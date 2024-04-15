В Україні вирішується майбутнє Європи, і воно залежить від своєчасної підтримки, - глави МЗС Литви та Нідерландів
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс та глава МЗС Нідерландів Ганке Брюїнс Слот під час зустрічі обговорили підтримку України
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Во время встречи министры подчеркнули, что "сегодня в Украине решается будущее Европы и что решающей является наша своевременная поддержка".
"Боеприпасы, средства ПВО, дальнобойная артиллерия, беспилотники - мы поддерживаем все меры и инициативы, которые помогут Украине как можно быстрее получить необходимое ей оружие, и в то же время мы должны существенно увеличить производство собственной оборонной промышленности", - подчеркнул Ландсбергис.
По его словам, помогая Украине необходимо сохранить и еще больше усилить давление на РФ.
"Сейчас готовится 14-й пакет санкций, в котором мы подчеркиваем важность секторальных санкций, включая запрет на импорт сжиженного газа из России и отказ от сотрудничества с российской атомной промышленностью. Важно, чтобы страны ЕС работали совместно и последовательно, для предотвращения уклонения от санкций и их обхода", - отметил литовский министр.
Глава МИД Литвы также подчеркнул, что переговоры с Украиной о вступлении в ЕС должны начаться в июне этого года, и что предстоит еще один шаг к сближению Украины с НАТО на саммите Альянса, который состоится в июле в Вашингтоне.
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Самогубці. Щоб за стільки часу не надати нам все необхідне аби захистити Україну, а заразом і їх дрімаючіх і розніжених(