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Шмыгаль и глава МИД Исландии Гильфадоттир обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО

шмигаль,гильфадоттір

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с министром иностранных дел Исландии Тордис Гильфадоттир.

Об этом Шмыигаль сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогой на Spring Meetings МВФ и Всемирного банка провел встречу с министром иностранных дел Исландии Тордис Гильфадоттир. Поблагодарил за помощь в создании Международного реестра убытков во время саммита Совета Европы в Рейкьявике", - говорится в сообщении.

Также он сообщил, что идет работа над международным фондом и комиссией, чтобы направить конфискованные российские активы на нужды Украины.

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"Обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Ценим помощь Исландии в этом направлении.

Также поблагодарил за военную поддержку, в частности, присоединение к чешской инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов. Отметил важность усиления ПВО Украины, чтобы защитить людей и критическую инфраструктуру", - добавил Шмыгаль.

Стороны обсудили реализацию Формулы мира президента Украины.

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Автор: 

Исландия (108) Шмыгаль Денис (2668)


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Уряд шахраїв. Що з тим крадієм можна обговорювати
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15.04.2024 19:07 Ответить
Та про погоду говорили.
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15.04.2024 19:14 Ответить
Війна закінчилася?
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15.04.2024 19:09 Ответить
Що конкретного ви ЗРОБИЛИ для інтеграції України в ЄС та НАТО?
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15.04.2024 19:44 Ответить
А зробыти, мама не горюй, еще сколько надо: устранить коррупцию вместе со шмарклей, поднять производство военки до уровня стандартов НАТО и в достаточном количестве... Об экономике , на манер западной, вместе с демократией - я молчу...
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15.04.2024 20:15 Ответить
Зробили інтеграцію, через Тису.
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15.04.2024 20:23 Ответить
 
 