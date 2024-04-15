Более 90 конгрессменов США призвали спикера Джонсона немедленно внести на рассмотрение пакет помощи Израилю и Украине

91 конгрессмен Палаты представителей США из обеих партий обратились с открытым призывом к спикеру Майку Джонсону немедленно внести на рассмотрение принятый Сенатом законопроект с помощью Израилю и Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, текст письма обнародовал на своей официальной странице один из подписавшихся конгрессмен Джош Готтгеймер.

"В эти выходные иранский режим запустил сотни беспилотников, крылатых и баллистических ракет непосредственно по нашему ключевому демократическому союзнику на Ближнем Востоке – Израилю. Время имеет большое значение, и мы должны обеспечить доставку необходимой помощи Израилю и другим нашим демократическим союзникам, перед которыми встали угрозы со стороны наших противников по всему миру", - говорится в письме.

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В этом контексте в письме содержится призыв к спикеру "внести пакет с дополнительным финансированием, принятый Сенатом, на рассмотрение для немедленного голосования" после возвращения к работе в понедельник.

Законодатели отмечают, что этот законопроект получил преимущественную двухпартийную поддержку 70 из 100 голосов в Сенате, и если он будет внесен в нижнюю палату в понедельник, то может поступить на подпись президенту вечером того же дня.

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