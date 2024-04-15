Студенты частных вузов не могут пересекать границу, потому что это повышает риск попыток уклониться от мобилизации, - Минобразования
В Министерстве образования и науки объяснили, почему новые правила пересечения границы не касаются студентов частных вузов.
Об этом говорится в ответе МОН по запросу hromadske, передает Цензор.НЕТ.
В министерстве рассказали, что согласно Порядку реализации права на академическую мобильность (постановление КМУ №579), образовательные учреждения, участвующие в программах академической мобильности, получают финансирование для покрытия своих расходов из государственного или местного бюджета.
"Изменения, вносимые в Правила пересечения государственной границы, касаются этой категории студентов, поскольку именно в таком случае, согласно законодательству, государственные и коммунальные учреждения высшего образования смогут бесплатно обеспечить участников академической мобильности необходимыми услугами", - отметили в ведомстве.
Имеются в виду, в частности организационные, протокольно-информационные, консультационные услуги и услуги по переводу.
В МОН подчеркнули, что существуют частные заведения высшего образования, которым приостановили лицензии, но не прекратили существование юридического лица частного или публичного права.
"Если бы изменение к постановлению касалось студентов таких учебных заведений, это могло бы создать риск для незаконной утечки за границу во избежание мобилизации", - резюмировали в министерстве.
Напомним, 2 апреля во время заседания Кабинета Министров были приняты некоторые изменения по пересечению государственной границы студентами-бакалаврами. Это позволяет студентам-бакалаврам в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся в университетах в Украине, выезжать за границу на стажировку. Речь шла о магистрах медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений.
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То, какое то ТЦК ( по памяти полтавское начинает рассказывать, что норма про обмежено придатных касаеться только двух категорий ( призывников которые еще не служили и военнослужащих)!
Теперь МО говорит, что все должны пройти переосвидетельствование в травні мисяці. Хоча лише в травні закон набувае чинності, і з цього моменту визначено певній термін!
Далі різноманітні говоруни з ВРУ начинають мусолити тему вступу змін до Закону про мобілізацію, хоча там в прикінцевих положеннях все визначено! ( В такому разі складеться враження що, вони взагалі цей проект закону не читали, або на підпис піде щось друге)!
То, у чоловіка в протезами на двох ногах знятого з військового обліку, на кордоні вимагають довідку лікаря, що у нього справді нема ніг! То хай випишуть погранцу довідку що у нього немає «лою в макітрі»! Не так буде складно людині чекати коли «стражи» кордону ( причем, на заході сторожат з нашого боку, щоб не повтикали) раздупляться!
Теперь у них студенты «не той системы»!
Как насчет того, что частные ВУЗы сотрудничают с иностранными работодателями, стажировку их студенты проходят за границей, где потом их часенько берут на работу, а зарплаты преподавателей в разы выше, чем в гос ВУЗах? А насчет коррупции - такого ее разгула как в государтсвенных ВУЗах, мало где еще можно встретить - разве что в судах и на таможне.
Кстати, украинским языком владею не хуже вашего, но использую его исключительно по своему желанию.
Ментальность зависит от многих факторов, причем намного сильнее, чем от языка.
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Шо ви, блд, по вухах чешете?! Яке, курва, "ухилення від мобілізації", коли студенту 18-20 років, наприклад?
"Виконуйте власні закони!" - Це було найпершим гаслом дисидентів у совку.
Про заборону виїзду закордон взагалі нема жодного слова ні в одному законі. Тільки в постанові уряду, здається. Але постанова, - це підзаконний акт, який апріорі не може бути вищим за Конституцію і закони України.
Прийміть закон спочатку, а тоді будете триндіти! Бардак і чєсалово по мєжушним гангліям трускавєцкіх діпломантов мєждународних акадємійов.
всі вузи приватні.
хоч у одного дегенерата із зе!шобли є диплом такого університету?
в зсу призвуть в 25. виїзд закритий з 18.
я, знаю, що це неправда і кацапське іпсо, але що робити молодій талановитій людині в запертій розваленій країні, сім років?
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