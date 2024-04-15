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Новости Помощь Украине
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Более 90 конгрессменов США призвали спикера Джонсона немедленно внести на рассмотрение пакет помощи Израилю и Украине

сша,сенат,конгрес

91 конгрессмен Палаты представителей США из обеих партий обратились с открытым призывом к спикеру Майку Джонсону немедленно внести на рассмотрение принятый Сенатом законопроект с помощью Израилю и Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, текст письма обнародовал на своей официальной странице один из подписавшихся конгрессмен Джош Готтгеймер.

"В эти выходные иранский режим запустил сотни беспилотников, крылатых и баллистических ракет непосредственно по нашему ключевому демократическому союзнику на Ближнем Востоке – Израилю. Время имеет большое значение, и мы должны обеспечить доставку необходимой помощи Израилю и другим нашим демократическим союзникам, перед которыми встали угрозы со стороны наших противников по всему миру", - говорится в письме.

Читайте также: Помощь Украине и Израилю от США: Лидеры партий в Конгрессе достигли "консенсуса", - сенатор Шумер

В этом контексте в письме содержится призыв к спикеру "внести пакет с дополнительным финансированием, принятый Сенатом, на рассмотрение для немедленного голосования" после возвращения к работе в понедельник.

Законодатели отмечают, что этот законопроект получил преимущественную двухпартийную поддержку 70 из 100 голосов в Сенате, и если он будет внесен в нижнюю палату в понедельник, то может поступить на подпись президенту вечером того же дня.

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Автор: 

Конгресс США (1228) помощь (7754) Джонсон Майк (133)


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Топ комментарии
+16
Порошенко
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15.04.2024 18:01
+16
Поки Трампа не посадять толку в США не буде.
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15.04.2024 18:03
+6
Напукуа така демократія де владна людина може одноосібно ігнорувати запити сотень парламентаріїв. І це законно.
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15.04.2024 18:10
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Правила форума Совет форумчан
ТАК КТО УБИЛ КЕННЕДИ !!!???
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15.04.2024 18:00 Ответить
Ленін
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15.04.2024 18:01 Ответить
Порошенко
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15.04.2024 18:01 Ответить
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15.04.2024 18:13 Ответить
...Ги
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15.04.2024 18:21 Ответить
Тссс,Порошенко убил своего брата
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15.04.2024 18:22 Ответить
Це вже давно не смішно.
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15.04.2024 20:38 Ответить
А потім він же і брата свого шльопнув бо батько його був барді том і землі всі вкрав в людей.
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15.04.2024 18:51 Ответить
Ніфіга..Порошенко вбив Бона Скотта...
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15.04.2024 21:22 Ответить
Юлия Тимошенко с Кровавым Пастором.
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15.04.2024 18:26 Ответить
Можливо той, що і Лору Палмер.
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15.04.2024 20:45 Ответить
Не..Лору то вже Пастор постарався...
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15.04.2024 21:23 Ответить
бандера звичайно
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16.04.2024 00:12 Ответить
Поки Трампа не посадять толку в США не буде.
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15.04.2024 18:03 Ответить
Так тому що демократи лузери бо Байден і його команда не планують втручатися в історичний кримінальний процес проти колишнього Трампа, дотримуючись своєї звичайної стратегії мовчання щодо судових справ Трампа. Сто разів казав неможна грати за правилами проти шулера бо програєшь 100%. Уявіть якщо б в Байдена сьогодні був суд, да тампон глотку зірвав би довечора поливаючи рідким з ног до голови
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15.04.2024 18:45 Ответить
Хто його посадить, він же пам'ятник!
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15.04.2024 20:46 Ответить
Що Трамп Чмонсону скаже, те й буде!
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15.04.2024 18:09 Ответить
Напукуа така демократія де владна людина може одноосібно ігнорувати запити сотень парламентаріїв. І це законно.
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15.04.2024 18:10 Ответить
І де там про Україну? Лише про Ізраїль. У нас новини на кшталт підорських новстєй.
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15.04.2024 18:11 Ответить
Бляха, перший абзац див в оригіналі, блд😡
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15.04.2024 18:17 Ответить
Есть. Там не только Украина и Израиль, а еще и Тайвань.
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15.04.2024 18:36 Ответить
Зкликаємо закликати
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15.04.2024 18:19 Ответить
День сурка, блд ...
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15.04.2024 18:22 Ответить
І Байден розуміє, що він пролітає. Може це і на краще...
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15.04.2024 18:33 Ответить
Їх там 435.
Я не чекаю від Джонсона людяності, її в нього немає від слова сдова - взагалі, як не чекаю і самостійних кроків, кар'єристу це не підсилу.
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15.04.2024 18:37 Ответить
В інфі йде мова про Палати представників США, а там їх дійсно 435
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15.04.2024 21:37 Ответить
Хай підпишуть петицію і голосують без Трампа і Джонсона, до сих пір 195 конгресменів підписало, демократів 194 з 213 а республіканців 1, всього треба 218
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15.04.2024 18:42 Ответить
Мене це теж, м'яко кажучи, дивує: якщо голоси є, то де підписи?
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15.04.2024 19:45 Ответить
Штатами заправляють рашисти... не думала що таке побачу.
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15.04.2024 19:02 Ответить
В Україні , де- юре президент "зе" , де-факто заправляє Україною агент "козирний"- Єрмак ,в США аналогічно ,де -юре президент "Байден" , а політику США визначає "трамбон" .котрий мабуть давно висить на гачку компромату, у куйла всія 3,14дерації
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15.04.2024 19:07 Ответить
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15.04.2024 19:11 Ответить
Якби 90 конгресменів забили ногами Джонсона с туалеті конгресу - був би толк.
А "заклики" - то марнасправа.
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15.04.2024 19:41 Ответить
Втопили в унітазі?
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15.04.2024 19:58 Ответить
Продолжаем продолжать.
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15.04.2024 19:46 Ответить
Джонсон - Iванов.
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15.04.2024 20:14 Ответить
Досить жувати соплі, пане Джонсон!Трампушка ще може пролетіти мимо виборів, а ви залишитесь біля розбитого корита. Ваша репутація ну дуже підмочена...
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15.04.2024 21:10 Ответить
трамп+джонсон і всі трампісти в т.ч. наявні тут ,
, , , , , , , , - вороги України
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15.04.2024 22:33 Ответить
https://zn.ua/ukr/usa/u-respublikantsiv-zakinchilisja-vidmovki-v-ukrajinskoho-narodu-zakinchivsja-chas-dzheffris.html Лідер демократичної меншості у Палаті представників Конгресу США Гакім Джеффріс заявив, що у республіканців «закінчилися відмовки» і вони мають «діяти негайно», щоб ухвалити прийнятий Сенатом додатковий законопроект про національну безпеку для допомоги іноземним союзникам, включаючи Україну та Ізраїль .
«У крайніх MAGA-республіканців закінчилися відмовки. В українського народу закінчився час… Це момент Черчилля або Чемберлена. Демократи в Палаті представників будуть захищати демократію і робити все, що в наших законодавчих повноваженнях, щоб протистояти агресії. Чи продовжать фракції республіканської більшості заспокоювати її?» - запитав Джеффріс у листі до колег по Конгресу 15 квітня, передає The Hill.
Лист Джеффріса з'явився в той час, коли спікер Палати представників Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування законопроект про допомогу Україні. Але він дав зрозуміти, що намагається обійти законопроект, прийнятий Сенатом, в надії заспокоїти деяких членів своєї фракції. Він не сказав, як виглядатиме законопроект про допомогу Україні.
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16.04.2024 00:11 Ответить
 
 