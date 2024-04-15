Военные строители на Восточном фронте получили 4 экскаватора для строительства фортификаций. ФОТО
Петр Порошенко во время поездки на восток передал 23-му инженерно-позиционному полку ВСУ четыре экскаватора, бензопилы, пилорамы, грузовик и банно-прачечный комплекс.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Мы продолжаем поставлять экскаваторы Силам обороны. На этот раз они отправились к бойцам 23-го инженерно-позиционного полка Сил поддержки, которые несут службу на Восточном направлении. Ребята почти круглосуточно строят новые фортификационные сооружения, и для выполнения поставленных задач им необходимы легкие и маневренные копатели, чтобы минимизировать человеческие усилия", – рассказал Порошенко.
"Дополнительно мы с Мариной и ОО "Справа Громад" также передали военным грузовик DAF Leyland, банно-прачечный комплекс, пилорамы и бензопилы", - сказал лидер "ЕС".
Ранее Порошенко передал шесть экскаваторов и другую строительную технику в инженерные подразделения Сумской области. Фонд Порошенко уже законтрактовал 32 единицы строительной техники – как новой, так и подержанной. Ее оперативно приводят в рабочее состояние и передают на фронтовые направления.
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і хеден шолдрес, *****, три в одному!!!
бо як кажуть в ОПі, цей піарщик вже за...бав
мало того що техніку купує в 3 рази дешевше та щей піариться на ній.
треба вже й заборонити перетинати кордон Київської обл, а не лиш держкордон.
А не де.
Запропонував 2(два!) мільйона ₴ за виявленя факту "привіз - сфоткав і забрав".
От це піар!
Ото піариться ''барига'') . А зелені ну хоч би раз так попіарилися, ну хоч би для ''а поржать''. Але ж ні. Вони швидше вдавляться..
Це в макитрі зє,чотириразового ухилянта,переховувашегося на раше, війна закінчилась,так і не розпочавшись!