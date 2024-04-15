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Военные строители на Восточном фронте получили 4 экскаватора для строительства фортификаций. ФОТО

Петр Порошенко во время поездки на восток передал 23-му инженерно-позиционному полку ВСУ четыре экскаватора, бензопилы, пилорамы, грузовик и банно-прачечный комплекс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

екскаватор для ЗСУ від Порошенка

"Мы продолжаем поставлять экскаваторы Силам обороны. На этот раз они отправились к бойцам 23-го инженерно-позиционного полка Сил поддержки, которые несут службу на Восточном направлении. Ребята почти круглосуточно строят новые фортификационные сооружения, и для выполнения поставленных задач им необходимы легкие и маневренные копатели, чтобы минимизировать человеческие усилия", – рассказал Порошенко.

авто для ЗСУ від Порошенка

"Дополнительно мы с Мариной и ОО "Справа Громад" также передали военным грузовик DAF Leyland, банно-прачечный комплекс, пилорамы и бензопилы", - сказал лидер "ЕС".

допомога ЗСУ від Порошенка

Смотрите также: Инженерная бригада ВСУ получит 8 экскаваторов для строительства фортификаций на фронте. ФОТО

Ранее Порошенко передал шесть экскаваторов и другую строительную технику в инженерные подразделения Сумской области. Фонд Порошенко уже законтрактовал 32 единицы строительной техники – как новой, так и подержанной. Ее оперативно приводят в рабочее состояние и передают на фронтовые направления.

Автор: 

Порошенко (19587) фортификации (118)


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Топ комментарии
+24
Зеленському тільки не розповідайте, бо знову за кордон не випустить.
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15.04.2024 18:58
+16
Мда, як тільки якась ''важка'' допомога на фрон то зразу спадає на думку ''Порох'' -і не прогадуєш.
Ото піариться ''барига'') . А зелені ну хоч би раз так попіарилися, ну хоч би для ''а поржать''. Але ж ні. Вони швидше вдавляться..
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15.04.2024 19:01
+16
Тільки прочитав заголовок, що воїни отримали екскаватори, відразу зрозумів, що це справа Порошенка і його команди. Пісяклавішграй може тільки відзняти потужнійший відос і сказти, що помстимося. Крапка.
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15.04.2024 19:08
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Зеленському тільки не розповідайте, бо знову за кордон не випустить.
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15.04.2024 18:58 Ответить
Поки до лідора дійде - тебе місцеві зебобіки зараз перекусять
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15.04.2024 19:00 Ответить
Ви вірну літру у 3 слові використали? П більш підійде ніж Л!
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15.04.2024 19:49 Ответить
Та воно то так , але мене за ту літеру і так часто банять
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15.04.2024 20:10 Ответить
а попереду ще можна К добавити
і хеден шолдрес, *****, три в одному!!!
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15.04.2024 21:27 Ответить
Петро Олексійович скоро почне скуповувати техніку в Україні.
бо як кажуть в ОПі, цей піарщик вже за...бав
мало того що техніку купує в 3 рази дешевше та щей піариться на ній.
треба вже й заборонити перетинати кордон Київської обл, а не лиш держкордон.
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15.04.2024 21:24 Ответить
Знову барига піариться...
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15.04.2024 19:01 Ответить
я буду радий якщо саме так будуть піаритися Єрмак, Арахамія, Безугла та інша зелена срать
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15.04.2024 19:06 Ответить
Додам а ще хай так само пропіаряться гардони ,прутили , всякі там лосі ... а то вони збирають на дрони а куди ці дрони попадають ніхто не знає.
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15.04.2024 20:13 Ответить
Мені теж цікаво. Де млять безпілотники від притулки та стерненка. Де мля вони, де ті зграї які обіцяли. Збір на них був ще хто зна коли.
А не де.
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15.04.2024 23:25 Ответить
Він попіарився ще більше,зє таке і в макитру не падало!
Запропонував 2(два!) мільйона ₴ за виявленя факту "привіз - сфоткав і забрав".
От це піар!
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15.04.2024 19:52 Ответить
))
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15.04.2024 20:11 Ответить
Мда, як тільки якась ''важка'' допомога на фрон то зразу спадає на думку ''Порох'' -і не прогадуєш.
Ото піариться ''барига'') . А зелені ну хоч би раз так попіарилися, ну хоч би для ''а поржать''. Але ж ні. Вони швидше вдавляться..
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15.04.2024 19:01 Ответить
Лисий воювати не може, а копати?
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15.04.2024 19:02 Ответить
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15.04.2024 19:08 Ответить
Він цілоком може замінити екскаватор від Зеленського!
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15.04.2024 19:54 Ответить
Це ж який стіл з їдою треба, щоб цей екскаватор його зміг з'їсти
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15.04.2024 23:20 Ответить
Снайпери тепер далеко стріляють ((
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15.04.2024 20:12 Ответить
Наривається, п'ятий президент, на санкції від Найвеличнійшого призидента зеленського...
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15.04.2024 19:02 Ответить
після 20.05 побачимо як херпіду буде почивати
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15.04.2024 19:08 Ответить
Тільки прочитав заголовок, що воїни отримали екскаватори, відразу зрозумів, що це справа Порошенка і його команди. Пісяклавішграй може тільки відзняти потужнійший відос і сказти, що помстимося. Крапка.
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15.04.2024 19:08 Ответить
На 3-му році війни!!
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15.04.2024 19:59 Ответить
На 11 році!
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15.04.2024 20:02 Ответить
На 11 році війни!
Це в макитрі зє,чотириразового ухилянта,переховувашегося на раше, війна закінчилась,так і не розпочавшись!
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15.04.2024 20:05 Ответить
Екскаватори від Порошенка,не йдуть ні в яке порівняня з "потужними" декораціями "опорного пункту" яке побудували для чергового гундосика найвеличнішого підора **********,як називає це створіня його регент.
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15.04.2024 20:01 Ответить
А де ж поділися офігенні млрд від Кабміну на фортифікації? Знов миші зʼїли? Теж саме про дрони. Нещодавно був збір на платформу для тягача для великої техніки, тобто навітьцього немає від влади. Мабуть, на млрд лопат накупили у 10 разів дорожче.
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15.04.2024 21:09 Ответить
 
 