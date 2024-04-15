Более 90 конгрессменов США призвали спикера Джонсона немедленно внести на рассмотрение пакет помощи Израилю и Украине
91 конгрессмен Палаты представителей США из обеих партий обратились с открытым призывом к спикеру Майку Джонсону немедленно внести на рассмотрение принятый Сенатом законопроект с помощью Израилю и Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, текст письма обнародовал на своей официальной странице один из подписавшихся конгрессмен Джош Готтгеймер.
"В эти выходные иранский режим запустил сотни беспилотников, крылатых и баллистических ракет непосредственно по нашему ключевому демократическому союзнику на Ближнем Востоке – Израилю. Время имеет большое значение, и мы должны обеспечить доставку необходимой помощи Израилю и другим нашим демократическим союзникам, перед которыми встали угрозы со стороны наших противников по всему миру", - говорится в письме.
В этом контексте в письме содержится призыв к спикеру "внести пакет с дополнительным финансированием, принятый Сенатом, на рассмотрение для немедленного голосования" после возвращения к работе в понедельник.
Законодатели отмечают, что этот законопроект получил преимущественную двухпартийную поддержку 70 из 100 голосов в Сенате, и если он будет внесен в нижнюю палату в понедельник, то может поступить на подпись президенту вечером того же дня.
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Я не чекаю від Джонсона людяності, її в нього немає від слова сдова - взагалі, як не чекаю і самостійних кроків, кар'єристу це не підсилу.
А "заклики" - то марнасправа.
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«У крайніх MAGA-республіканців закінчилися відмовки. В українського народу закінчився час… Це момент Черчилля або Чемберлена. Демократи в Палаті представників будуть захищати демократію і робити все, що в наших законодавчих повноваженнях, щоб протистояти агресії. Чи продовжать фракції республіканської більшості заспокоювати її?» - запитав Джеффріс у листі до колег по Конгресу 15 квітня, передає The Hill.
Лист Джеффріса з'явився в той час, коли спікер Палати представників Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування законопроект про допомогу Україні. Але він дав зрозуміти, що намагається обійти законопроект, прийнятий Сенатом, в надії заспокоїти деяких членів своєї фракції. Він не сказав, як виглядатиме законопроект про допомогу Україні.