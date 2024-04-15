РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10327 посетителей онлайн
Новости
10 752 19

Студенты частных вузов не могут пересекать границу, потому что это повышает риск попыток уклониться от мобилизации, - Минобразования

Студенты частных вузов не могут пересекать границу, потому что это повышает риск попыток уклониться от мобилизации, - Минобразования

В Министерстве образования и науки объяснили, почему новые правила пересечения границы не касаются студентов частных вузов.

Об этом говорится в ответе МОН по запросу hromadske, передает Цензор.НЕТ.

В министерстве рассказали, что согласно Порядку реализации права на академическую мобильность (постановление КМУ №579), образовательные учреждения, участвующие в программах академической мобильности, получают финансирование для покрытия своих расходов из государственного или местного бюджета.

"Изменения, вносимые в Правила пересечения государственной границы, касаются этой категории студентов, поскольку именно в таком случае, согласно законодательству, государственные и коммунальные учреждения высшего образования смогут бесплатно обеспечить участников академической мобильности необходимыми услугами", - отметили в ведомстве.

Имеются в виду, в частности организационные, протокольно-информационные, консультационные услуги и услуги по переводу.

В МОН подчеркнули, что существуют частные заведения высшего образования, которым приостановили лицензии, но не прекратили существование юридического лица частного или публичного права.

"Если бы изменение к постановлению касалось студентов таких учебных заведений, это могло бы создать риск для незаконной утечки за границу во избежание мобилизации", - резюмировали в министерстве.

Напомним, 2 апреля во время заседания Кабинета Министров были приняты некоторые изменения по пересечению государственной границы студентами-бакалаврами. Это позволяет студентам-бакалаврам в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся в университетах в Украине, выезжать за границу на стажировку. Речь шла о магистрах медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений.

Читайте также: Студенты, аспиранты и преподаватели получат отсрочку от мобилизации. УСЛОВИЯ

Автор: 

граница (5256) Минобразования (1734) студенты (664)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Знову людей ділять на сорти! Задовбали ті зелені керувники.
показать весь комментарий
15.04.2024 20:12
+6
Це вже все гірше за оркостан. Концтабір побудували. І влада хоче, щоб за таку країну хотіли помирати?
показать весь комментарий
15.04.2024 21:46
+4
Студенти приватних вишів не можуть перетинати кордон, бо це підвищує ризик спроб ухилитись від мобілізації, - Міносвіти Джерело:
**********
Шо ви, блд, по вухах чешете?! Яке, курва, "ухилення від мобілізації", коли студенту 18-20 років, наприклад?
"Виконуйте власні закони!" - Це було найпершим гаслом дисидентів у совку.
Про заборону виїзду закордон взагалі нема жодного слова ні в одному законі. Тільки в постанові уряду, здається. Але постанова, - це підзаконний акт, який апріорі не може бути вищим за Конституцію і закони України.
Прийміть закон спочатку, а тоді будете триндіти! Бардак і чєсалово по мєжушним гангліям трускавєцкіх діпломантов мєждународних акадємійов.
показать весь комментарий
15.04.2024 21:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову людей ділять на сорти! Задовбали ті зелені керувники.
показать весь комментарий
15.04.2024 20:12 Ответить
Пояснення, яким чином були визнані непридатними до військової служби і виїхали за кордон, (звідки постять відео гулянок та гонок на суперкарах) фізично здорові, накачані бугаї Слобоженко і Ко.? Гадаю, народ дуже хотів би дізнатися, які тяжкі хвороби у цих мажорів (а заразом, і що там за епідемія серед колишнього військового керівництва, яке теж раптом стало непридатним)?
показать весь комментарий
15.04.2024 20:32 Ответить
Уровень наших украинских министров, министерш их помощников и просто речников! Не успели какой-то нормативный документ принять, сразу начинаются рассказики далекие от буквы Закона.

То, какое то ТЦК ( по памяти полтавское начинает рассказывать, что норма про обмежено придатных касаеться только двух категорий ( призывников которые еще не служили и военнослужащих)!

Теперь МО говорит, что все должны пройти переосвидетельствование в травні мисяці. Хоча лише в травні закон набувае чинності, і з цього моменту визначено певній термін!

Далі різноманітні говоруни з ВРУ начинають мусолити тему вступу змін до Закону про мобілізацію, хоча там в прикінцевих положеннях все визначено! ( В такому разі складеться враження що, вони взагалі цей проект закону не читали, або на підпис піде щось друге)!

То, у чоловіка в протезами на двох ногах знятого з військового обліку, на кордоні вимагають довідку лікаря, що у нього справді нема ніг! То хай випишуть погранцу довідку що у нього немає «лою в макітрі»! Не так буде складно людині чекати коли «стражи» кордону ( причем, на заході сторожат з нашого боку, щоб не повтикали) раздупляться!

Теперь у них студенты «не той системы»!
показать весь комментарий
15.04.2024 20:33 Ответить
Оті всі приватні виші - то це все куплені дипломи без відповідних знань. Давайте будемо чесними і признаємо, що вступ до такого вишу - це приблизно як дати хабар, щоб уникнути мобілізації.
показать весь комментарий
15.04.2024 20:42 Ответить
То есть, ты хочешь сказать, что государтственная комиссия, выдающая аттестацию частным ВУЗам, совершила преступление в 100% случаев, когдаразрешила официально работать мошенникам?
Как насчет того, что частные ВУЗы сотрудничают с иностранными работодателями, стажировку их студенты проходят за границей, где потом их часенько берут на работу, а зарплаты преподавателей в разы выше, чем в гос ВУЗах? А насчет коррупции - такого ее разгула как в государтсвенных ВУЗах, мало где еще можно встретить - разве что в судах и на таможне.
показать весь комментарий
16.04.2024 00:12 Ответить
Гуглимо: найкращі приватні ВНЗ. Отримуємо список з десяти закладів. Їх залишити, все інше позакривати. І доречі оце російське тикання дуже непрємно вражає.
показать весь комментарий
16.04.2024 12:25 Ответить
Давайте будем честными и признаем: обобщение про вступление в приватные ВУЗы - ни разу не научный подход к решению проблемы. Собственно, как и оставление 10-ти ВУЗов. А почему, не 5-ти или не 15-ти? Может, быть тип собственности и количество - не те критерии, которыми нужно руководствоваться, чтобы отфильтровать псевдо-ВУЗы? И может быть, стоит признать ошибочность своих суждений и неуместность обобщений, тогда и уважительное "вы" станет уместным? Кстати, Украина - не нацистская страна, поэтому тысячи русскоязычных граждан воюют сейчас за ее независимость, и язык никогда влиял на отношение к человеку в Украине - как бы ни пытались доказать обратное кремлевские цепные пропагандоны . Так что не нужно неуместных обобщений и здесь.
показать весь комментарий
17.04.2024 16:06 Ответить
Ну ну, чомусь тикають мені саме російськомовні. Це не означає, що всі російськомовні невиховані, але таке явище більш поширене серед російськомовних. І саме російськомовні ******* писати кілометрові тексти, а як щось робити, то російськомовні вже стомилмся від писанини. Різниця в менталітеті все ж таки є. А про вузи - знаю дуже багато людей, що закінчували приватні рога і копита. То освіти там в 100 разів менше ніж у пересічного швейцарсьного сантехніка.
показать весь комментарий
17.04.2024 16:16 Ответить
Во-перых менталитет не определяется языком. Во-вторых, умение излагать свои мысли не означает неумение сделать что-то полезное для общества. Очередное ничем необоснованное обобщение. А в-третьих, если в вашем круге много выпускников "Рогов и копыт", это не значит, что все выпускники частных ВУЗов учились вместе с вашими знакомыми.

Кстати, украинским языком владею не хуже вашего, но использую его исключительно по своему желанию.
показать весь комментарий
17.04.2024 23:41 Ответить
Менталітет дуже визначається мовою. Про це пишуть і розказують різні вчені. Можете самі погуглити англіською або німецькою, наприклад. А про те, що російська мова особливо роз'їдає мозок, то це вже аксіома. За останні десятиліття російською мовою не було створено жодних нових сенсів. Російською мовою траслюються тільки перверзні фантазії і вбивча пропаганда.
показать весь комментарий
18.04.2024 12:27 Ответить
На Земле живет много людей, владеющих несколькими языками и их ментальность не меняется при пеереключении на другой язык. В Украине полно украиноязычных любителей русской попсы и квартала-95, как и чиновников в вышиванках, ворующих из бюджета у ВСУ и наживающихся на войне, таможенников, прокуроров, судей с абсолютно рашистской любовью к чинопочитанию и византийщине, отлично владеющих украинским языком и цинично использующих его в личных интересах, ежедневно ослабляя украинское государство. И в той же стране существуют РДК и бойцы ВСУ, с рождения говорящие на русском языке, которые каждый день чистят землю Украины от рашистов и готовы положить душу и тело за нашу свободу.

Ментальность зависит от многих факторов, причем намного сильнее, чем от языка.
показать весь комментарий
18.04.2024 14:22 Ответить
Ви самі собі відповіли, що російська культура вбиває людей як ментально так і фізично. Російська культура без російської мови не існує. Про російськомовних я вам також відповіла - читайте мою першу відповідь. Ваші аргументи про суддів в вишиванках - це типова маніпуляція, де один факт до іншого не має відношення. Навіть в Швейцарії є серед місцевих вбивці і гвалтівники. Це не означає, що цінності більшості швейцарців є гіршими ніж цінності більшості росіян. Користуючись російською мовою, ви хочете того чи не хочете переймаєте російські наративи і культуру, бо ви споживаєте російський контент. З
показать весь комментарий
18.04.2024 15:25 Ответить
Студенти приватних вишів не можуть перетинати кордон, бо це підвищує ризик спроб ухилитись від мобілізації, - Міносвіти Джерело:
**********
Шо ви, блд, по вухах чешете?! Яке, курва, "ухилення від мобілізації", коли студенту 18-20 років, наприклад?
"Виконуйте власні закони!" - Це було найпершим гаслом дисидентів у совку.
Про заборону виїзду закордон взагалі нема жодного слова ні в одному законі. Тільки в постанові уряду, здається. Але постанова, - це підзаконний акт, який апріорі не може бути вищим за Конституцію і закони України.
Прийміть закон спочатку, а тоді будете триндіти! Бардак і чєсалово по мєжушним гангліям трускавєцкіх діпломантов мєждународних акадємійов.
показать весь комментарий
15.04.2024 21:08 Ответить
Це терористи наша влада,яка знищує чоловіків
показать весь комментарий
16.04.2024 09:22 Ответить
Війна рано чи пізно закінчиться і оці всі закриті кордони все пригадають.і Ку і закон і інше і полетять голови.
показать весь комментарий
15.04.2024 21:17 Ответить
Массачусетський технологічний інститут (США);Оксфордський університет (Британія);Гарвардський університет (США);Каліфорнійський технологічний інститут (США);Імперський коледж Лондона (Британія);Чиказький університет (США).

всі вузи приватні.
хоч у одного дегенерата із зе!шобли є диплом такого університету?
в зсу призвуть в 25. виїзд закритий з 18.
я, знаю, що це неправда і кацапське іпсо, але що робити молодій талановитій людині в запертій розваленій країні, сім років?
показать весь комментарий
15.04.2024 21:30 Ответить
Це вже все гірше за оркостан. Концтабір побудували. І влада хоче, щоб за таку країну хотіли помирати?
показать весь комментарий
15.04.2024 21:46 Ответить
Надіюсь посадять від землі,шмигаля до всіх,але походу втечуть думаю
показать весь комментарий
16.04.2024 09:23 Ответить


Подводная лодка Kronos вмещает экипаж из 11 человек, оборудована барокамерой и выходом под воду для дайверов, оснащена системой дистанционного управления, позволяющей использовать ее в качестве дрона.
показать весь комментарий
16.04.2024 13:43 Ответить
 
 