ в РФ вызвала раздражение у президента Украины Владимира Зеленского и его помощников, рассматривающих удары по российским энергетическим объектам как "светлое пятно в изнурительном военном противостоянии с лучше вооруженным противником".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание The Washington Post.
Когда вице-президент США Камала Гаррис встретилась с Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, она сказала украинскому лидеру то, что он не хотел слышать - воздержитесь от атак на российские НПЗ. Такая тактика, по мнению американских чиновников, приведет к росту мировых цен на энергоносители и приведет к более агрессивным действиям России в ответ на территории Украины.
"Чиновники, ознакомленные с этим вопросом, говорят, что эта просьба вызвала раздражение у Зеленского и его помощников, которые рассматривают удары по российским энергетическим объектам как светлое пятно в изнурительном военном противостоянии с лучше вооруженным противником. Они добавили, что Зеленский отказался от этой рекомендации, не будучи уверенным, что она отражает общую позицию администрации Байдена", – пишет издание.
Однако вместо того, чтобы прислушаться к просьбам США, Украина удвоила усилия. Эти атаки, подчеркивает WP, усилили напряженность в отношениях между странами. Дальние украинские удары, с января поразившие свыше десятка нефтеперерабатывающих заводов и выведшие из строя по меньшей мере 10% мощностей российских НПЗ, происходят в то время, когда президент Байден активизирует свою предвыборную кампанию, а мировые цены на нефть достигли шестимесячного максимума.
Защитники украинской стратегии обвиняют Белый дом в том, что он ставит внутреннюю политику выше военных целей Киева.
Официальные лица США заявляют, что причины их предупреждений более сложны, чем предполагают критики.
Чиновники отметили, что поддержка поставок на мировые рынки энергоносителей для снижения инфляции является приоритетом для администрации США. Но это также важно для продолжения поддержки украинских военных усилий в Европе.
"Повышение цен на энергоносители рискует ослабить европейскую поддержку помощи Украине", – заявил высокопоставленный чиновник США.
Беспокойство среди американских военных планировщиков вызывает то, что эти удары мало способствуют снижению боеспособности России и привели к массированной российской контратаке на украинскую электросеть, которая наносит Украине гораздо больший ущерб, чем атаки на НПЗ нанесли России.
"Атаки беспилотников не уничтожают целые нефтеперерабатывающие заводы и обычно даже не разрушают отдельные установки, а лишь повреждают их", - пишет в аналитическом отчете для Фонда Карнеги за международный мир эксперт по нефтяной промышленности Сергей Вакуленко.
Позиция США относительно ударов Украины по НПЗ в России противопоставляются позициям союзников Вашингтона в Европе. В частности, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне считает, что агрессором является Россия, а Украина имеет право на самооборону.
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон также защитил право Украины наносить удары по российским энергетическим объектам.
"Противодействие США атакам на НПЗ возмутило официальных лиц в Киеве, которые считают эти удары честными, учитывая непрерывные атаки России на территорию Украины. Они считают, что удары необходимы для того, чтобы повысить цену для Москвы и подтверждение того, что российское общество не будет в безопасности до тех пор, пока не закончится война. Некоторые эксперты говорят, что опасения США по поводу увеличения стоимости энергоносителей из-за атак на НПЗ безосновательны, поскольку рост цен вызван сокращением добычи ОПЕК+ и нестабильностью, связанной с войной Израиля с ХАМАС", – резюмирует WP.
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Газета Neue Zürcher Zeitung: Чи є Зеленський мільярдером?https://republic.com.ua/article/gazeta-neue-zurcher-zeitung-chi-%d1%94-zelenskij-milyarderom.html#respond
Відомо , що діловий журнал "Форбс" теж оцінив статки Зеленського у 20 мільйонів доларів. Трохи згодом аналогічні підрахунки провели і їхні американські колеги, оцінивши статки українського президента до 30 мільйонів. Ми, орієнтуючись на декларацію про майно Зеленського, нарахували лише 12 мільйонів. Але "Форбс" додав ще й інші речі. Наприклад, акції Зеленського в телекомпанії "Студія Квартал 95", співзасновником якої він був. У 2017 році він ці акції ще задекларував. Зараз "Forbes" оцінює вартість цих акцій приблизно в 11 мільйонів доларів. Перед вступом на посаду у 2019 році Зеленський передав їх своїм бізнес-партнерам. Однак "Форбс" переконаний, що він поверне собі ці акції після закінчення президентства. Фух! Це вже і так доволі складно, з усіма цими компаніями, акціями та об'єктами нерухомості. Не дивно, що Зеленський уже накопичив чималі статки, адже він був одним з найвідоміших акторів України. Але чи нормально, що все це так складно і заплутано?
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.Зазначається, що різні джерела стверджують, що він лише вдає з себе святого. Сам він нібито привласнює мільйони або навіть мільярди. Кажуть, що це стосується грошей допомоги, надісланих із Заходу. Простою мовою: західні гроші, мовляв, взагалі не доходять до фронту, а течуть Зеленському в кишеню. Це дуже серйозні звинувачення. З такою аргументацією в різних статтях і дописах у соціальних мережах стверджується, що Зеленський має статки понад мільярд доларів.
Я уже как-то писал - почему мы не бьём по их узловым магистральным подстанциям и ТЭС, которые находятся совсем рядом с границей? Например три крупнейших узловых подстанции, отводящие энергию от Курской АЭС находятся на расстоянии менее 100 км. от наших сил. Их разрушение полностью "потушит" Курскую АЭС и вызовет дикий разбаланс всей энергосистемы юга раши. А такие трансформаторы ничем не заменишь. Они создаются поштучно и очень долго. Об этом давно уже говорят спецы. А без электричества там станет все - от железной дороги до любых производств, включая оборонные. Плюс есть еще ТЭС в Белгороде и округе, которые еще ближе к нашим силам поражения. В конце марта наши дроны прилетали на Новочеркасскую ГРЭС. Так только этот один удар нанес вреда больше чем все удары по НПЗ. Почему эти удары не продолжили - Х.З
ну и про дикий разбаланс от уничтожения трех подстанций - у нас выбили наверное половину всех электростанций и трансформаторов, и ничего, все работает. Так что и у них устроить блекаут не просто (да и смысла в этом мало - военные объекты запитают генераторами, а люди стерпят). Я уже не говорю про панику на западе от новостей вида "Украина атаковала российскую АЭС"...
кстати согласен что в ударах по НПЗ тоже смысла большого нет - топливо для армии будет в приоритете и его всегда хватит (хоть в Азии купят на крайний случай), так что легче нам не станет.
Тіпа, як там, - "щоб жоден танк не виїхав", - ну, шось таке.
Насправді це ж не на пустому місці виникло. Там Обама-"нобеліант-миротворець" сраком кричав, щоб не дай бог кацапи не постраждали, бо тоді щось треба було б вирішувати, а воно немічне аж повік! Це чмо безалаберне хотіло зберегти своє реноме "пісьмейкера" за рахунок України. Ну, то воно так і вийшло.
А тепер різні джерела пишуть майже кожен день...
Невіл Чемберлен на тому світі аплодує ********* нам Заходу. Вони точно розглядають Україну як нову Чехословаччину для ублажіння хижого фюрера *****. Щоб ескалації, бачте, не було.
Дуже сумно, що на Заході навіть не проглядається рішуча політична фігура типу Уїнстона Черчіля.
Я дивлюся відео з штатів далекобійників українського походження і дійсно ціни на заправках почали рости. але вони весь час скакають туди сюди. Як і заробітки. при ковіді було значно гірше але америка впоралась.
Хоча цих років Украіні вже не пережити.
*******
Камбала Харіус. Подвійно-рибна віце-президентка. )))
Я би краще не зміг сказати!!!
Аплодую і заздрю по- доброму!!!
Можна я буду повторювати (з позначкою (С)) ???
Ціню влучно сказане слово, сам гострий на язик, за що потерпав усе життя.
Але тут - прямо інтернет- МЕМ!
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То та росія білі та пухнаста?
Так би кацапи не били по енергогенеруючим об'єктам?!
То вона тільки "у відповідь" терором займається, як Іран?!
Це що за "планувальники" таки в США...?
"Ударный" инструмент есть только у ЗЕленского и трех его партнеров по номеру с роялем.
Почему США не хотят повторить ошибку в Афганистане несколько лет назад...
Совсем куку? Кто-то в мире покупает готовый кацапский говнобензин?
"и приведет к более агрессивным действиям России в ответ на территории Украины"
А это не вашего ума дело.
"Віслюк, навантажений золотом, візьме будь-яку фортецю" (Пилип Македонський , украінець....мабуть)
То в пуйла що віслюків, що золота - хоч греблю (у Оренбурзі) гати!
мериканскаясобачья!
Раша в результате остановки НПЗ уменьшит производство продуктов глубокой переработки нефти и будет вынуждена больше продавать сырой нефти, что снизит её цену на рынке.
у ту мацкву, що крейсером була.
для Байдена зараз головне щоб з України було менше шуму і він розповідав дальше своїм виборцям про потужні сигнали...
А щодо НПЗ, там західні банки кредитували будівництво тих НПЗ, плюс частково через дочерні структури компанії Мобіл Тотал та Шел є співласниками... та і мабуть вони більше переживають щоб ми по екпорту нафти не вдарили...
Але роза на торті -- у ********** не існує потужностей імпортувати нафтопродукти й їх військові виробництва знаходяться в центрі й ближче до цих країн , які мудре многоходове ***** зробило ворожими й тими , що вселяко підтримують Україну !
15А18М давно в минулому, а відтворити вже неможливо: ДУЖЕ важливі цехи ЮМЗ спочатку розікрадені, розпродані, а зараз ще й РОЗБОМБЛЕНІ.
Найголовніше : знищене інструментальне виробництво.
Я пам'ятаю ці цехи, якими йшов по півгодини, щоб пройти з кінця в кінець.
Іх зруйновано.
А "Без припасу - і воші не вб'єш" (С) Народна мудрість
думаю що пенсіонери які проектували ракети ще не всі пішли в інший світ і при бажанні їх можна було б залучити до консультування молодих інженерів...
все можна відновити документація ж не пропала... тільки треба бажання та гроші... але останніх факторів небуло ні при одній владі... краще в дороги закопають чим на розробку ракет виділять
Крім того у ********** є усі можливості збільшити єкспорт в 5 разів більш дешевого продукту - нафти , але не існує потужної інфраструктури для імпорту нафтопродуктів . Тобто на ціни бензину й керосину це аж ніяк не впливає . Тим більш , що через ********* "многахадофочку" у ***** нема жодної нейтральної до його країни (бацьку не рахую, бо зара це вже не країна) в країнах , що виробляє нафтопродукти й ніхто йому ці продукти поставляти не буде навіть за великі гроші . А ні балтійці , а ні Польша , а ні скандинави .
Нафтопроводи не можуть працювати на більш легкі фракції по реверсу . Бо в цих продуктів зовсім інші характеристики : плотність й головне - усі вони або замежневу леткість мають (усім відомі - наскільки вибухонебеспечні пари бензину , газоліну чи керосину) . А соляра чи мастильні матеріали настільки в"язкі , що там потрібні інші насоси , інші вентиля й засувки .
Тобто окри можуть імпортувати недостаючи їм нафтопродукти хіба що в кишенях .
Вони роблять усе, що можуть, для перемоги %уйла.
Це я не розумію логіки в заявах представників білого дому чи "лижі не їдуть"?
Вітаю у таборі тих, хто бачить вчинки, а не слова !
Продовжуй!
Слухай Гарі Табаха, Михайла Веллера, Андрія Ілларіонова - і тобі остаточно розвидниться!
Там немає PDA допомоги
Є загальна допомога в 7млрд на Україну+Ізраїль+Тайвань
А також різні суми, щоб відновити залишки, а не передати зброю по кожній країні
DoD replenishment for Israel (under PDA) 9/30/2025 $4,400,000,000
DoD replenishment for Ukraine (under PDA) 9/30/2025 $13,414,432,000
DoD replenishment for Taiwan (under PDA)9/30/2025 $1,900,000,000
Тому якщо пропорційно розділити 7млрд, по DOD - виходить для України 5.3млрд
Не факт, що все не віддали би Ізраїлю на фоні поточних новин, а склади поповнили би за рахунок України та Тайваню
Що буде в новому законі, поки не зрозуміло - сьогодні тільки має з'явитись.
Якщо нормальний та приймуть, то Сенат також може швидко прийняти, якщо має бажання, а президент підписати.
З точки зору політичної боротьби гарний хід - перевірити адміністрацію, наскільки вона as long as it takes
Поки, підтверджують вже на https://www.eurointegration.com.ua/articles/2024/04/15/7183770/ укрправді , що адміністрація має повноваження, та зброю, проте чомусь не користується.
навіть згадали " $1,6 млрд згоріли, бо їх не встигли використати у 2022 фінансовому році."
"халява" вона така, начебто є, а можна просто "забути" поставити підпис...