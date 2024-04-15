Шмыгаль и глава МИД Исландии Гильфадоттир обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с министром иностранных дел Исландии Тордис Гильфадоттир.

Об этом Шмыигаль сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогой на Spring Meetings МВФ и Всемирного банка провел встречу с министром иностранных дел Исландии Тордис Гильфадоттир. Поблагодарил за помощь в создании Международного реестра убытков во время саммита Совета Европы в Рейкьявике", - говорится в сообщении.

Также он сообщил, что идет работа над международным фондом и комиссией, чтобы направить конфискованные российские активы на нужды Украины.

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"Обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Ценим помощь Исландии в этом направлении.

Также поблагодарил за военную поддержку, в частности, присоединение к чешской инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов. Отметил важность усиления ПВО Украины, чтобы защитить людей и критическую инфраструктуру", - добавил Шмыгаль.

Стороны обсудили реализацию Формулы мира президента Украины.

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