Атаки Украины на российские НПЗ усилили напряженность в отношениях с США. Киев возмущен реакцией Вашингтона, - WP

Позиция США относительно ударов Украины по российским НПЗ противопоставляется позициям союзников Вашингтона в Европе по этому вопросу. Просьба Штатов воздержаться от атак на НПЗ в РФ вызвала раздражение у президента Украины Владимира Зеленского и его помощников, рассматривающих удары по российским энергетическим объектам как "светлое пятно в изнурительном военном противостоянии с лучше вооруженным противником".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание The Washington Post.

Когда вице-президент США Камала Гаррис встретилась с Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, она сказала украинскому лидеру то, что он не хотел слышать - воздержитесь от атак на российские НПЗ. Такая тактика, по мнению американских чиновников, приведет к росту мировых цен на энергоносители и приведет к более агрессивным действиям России в ответ на территории Украины.

"Чиновники, ознакомленные с этим вопросом, говорят, что эта просьба вызвала раздражение у Зеленского и его помощников, которые рассматривают удары по российским энергетическим объектам как светлое пятно в изнурительном военном противостоянии с лучше вооруженным противником. Они добавили, что Зеленский отказался от этой рекомендации, не будучи уверенным, что она отражает общую позицию администрации Байдена", – пишет издание.

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Однако вместо того, чтобы прислушаться к просьбам США, Украина удвоила усилия. Эти атаки, подчеркивает WP, усилили напряженность в отношениях между странами. Дальние украинские удары, с января поразившие свыше десятка нефтеперерабатывающих заводов и выведшие из строя по меньшей мере 10% мощностей российских НПЗ, происходят в то время, когда президент Байден активизирует свою предвыборную кампанию, а мировые цены на нефть достигли шестимесячного максимума.

Защитники украинской стратегии обвиняют Белый дом в том, что он ставит внутреннюю политику выше военных целей Киева.

Официальные лица США заявляют, что причины их предупреждений более сложны, чем предполагают критики.

Чиновники отметили, что поддержка поставок на мировые рынки энергоносителей для снижения инфляции является приоритетом для администрации США. Но это также важно для продолжения поддержки украинских военных усилий в Европе.

"Повышение цен на энергоносители рискует ослабить европейскую поддержку помощи Украине", – заявил высокопоставленный чиновник США.

Беспокойство среди американских военных планировщиков вызывает то, что эти удары мало способствуют снижению боеспособности России и привели к массированной российской контратаке на украинскую электросеть, которая наносит Украине гораздо больший ущерб, чем атаки на НПЗ нанесли России.

"Атаки беспилотников не уничтожают целые нефтеперерабатывающие заводы и обычно даже не разрушают отдельные установки, а лишь повреждают их", - пишет в аналитическом отчете для Фонда Карнеги за международный мир эксперт по нефтяной промышленности Сергей Вакуленко.

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Позиция США относительно ударов Украины по НПЗ в России противопоставляются позициям союзников Вашингтона в Европе. В частности, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне считает, что агрессором является Россия, а Украина имеет право на самооборону.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон также защитил право Украины наносить удары по российским энергетическим объектам.

"Противодействие США атакам на НПЗ возмутило официальных лиц в Киеве, которые считают эти удары честными, учитывая непрерывные атаки России на территорию Украины. Они считают, что удары необходимы для того, чтобы повысить цену для Москвы и подтверждение того, что российское общество не будет в безопасности до тех пор, пока не закончится война. Некоторые эксперты говорят, что опасения США по поводу увеличения стоимости энергоносителей из-за атак на НПЗ безосновательны, поскольку рост цен вызван сокращением добычи ОПЕК+ и нестабильностью, связанной с войной Израиля с ХАМАС", – резюмирует WP.