"Мы даем все, что она просит для защиты", - представитель ЕС Стано о помощи Украине в отражении ракетных атак
По словам представителя Европейского Союза Питера Стано, ЕС не вовлечен в защиту воздушного пространства.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, он прокомментировал на брифинге успешные действия коалиции стран по отражению воздушной атаки Ирана против Израиля и может ли это рассматриваться как прецедент для подобных действий по защите Украины.
"Можем ли мы считать это прецедентом? Это хороший вопрос для стран-членов. ЕС не привлечен к (защите) воздушного пространства. Страны-члены контролируют собственное воздушное пространство и такого рода операции. Поэтому мы не можем комментировать это. Что касается Украины, я могу только повторить то, о чем сказал высокий представитель ЕС: мы предоставляем Украине все, о чем она просит, чтобы защититься от российских атак", - подчеркнул спикер.
Напомним, в ночь на 14 апреля Иран запустил против Израиля более 300 ракет и беспилотников. По информации военного командования Израиля, 99% иранских ракет и дронов были перехвачены силами ПВО.
Президент Украины прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, когда авиация и ПВО сбивали иранские ракеты и "шахеды", которые были направлены против Израиля: "Помощь в отражении атаки Ирана на Израиль показала, как могут защищаться союзники на самом деле".
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Так, Україна майже щоденно отримує від партнерів ..... обіцянки про постачання засобів ППО, важкої техніки, 155 мм. снарядів....
То може хтось прокоментує, де ми все це отримуємо? Я вже не ставлю питання про утримування нашого бюджету! Невже це наша влада все це виробляє, аккумулює і заробляє кошти?
А може не дають достатньо, бо не бачать кому давати?
То це тепер так називається?
Брехун .
І коли читаю твіти західних політиків , де вони говорять про пошук додаткових систем Петріот для ППО України , це означає що запит від нашої сторони таки - був .
Щось не віриться в те що Захід - по своїй добрій волі вирішив надати нам додаткові ЗРК .