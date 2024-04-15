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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Армия дронов" за неделю ликвидировала 210 оккупантов, 152 опорных пункта, 97 пушек, 71 ББМ и 42 танка, - Федоров. ИНФОГРАФИКА

Ударные подразделения, обеспечиваемые в рамках "Армии дронов", с 10 по 15 апреля 2024 ликвидировали 210 оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал вице-премьера по инновациям, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Пушки, танки, боевые бронированные машины. Дроны на фронте продолжают поражать российскую технику

Потери за неделю – на графике. Беспилотники и технологии на поле боя – это наш асимметричный ответ на количественное преимущество врага.

Работаем, чтобы дронов, наземных роботизированных платформ, РЭБ и других инноваций в армии было больше", - говорится в сообщении.

Читайте также: Армия дронов за неделю ликвидировала более 150 оккупантов и подбила 20 вражеских танков, 39 боевых бронированных машин, 66 орудий и 9 складов. ІНФОГРАФІКА

Армія дронів

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Как видно с инфографики, также уничтожено, в частности, 15 САУ, 6 складов бк/топлива и 4 РСЗО.

Отмечается, что в отчет вошли данные роты Нацгвардии Украины, подразделения СБУ, 1 подразделения Госспецсвязи и 15 рот ВСУ.

Федоров отметил, что подразделения предоставили видеоподтверждение каждого поражения.

Автор: 

ликвидация (3470) уничтожение (6819) Федоров Михаил (503) Армия дронов (43)


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Топ комментарии
+3
Їх, мабуть, виготовив особисто хвьодоров у себе на кухні!
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15.04.2024 20:17
+3
Майстерність не проп'єш. Він же звик брехати, коли втюхував препарати для схуднення.
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15.04.2024 20:21
+2
Те, що цей ze-міністр не просто бреше, а навіть не намагається брехати хоч щось подібне до реальних речей, а несе суцільну маячню, не бачить тільки сліпий! 152 ОПОРНИХ ПУНКТИ за тиждень???
То поясніть цьому наркоману, що таке ОПОРНИЙ ПУНКТ!!!
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15.04.2024 20:18
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А він яким боком до тих здобутків?
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15.04.2024 20:10 Ответить
А як без "підрахуя"? Без "підрахуя" ніяк..
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15.04.2024 21:49 Ответить
ці дрони були закуплені за державні кошти?
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15.04.2024 20:10 Ответить
Їх, мабуть, виготовив особисто хвьодоров у себе на кухні!
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15.04.2024 20:17 Ответить
Де ОСІНТ підтвердження всього того піздєжа ?
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16.04.2024 09:42 Ответить
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15.04.2024 20:14 Ответить
Може Дрянь?
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15.04.2024 20:19 Ответить
ніт. дрон з штучним інтелектом як і в безуглої.
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15.04.2024 20:20 Ответить
Та інтелект безуглої поступається інтелекту амеби!
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15.04.2024 20:24 Ответить
Те, що цей ze-міністр не просто бреше, а навіть не намагається брехати хоч щось подібне до реальних речей, а несе суцільну маячню, не бачить тільки сліпий! 152 ОПОРНИХ ПУНКТИ за тиждень???
То поясніть цьому наркоману, що таке ОПОРНИЙ ПУНКТ!!!
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15.04.2024 20:18 Ответить
Майстерність не проп'єш. Він же звик брехати, коли втюхував препарати для схуднення.
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15.04.2024 20:21 Ответить
Він думає що опорник біля кожного дерева в лісосмузі, от "оперся" узкий об дерево - знач опорник, логіка лідора.
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15.04.2024 21:59 Ответить
Це точно, чи ймовірно
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15.04.2024 20:58 Ответить
Появились и раньше и сегодня чуть больше коменты по части этой статистики. Сколько накрошили за пусть неделю. Впечатляет в целом. Без иронии я. И верю. Но вот как считают именно убитых врагов? Цифра подана 152. Слова ,примерно, нет. Я помалкиваю про ту цифру что звучит убийственно---там уже за 400 тыс пошло. Но вот вопрос. А кто те, что прут на Бахмут, что взяли Авдеевку? Гранаты в люки залетают, танки десятками в неделю взрывают, остальная техника просто потоком на переплав готова. Дальше не сильно хочется печатать. Возможно и не стоит. Ведь доступа к реальной инфе нет. Но точные цифры конечно есть. Пора открыть. Мы должны все знать цену этой войне.
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15.04.2024 22:55 Ответить
Щось бійців дуже мало на опорних пунктах!
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16.04.2024 06:56 Ответить
 
 