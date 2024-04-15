Студенты частных вузов не могут пересекать границу, потому что это повышает риск попыток уклониться от мобилизации, - Минобразования

В Министерстве образования и науки объяснили, почему новые правила пересечения границы не касаются студентов частных вузов.

Об этом говорится в ответе МОН по запросу hromadske, передает Цензор.НЕТ.

В министерстве рассказали, что согласно Порядку реализации права на академическую мобильность (постановление КМУ №579), образовательные учреждения, участвующие в программах академической мобильности, получают финансирование для покрытия своих расходов из государственного или местного бюджета.

"Изменения, вносимые в Правила пересечения государственной границы, касаются этой категории студентов, поскольку именно в таком случае, согласно законодательству, государственные и коммунальные учреждения высшего образования смогут бесплатно обеспечить участников академической мобильности необходимыми услугами", - отметили в ведомстве.

Имеются в виду, в частности организационные, протокольно-информационные, консультационные услуги и услуги по переводу.

В МОН подчеркнули, что существуют частные заведения высшего образования, которым приостановили лицензии, но не прекратили существование юридического лица частного или публичного права.

"Если бы изменение к постановлению касалось студентов таких учебных заведений, это могло бы создать риск для незаконной утечки за границу во избежание мобилизации", - резюмировали в министерстве.

Напомним, 2 апреля во время заседания Кабинета Министров были приняты некоторые изменения по пересечению государственной границы студентами-бакалаврами. Это позволяет студентам-бакалаврам в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся в университетах в Украине, выезжать за границу на стажировку. Речь шла о магистрах медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений.

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