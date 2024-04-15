"Мы даем все, что она просит для защиты", - представитель ЕС Стано о помощи Украине в отражении ракетных атак

По словам представителя Европейского Союза Питера Стано, ЕС не вовлечен в защиту воздушного пространства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, он прокомментировал на брифинге успешные действия коалиции стран по отражению воздушной атаки Ирана против Израиля и может ли это рассматриваться как прецедент для подобных действий по защите Украины.

"Можем ли мы считать это прецедентом? Это хороший вопрос для стран-членов. ЕС не привлечен к (защите) воздушного пространства. Страны-члены контролируют собственное воздушное пространство и такого рода операции. Поэтому мы не можем комментировать это. Что касается Украины, я могу только повторить то, о чем сказал высокий представитель ЕС: мы предоставляем Украине все, о чем она просит, чтобы защититься от российских атак", - подчеркнул спикер.

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Напомним, в ночь на 14 апреля Иран запустил против Израиля более 300 ракет и беспилотников. По информации военного командования Израиля, 99% иранских ракет и дронов были перехвачены силами ПВО.

Президент Украины прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, когда авиация и ПВО сбивали иранские ракеты и "шахеды", которые были направлены против Израиля: "Помощь в отражении атаки Ирана на Израиль показала, как могут защищаться союзники на самом деле".