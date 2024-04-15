"Армия дронов" за неделю ликвидировала 210 оккупантов, 152 опорных пункта, 97 пушек, 71 ББМ и 42 танка, - Федоров. ИНФОГРАФИКА

Ударные подразделения, обеспечиваемые в рамках "Армии дронов", с 10 по 15 апреля 2024 ликвидировали 210 оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал вице-премьера по инновациям, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Пушки, танки, боевые бронированные машины. Дроны на фронте продолжают поражать российскую технику

Потери за неделю – на графике. Беспилотники и технологии на поле боя – это наш асимметричный ответ на количественное преимущество врага.

Работаем, чтобы дронов, наземных роботизированных платформ, РЭБ и других инноваций в армии было больше", - говорится в сообщении.

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Как видно с инфографики, также уничтожено, в частности, 15 САУ, 6 складов бк/топлива и 4 РСЗО.

Отмечается, что в отчет вошли данные роты Нацгвардии Украины, подразделения СБУ, 1 подразделения Госспецсвязи и 15 рот ВСУ.

Федоров отметил, что подразделения предоставили видеоподтверждение каждого поражения.