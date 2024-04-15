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Новости Война
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Атаки Украины на российские НПЗ усилили напряженность в отношениях с США. Киев возмущен реакцией Вашингтона, - WP

байден,зеленський

Позиция США относительно ударов Украины по российским НПЗ противопоставляется позициям союзников Вашингтона в Европе по этому вопросу. Просьба Штатов воздержаться от атак на НПЗ в РФ вызвала раздражение у президента Украины Владимира Зеленского и его помощников, рассматривающих удары по российским энергетическим объектам как "светлое пятно в изнурительном военном противостоянии с лучше вооруженным противником".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание The Washington Post.

Когда вице-президент США Камала Гаррис встретилась с Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, она сказала украинскому лидеру то, что он не хотел слышать - воздержитесь от атак на российские НПЗ. Такая тактика, по мнению американских чиновников, приведет к росту мировых цен на энергоносители и приведет к более агрессивным действиям России в ответ на территории Украины.

"Чиновники, ознакомленные с этим вопросом, говорят, что эта просьба вызвала раздражение у Зеленского и его помощников, которые рассматривают удары по российским энергетическим объектам как светлое пятно в изнурительном военном противостоянии с лучше вооруженным противником. Они добавили, что Зеленский отказался от этой рекомендации, не будучи уверенным, что она отражает общую позицию администрации Байдена", – пишет издание.

Также читайте: Кулеба об ударах по НПЗ РФ: Каждый выживает, как может

Однако вместо того, чтобы прислушаться к просьбам США, Украина удвоила усилия. Эти атаки, подчеркивает WP, усилили напряженность в отношениях между странами. Дальние украинские удары, с января поразившие свыше десятка нефтеперерабатывающих заводов и выведшие из строя по меньшей мере 10% мощностей российских НПЗ, происходят в то время, когда президент Байден активизирует свою предвыборную кампанию, а мировые цены на нефть достигли шестимесячного максимума.

Защитники украинской стратегии обвиняют Белый дом в том, что он ставит внутреннюю политику выше военных целей Киева.

Официальные лица США заявляют, что причины их предупреждений более сложны, чем предполагают критики.

Чиновники отметили, что поддержка поставок на мировые рынки энергоносителей для снижения инфляции является приоритетом для администрации США. Но это также важно для продолжения поддержки украинских военных усилий в Европе.

"Повышение цен на энергоносители рискует ослабить европейскую поддержку помощи Украине", – заявил высокопоставленный чиновник США.

Беспокойство среди американских военных планировщиков вызывает то, что эти удары мало способствуют снижению боеспособности России и привели к массированной российской контратаке на украинскую электросеть, которая наносит Украине гораздо больший ущерб, чем атаки на НПЗ нанесли России.

"Атаки беспилотников не уничтожают целые нефтеперерабатывающие заводы и обычно даже не разрушают отдельные установки, а лишь повреждают их", - пишет в аналитическом отчете для Фонда Карнеги за международный мир эксперт по нефтяной промышленности Сергей Вакуленко.

Читайте также: Россия смогла частично восстановить мощности НПЗ, которые останавливались после дроновых ударов, - Reuters

Позиция США относительно ударов Украины по НПЗ в России противопоставляются позициям союзников Вашингтона в Европе. В частности, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне считает, что агрессором является Россия, а Украина имеет право на самооборону.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон также защитил право Украины наносить удары по российским энергетическим объектам.

"Противодействие США атакам на НПЗ возмутило официальных лиц в Киеве, которые считают эти удары честными, учитывая непрерывные атаки России на территорию Украины. Они считают, что удары необходимы для того, чтобы повысить цену для Москвы и подтверждение того, что российское общество не будет в безопасности до тех пор, пока не закончится война. Некоторые эксперты говорят, что опасения США по поводу увеличения стоимости энергоносителей из-за атак на НПЗ безосновательны, поскольку рост цен вызван сокращением добычи ОПЕК+ и нестабильностью, связанной с войной Израиля с ХАМАС", – резюмирует WP.

Автор: 

НПЗ (238) США (26368) Украина (44911)


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Топ комментарии
+35
Повторюсь. Зато мы можем несказанно радоваться, что снизили в раше производство бензина аж на 12% и дизеля аж на 3%. И с радостью слушаем сказки про десятки уничтоженных дронами рашенских самолетов, которые потом никак не подтверждают OSIN 😐

Я уже как-то писал - почему мы не бьём по их узловым магистральным подстанциям и ТЭС, которые находятся совсем рядом с границей? Например три крупнейших узловых подстанции, отводящие энергию от Курской АЭС находятся на расстоянии менее 100 км. от наших сил. Их разрушение полностью "потушит" Курскую АЭС и вызовет дикий разбаланс всей энергосистемы юга раши. А такие трансформаторы ничем не заменишь. Они создаются поштучно и очень долго. Об этом давно уже говорят спецы. А без электричества там станет все - от железной дороги до любых производств, включая оборонные. Плюс есть еще ТЭС в Белгороде и округе, которые еще ближе к нашим силам поражения. В конце марта наши дроны прилетали на Новочеркасскую ГРЭС. Так только этот один удар нанес вреда больше чем все удары по НПЗ. Почему эти удары не продолжили - Х.З
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15.04.2024 17:00
+28
Київ,вся Україна в **** з їх боягузтва.
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15.04.2024 16:57
+22
Слабка ,лукава позиція лідерів США ясно дає зрозуміти Китаю, що світовий гегемон вже не той . Гешефти ,договорняки - за це все будуть кров'ю платити американці . Можливо не це покоління , а наступне . Світова система права зруйнована. А нова буде будуватися на кістках мільйонів ...
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15.04.2024 17:08
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Правила форума Совет форумчан
Київ,вся Україна в **** з їх боягузтва.
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15.04.2024 16:57 Ответить
не з боягузтва, а з тупості.... яке відношення має переробка нафти до її ціни? якщо параша не зможе переробляти нафту - значить більше сирої кацапської нафти поступить на світовий ринок і її ціна буде нижчою
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15.04.2024 17:21 Ответить
Ця тема вже пристойно прокатана аналітиками і тому вся логіка на вашій стороні.
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15.04.2024 17:31 Ответить


Газета Neue Zürcher Zeitung: Чи є Зеленський мільярдером?https://republic.com.ua/article/gazeta-neue-zurcher-zeitung-chi-%d1%94-zelenskij-milyarderom.html#respond
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15.04.2024 16:59 Ответить
https://republic.com.ua/article/gazeta-neue-zurcher-zeitung-chi-%D1%94-zelenskij-milyarderom.html https://republic.com.ua/article/gazeta-neue-zurcher-zeitung-chi-є-zelenskij-milyarderom.html

Відомо , що діловий журнал "Форбс" теж оцінив статки Зеленського у 20 мільйонів доларів. Трохи згодом аналогічні підрахунки провели і їхні американські колеги, оцінивши статки українського президента до 30 мільйонів. Ми, орієнтуючись на декларацію про майно Зеленського, нарахували лише 12 мільйонів. Але "Форбс" додав ще й інші речі. Наприклад, акції Зеленського в телекомпанії "Студія Квартал 95", співзасновником якої він був. У 2017 році він ці акції ще задекларував. Зараз "Forbes" оцінює вартість цих акцій приблизно в 11 мільйонів доларів. Перед вступом на посаду у 2019 році Зеленський передав їх своїм бізнес-партнерам. Однак "Форбс" переконаний, що він поверне собі ці акції після закінчення президентства. Фух! Це вже і так доволі складно, з усіма цими компаніями, акціями та об'єктами нерухомості. Не дивно, що Зеленський уже накопичив чималі статки, адже він був одним з найвідоміших акторів України. Але чи нормально, що все це так складно і заплутано?
.....................
.Зазначається, що різні джерела стверджують, що він лише вдає з себе святого. Сам він нібито привласнює мільйони або навіть мільярди. Кажуть, що це стосується грошей допомоги, надісланих із Заходу. Простою мовою: західні гроші, мовляв, взагалі не доходять до фронту, а течуть Зеленському в кишеню. Це дуже серйозні звинувачення. З такою аргументацією в різних статтях і дописах у соціальних мережах стверджується, що Зеленський має статки понад мільярд доларів.
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15.04.2024 17:06 Ответить
Там никак не посчитаны офшоры и права на роялти с фильмов и торговых марок.
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15.04.2024 17:15 Ответить
Повторюсь. Зато мы можем несказанно радоваться, что снизили в раше производство бензина аж на 12% и дизеля аж на 3%. И с радостью слушаем сказки про десятки уничтоженных дронами рашенских самолетов, которые потом никак не подтверждают OSIN 😐

Я уже как-то писал - почему мы не бьём по их узловым магистральным подстанциям и ТЭС, которые находятся совсем рядом с границей? Например три крупнейших узловых подстанции, отводящие энергию от Курской АЭС находятся на расстоянии менее 100 км. от наших сил. Их разрушение полностью "потушит" Курскую АЭС и вызовет дикий разбаланс всей энергосистемы юга раши. А такие трансформаторы ничем не заменишь. Они создаются поштучно и очень долго. Об этом давно уже говорят спецы. А без электричества там станет все - от железной дороги до любых производств, включая оборонные. Плюс есть еще ТЭС в Белгороде и округе, которые еще ближе к нашим силам поражения. В конце марта наши дроны прилетали на Новочеркасскую ГРЭС. Так только этот один удар нанес вреда больше чем все удары по НПЗ. Почему эти удары не продолжили - Х.З
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15.04.2024 17:00 Ответить
У єрмака треба запитувати!
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15.04.2024 17:04 Ответить
От же кацапське скотство! Не б*ють тому, що бити НІЧИМ. Невже так важко це зрозуміти? Але до кого я звертаюсь? До номерного ботяри, який кожного дня тут лупить провокаційні ботокоменти в інтерсах кацапських хазяїв. Починає, блд, навчати, що і туди можна вдарити, і туди, і сюди ... Вдає з себе такого розумного. Та пішов ти
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15.04.2024 17:09 Ответить
Иди лижи зеленое и не отвлекайся, ущербное. Думать - это явно не твое, амеба.
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15.04.2024 17:13 Ответить
Здохни, кацапе! Для мене ЗЕлупа тільки трохи менший ворог, ніж ваш *****.
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15.04.2024 17:20 Ответить
Не отвлекайся, дебил.
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15.04.2024 17:30 Ответить
з вашого дозволю відмічу ваші повідомлення як спам
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15.04.2024 18:11 Ответить
ты говна наелся...?
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15.04.2024 19:28 Ответить
А от снижения производства бензина аж на 12 процентов что, погибнет?
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15.04.2024 18:09 Ответить
У відповідь так само *потушать* ті три АЗС що ще лишились.
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15.04.2024 17:59 Ответить
Ну и? Где-то видно что я радуюсь, или лишь бы ляпнуть?
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15.04.2024 18:11 Ответить
мы не можем бить по ТЕС и подстанциям, это нанесет ущерб гражданскому населению, что неприемлимо для наших партнеров. Они и так нас пинают при любой возможности. По той же причине запад против разрушения крымского моста - это приведет к гуманитарным проблемам на полуострове, ай-яй-яй.
ну и про дикий разбаланс от уничтожения трех подстанций - у нас выбили наверное половину всех электростанций и трансформаторов, и ничего, все работает. Так что и у них устроить блекаут не просто (да и смысла в этом мало - военные объекты запитают генераторами, а люди стерпят). Я уже не говорю про панику на западе от новостей вида "Украина атаковала российскую АЭС"...
кстати согласен что в ударах по НПЗ тоже смысла большого нет - топливо для армии будет в приоритете и его всегда хватит (хоть в Азии купят на крайний случай), так что легче нам не станет.
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15.04.2024 18:46 Ответить
А кто говорит про атаку на АЭС? Хватит узловых ПС. И если мы типа "плюем" на мнение кого-то, то почему не сделать это более эффективно? Если у тебя ограниченные ресурсы, то нужно выбирать приоритеты.
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15.04.2024 19:06 Ответить
Для чого роздмухувати цю тему .Хто вам таке сказав що Україна наносила удари по москальських НПЗ ?
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15.04.2024 17:04 Ответить
тут немає з ким обговорювати цю проблему, на жаль.
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15.04.2024 17:07 Ответить
Ви часом не в ОП працюєте?
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15.04.2024 17:10 Ответить
Якась дивна поведінка у наших партнерів стала останнім часом... Підривати дамби кацапні не заборонено, а нам жахнути по ворожим НПЗ (навіть не по мирняку), котрі годують ворожу техніку--ніззя!..
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15.04.2024 17:06 Ответить
а про захваченную ЗАЕС, похоже и вовсе благополучно забыли... Террористы захватили АЕС а всему миру пофигу... В американском кино про террористов все обычно происходит более решительно ...
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15.04.2024 17:47 Ответить
Сценаристи голівудського кіно поступово збирають в Україні матеріал для фільмів жахів: Каховська ГРЕС, Буча, руїни Маріка, Бахмута, Запорізька АЕС (не дай Боже!) тощо...
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18.04.2024 16:23 Ответить
Слабка ,лукава позиція лідерів США ясно дає зрозуміти Китаю, що світовий гегемон вже не той . Гешефти ,договорняки - за це все будуть кров'ю платити американці . Можливо не це покоління , а наступне . Світова система права зруйнована. А нова буде будуватися на кістках мільйонів ...
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15.04.2024 17:08 Ответить
При такій зовнішній політиці новий Перл-Харбор неминучий.
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15.04.2024 17:27 Ответить
В Нью Йорку зосереджена вся фінансова сила США
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15.04.2024 20:57 Ответить
Спочатку США забороняють нам всіляко боротися за Крим і ми на радість їм це зробили. Тепер забороняют бити по НПЗ. А ми, як ми, заборону на Крим проковтнули, сподіваюся на НПЗ не проковтнемо.
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15.04.2024 17:09 Ответить
Але у нас за це звикли звинувачувати Юльку.
Тіпа, як там, - "щоб жоден танк не виїхав", - ну, шось таке.
Насправді це ж не на пустому місці виникло. Там Обама-"нобеліант-миротворець" сраком кричав, щоб не дай бог кацапи не постраждали, бо тоді щось треба було б вирішувати, а воно немічне аж повік! Це чмо безалаберне хотіло зберегти своє реноме "пісьмейкера" за рахунок України. Ну, то воно так і вийшло.
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15.04.2024 17:46 Ответить
я не розумію з чого такий гвалт, десь вже була інформація, що більшість нпз русня вже відновила, думаю що рашка підіймає вереск з того, що ми можем продовжувати лупити в глиб їхньої країни, і в їхніх громадянах почне виникати відчуття війни от цього вони бояться.
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15.04.2024 17:12 Ответить
Два тижні тому, всі боти стверджували, що це фейки (щодо заборон), та анонімним джерелам вірити не можна

А тепер різні джерела пишуть майже кожен день...
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15.04.2024 17:17 Ответить
Відео із промовою Остина всі бачили й чули, оригіналом, без перекладу, так що про фейки -це в дупу. Разом із джерелами.
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15.04.2024 18:12 Ответить
Неомюнхенство торжествує!
Невіл Чемберлен на тому світі аплодує ********* нам Заходу. Вони точно розглядають Україну як нову Чехословаччину для ублажіння хижого фюрера *****. Щоб ескалації, бачте, не було.
Дуже сумно, що на Заході навіть не проглядається рішуча політична фігура типу Уїнстона Черчіля.
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15.04.2024 17:18 Ответить
На жаль, США (Байден) піддалися ядерному шантажу Уйла.
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15.04.2024 17:18 Ответить
може це лише особиста позиція отієї камали гаріс? А її президент вже погано розуміється - що можна, а чого не слід. Все таки після 80 років рідко хто має адекватне сприйняття реальності. тому й дивує твердження про можливе подорожчення нафти. збільшіть видуботок її разом з партнерами. Європа он аподорожчення газудвароки тому проковтнула, а тут прямо таки біда.
Я дивлюся відео з штатів далекобійників українського походження і дійсно ціни на заправках почали рости. але вони весь час скакають туди сюди. Як і заробітки. при ковіді було значно гірше але америка впоралась.
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15.04.2024 17:21 Ответить
А ви працюйте , краще агітуйте за байдена та проти Трампа, то одержите цю камбадлу харис ще на 4 роки.
Хоча цих років Украіні вже не пережити.
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15.04.2024 18:25 Ответить
одержите цю камбадлу харис
*******
Камбала Харіус. Подвійно-рибна віце-президентка. )))

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15.04.2024 19:19 Ответить
Спасибо, партнёры... Вот достреляем НАТОвский калибр и с лопатами в бой. За ЕС, за НАТО, за Байдена...
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15.04.2024 17:23 Ответить
Баннер старий, тому на ньому нема про США, а вони зараз головні мюнхенці.

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15.04.2024 17:24 Ответить
Якщо друг виявився раптом заклопотаним ціною нафти
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15.04.2024 17:30 Ответить
То пошукайте рублі в його кишенях.
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15.04.2024 17:36 Ответить
ППКС
Я би краще не зміг сказати!!!
Аплодую і заздрю по- доброму!!!
Можна я буду повторювати (з позначкою (С)) ???
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16.04.2024 00:03 Ответить
Можна
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16.04.2024 00:16 Ответить
ДЯКУЮ!!!!
Ціню влучно сказане слово, сам гострий на язик, за що потерпав усе життя.
Але тут - прямо інтернет- МЕМ!
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16.04.2024 01:04 Ответить
"Занепокоєння серед американських військових планувальників викликає те, що ці удари мало сприяють зниженню боєздатності Росії й призвели до масованої російської контратаки на українську електромережу, яка завдає Україні набагато більшої шкоди, ніж атаки на НПЗ завдали ."
------
То та росія білі та пухнаста?
Так би кацапи не били по енергогенеруючим об'єктам?!
То вона тільки "у відповідь" терором займається, як Іран?!

Це що за "планувальники" таки в США...?
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15.04.2024 17:32 Ответить
НЕОБХОДИМО В РАЗА ТРИ СИЛЬНЕЕ УДАРИТЬ !!! ТОГДА ОНИ ПО ДРУГОМУ ПОСМОТРЯТ !!!
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15.04.2024 17:50 Ответить
Чем ударить?
"Ударный" инструмент есть только у ЗЕленского и трех его партнеров по номеру с роялем.
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15.04.2024 18:15 Ответить
ТЫ ПДР ИДИ НАХЙ Я ТВОЮ ВСЮ СЕМЬЮ ДО ПОСЛЕДНЕГО КОЛЕНА *** !!!
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16.04.2024 18:47 Ответить
И ПОРА СИЛЬНО МИНИРОВАТЬ ВСЕ АЄС !!!
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15.04.2024 17:51 Ответить
И ДЕРЖАТЬ В ПОЛНОЙ БОЕГОТОВНОСТИ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ !!!
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15.04.2024 17:52 Ответить
у нас з бактеріологічного тільки шмарклі херпіду .
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15.04.2024 18:07 Ответить
АМЕРИКА ЗДУРІЛА, І ПЕРЕСТАЛА БУТИ АМЕРИКОЮ.
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15.04.2024 17:56 Ответить
https://youtu.be/K0lVAPQMYUQ?si=4xnlqYV_J_Nc48KV ...

Почему США не хотят повторить ошибку в Афганистане несколько лет назад...
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15.04.2024 17:58 Ответить
Атаки України на російські НПЗ посилили напруженість у відносинах зі США - такі дії ведуть до поразки Московії, а це не в планах Байдена
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15.04.2024 18:00 Ответить
"приведет к росту мировых цен на энергоносители"

Совсем куку? Кто-то в мире покупает готовый кацапский говнобензин?

"и приведет к более агрессивным действиям России в ответ на территории Украины"

А это не вашего ума дело.
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15.04.2024 18:05 Ответить
Такі вумні, такі вумні що аж тупі. Раха не має свого бензину, купляє на зовнішньому ринку, який виробляється із зовнішньої (не російської) нафти. Відповідно це спричинює ріст цін на бензин і нафту на світових ринках через збільшення попиту. Здається елементарні речі, але для розумного народу не доходить
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15.04.2024 20:55 Ответить
ШТА?
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15.04.2024 22:07 Ответить
Киiв обуреный... Впервые слышу, шобы киевляне пытались прыгнуть выше детородного органа... Поди нарик гундосо шмаровозит?
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15.04.2024 18:08 Ответить
Хтось з росіі "замолвіл славєчька" і в Америці його почули...
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15.04.2024 18:09 Ответить
Шелест купюр чутно аж через океани і континенти.
"Віслюк, навантажений золотом, візьме будь-яку фортецю" (Пилип Македонський , украінець....мабуть)
То в пуйла що віслюків, що золота - хоч греблю (у Оренбурзі) гати!
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16.04.2024 00:08 Ответить
Конченная шмаркля давно бы, слава богу шахт в километры глубиной - дофига, испытал бы и поставил на поток ядренку, как Израиль говорит, а у нас ее нет, но накроет всю Европу если чьо(типо угроза государственности)... Тогда с гундосиком не говорили бы как с дурачком.
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15.04.2024 18:13 Ответить
Чушь американская собачья!
Раша в результате остановки НПЗ уменьшит производство продуктов глубокой переработки нефти и будет вынуждена больше продавать сырой нефти, что снизит её цену на рынке.
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15.04.2024 18:15 Ответить
Дык , это мы "ОБСУЖДАЕМ" ипсо-залипуху.
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15.04.2024 18:30 Ответить
Якщо ,,дєвушку нє ужинают,, то якого пуя її намагаються ,,танцювати,,? США вийшли з системи допомоги Україні. То яка їх собача справа як ми намагаємось захищатись.
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15.04.2024 18:25 Ответить
Не пробовали о косяк бестолковкой? Говорят , вмиг отпустит.
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15.04.2024 18:31 Ответить
По твоїх дописах я бачу ти вже це зробив.
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15.04.2024 18:34 Ответить
🤡🤡🤡
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15.04.2024 20:51 Ответить
Так дєвушка може і повинна послати танцюриста, якому вже третій рік "щось" заважає,
у ту мацкву, що крейсером була.
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16.04.2024 00:12 Ответить
Орки так чи інакше б били по нашій енергетиці, вони просто чекали мабуть нестачі ракет в нашого ППО...

для Байдена зараз головне щоб з України було менше шуму і він розповідав дальше своїм виборцям про потужні сигнали...

А щодо НПЗ, там західні банки кредитували будівництво тих НПЗ, плюс частково через дочерні структури компанії Мобіл Тотал та Шел є співласниками... та і мабуть вони більше переживають щоб ми по екпорту нафти не вдарили...
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15.04.2024 18:31 Ответить
Усе з точністю до навпаки . Відсутність переробки сирої нафти змушує її більше продавати й по більш низкій ціні . Тим більш для існуючих нафтогонів це не проблема .

Але роза на торті -- у ********** не існує потужностей імпортувати нафтопродукти й їх військові виробництва знаходяться в центрі й ближче до цих країн , які мудре многоходове ***** зробило ворожими й тими , що вселяко підтримують Україну !
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15.04.2024 18:50 Ответить
Шкода що наші корупціонери знищили виробництво балістичних ракет... та ж сс18 навіть без ядерки змогла б серйозно змнешити виробничі потіжності орківської оборонки
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15.04.2024 21:12 Ответить
Поплачте і забудьте.
15А18М давно в минулому, а відтворити вже неможливо: ДУЖЕ важливі цехи ЮМЗ спочатку розікрадені, розпродані, а зараз ще й РОЗБОМБЛЕНІ.
Найголовніше : знищене інструментальне виробництво.
Я пам'ятаю ці цехи, якими йшов по півгодини, щоб пройти з кінця в кінець.
Іх зруйновано.
А "Без припасу - і воші не вб'єш" (С) Народна мудрість
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16.04.2024 00:20 Ответить
Головне це документація, розробники, та робочі а чпу ті що були з часів совка на заводі мабуть уже не мали точності і їм було всерівно потрібно оновлення

думаю що пенсіонери які проектували ракети ще не всі пішли в інший світ і при бажанні їх можна було б залучити до консультування молодих інженерів...

все можна відновити документація ж не пропала... тільки треба бажання та гроші... але останніх факторів небуло ні при одній владі... краще в дороги закопають чим на розробку ракет виділять
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16.04.2024 09:31 Ответить
Щось я не читав і не чув офіційних заяв когось з уряду чи адміністрації США про заборону знищувати НПЗ оркостану . Може десь і хтось виказав якусь занепокоєність з цього приводу , але не більше .
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15.04.2024 18:33 Ответить
Це ОП вішає локшину. Єдина напружність це кроти в ОП, корупція, крадійство, узурпація.
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15.04.2024 18:45 Ответить
Нажаль , Каміла Харіс як й Остін - вони не мають інженерної освіти й фаху й вони до кінця не розуміють , що усе з точністю до навпаки . Бо відсутність потужностей переробки сирої нафти навпаки змушує ********** більше продавати саме сиру нафту й це зменьшує ціну на ринках нафти .
Крім того у ********** є усі можливості збільшити єкспорт в 5 разів більш дешевого продукту - нафти , але не існує потужної інфраструктури для імпорту нафтопродуктів . Тобто на ціни бензину й керосину це аж ніяк не впливає . Тим більш , що через ********* "многахадофочку" у ***** нема жодної нейтральної до його країни (бацьку не рахую, бо зара це вже не країна) в країнах , що виробляє нафтопродукти й ніхто йому ці продукти поставляти не буде навіть за великі гроші . А ні балтійці , а ні Польша , а ні скандинави .
Нафтопроводи не можуть працювати на більш легкі фракції по реверсу . Бо в цих продуктів зовсім інші характеристики : плотність й головне - усі вони або замежневу леткість мають (усім відомі - наскільки вибухонебеспечні пари бензину , газоліну чи керосину) . А соляра чи мастильні матеріали настільки в"язкі , що там потрібні інші насоси , інші вентиля й засувки .

Тобто окри можуть імпортувати недостаючи їм нафтопродукти хіба що в кишенях .
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15.04.2024 18:43 Ответить
Телепню, ім НЕ ПОТРІБНА ОСВІТА!
Вони роблять усе, що можуть, для перемоги %уйла.
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16.04.2024 00:21 Ответить
хай ОП не бреше про напружність на підставі пошкоджених НПЗ. Єдина напружність на підставі наявності кротів у ОПі, корупції і крадійстві зеленським та його шоблою допомоги.
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15.04.2024 18:43 Ответить
Черговий вкид WP з метою підняти плінтусовий рейтинг безтолкового ішака на замовлення його ж ОПГ.
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15.04.2024 18:44 Ответить
Це якась повна маячня - яким чином удари по НПЗ можуть спровокувати ріст цін на сиру нафту на біржах? Скоріше навпаки - не зможуть переробити і будуть змушені експортувати більше і ціни від збільшення пропозиції впадуть.
Це я не розумію логіки в заявах представників білого дому чи "лижі не їдуть"?
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15.04.2024 19:20 Ответить
Треба більше ударів по цих НПЗ. А то, що це таке, туда зя, туда нізя.
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15.04.2024 19:22 Ответить
Все більше схиляюсь до думки про якийсь таємний гешефт між США і мордором на рахунок України. Звідси і заборона бити по території оркостану західною зброєю і т.з. "затримка" допомоги, і діряві санкції...Здається,що раніше вже щось продали,або поділили...Час покаже,але наразі все якось занадто цинічно і дивно виглядає.
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15.04.2024 19:22 Ответить
Почав думати???
Вітаю у таборі тих, хто бачить вчинки, а не слова !
Продовжуй!
Слухай Гарі Табаха, Михайла Веллера, Андрія Ілларіонова - і тобі остаточно розвидниться!
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16.04.2024 00:25 Ответить
Бідненькі)))
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15.04.2024 20:29 Ответить
Просто они договорились с ******* все.
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15.04.2024 20:36 Ответить
Вумний нарід і без США розбереться що робити. Потім правда будуть нити, чому партнери нічого не дають... Тому що ви дуже розумні і корумповані
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15.04.2024 20:49 Ответить
В розборі https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TN5Ai9fSYP4l5p2eOZrZqsRicb8BTMdonZGaNLCqMng/edit#gid=0 пакета "60 млрд" на зброю для України в 2024 році знайшли тільки 5-6млрд
Там немає PDA допомоги
Є загальна допомога в 7млрд на Україну+Ізраїль+Тайвань
А також різні суми, щоб відновити залишки, а не передати зброю по кожній країні
DoD replenishment for Israel (under PDA) 9/30/2025 $4,400,000,000
DoD replenishment for Ukraine (under PDA) 9/30/2025 $13,414,432,000
DoD replenishment for Taiwan (under PDA)9/30/2025 $1,900,000,000

Тому якщо пропорційно розділити 7млрд, по DOD - виходить для України 5.3млрд
Не факт, що все не віддали би Ізраїлю на фоні поточних новин, а склади поповнили би за рахунок України та Тайваню

Що буде в новому законі, поки не зрозуміло - сьогодні тільки має з'явитись.
Якщо нормальний та приймуть, то Сенат також може швидко прийняти, якщо має бажання, а президент підписати.

З точки зору політичної боротьби гарний хід - перевірити адміністрацію, наскільки вона as long as it takes

Поки, підтверджують вже на https://www.eurointegration.com.ua/articles/2024/04/15/7183770/ укрправді , що адміністрація має повноваження, та зброю, проте чомусь не користується.
навіть згадали " $1,6 млрд згоріли, бо їх не встигли використати у 2022 фінансовому році."

"халява" вона така, начебто є, а можна просто "забути" поставити підпис...
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16.04.2024 10:43 Ответить
 
 