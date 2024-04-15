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Новости Помощь Украине
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В Україні вирішується майбутнє Європи, і воно залежить від своєчасної підтримки, - глави МЗС Литви та Нідерландів

ландсбергіс,слот

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс та глава МЗС Нідерландів Ганке Брюїнс Слот під час зустрічі обговорили підтримку України

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Во время встречи министры подчеркнули, что "сегодня в Украине решается будущее Европы и что решающей является наша своевременная поддержка".

"Боеприпасы, средства ПВО, дальнобойная артиллерия, беспилотники - мы поддерживаем все меры и инициативы, которые помогут Украине как можно быстрее получить необходимое ей оружие, и в то же время мы должны существенно увеличить производство собственной оборонной промышленности", - подчеркнул Ландсбергис.

По его словам, помогая Украине необходимо сохранить и еще больше усилить давление на РФ.

"Сейчас готовится 14-й пакет санкций, в котором мы подчеркиваем важность секторальных санкций, включая запрет на импорт сжиженного газа из России и отказ от сотрудничества с российской атомной промышленностью. Важно, чтобы страны ЕС работали совместно и последовательно, для предотвращения уклонения от санкций и их обхода", - отметил литовский министр.

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Глава МИД Литвы также подчеркнул, что переговоры с Украиной о вступлении в ЕС должны начаться в июне этого года, и что предстоит еще один шаг к сближению Украины с НАТО на саммите Альянса, который состоится в июле в Вашингтоне.

Автор: 

Литва (2443) Нидерланды (1570)


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Топ комментарии
+3
Є ше в Європі тверезі очільники
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15.04.2024 17:47
+3
В всі бігають навколо Ісраїлю, і ще й воють за них
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15.04.2024 17:53
+2
Небезпека яка поряд, спонукає до тверезості, чого не скажеш про інших заспаних європейців.
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15.04.2024 18:15
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Є ше в Європі тверезі очільники
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15.04.2024 17:47 Ответить
Небезпека яка поряд, спонукає до тверезості, чого не скажеш про інших заспаних європейців.
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15.04.2024 18:15 Ответить
В всі бігають навколо Ісраїлю, і ще й воють за них
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15.04.2024 17:53 Ответить
Чтобы помощь была как Израилю, нужно вести себя так же.

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15.04.2024 18:06 Ответить
Це вже був зелений моносброд прокацаплених малоросів, Лідор яких саме заглядав в очко *****. Нічого дивного.
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15.04.2024 18:09 Ответить
Не в останню чергу через корумповану систему, яка розквітла при лідорі навіть під час найскладніших для країни випробувань та букету кремлівський кротів на всіх рівнях влади, які є добрими давніми друзями лідора.
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15.04.2024 18:31 Ответить
Одні розуміють, допомагають і готуються, інші теж готуються, але до травневих шашликів. Треті блокують кордон і одночасно белькочуть про підтримку, а в кишені тримають дулю.
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15.04.2024 18:18 Ответить
Щодня рашисти-фашисти руйнують Україну, вбивають українців від мала до велика, а світ все ще не лупає очіма, наче це віртуальна гра у війну.
Самогубці. Щоб за стільки часу не надати нам все необхідне аби захистити Україну, а заразом і їх дрімаючіх і розніжених(
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15.04.2024 18:43 Ответить
 
 