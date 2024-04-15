Информация об обжаловании в российском суде от имени Малюка заочного ареста - вражеская ИПСО, - СБУ

Служба безопасности Украины призывает СМИ воспринимать любые заявления российских властей и судов РФ по поводу заочного ареста главы СБУ Василия Малюка и якобы обжалования от его имени "приговора" в одном из московских судов исключительно как проявление вражеских ИПСО.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Ни СБУ, ни лично Василий Малюк не обращались ни к каким адвокатам для обжалования фейковых решений российских судов. Эта информация полностью не соответствует действительности. А "защита", якобы подающая апелляции от имени главы СБУ, соответственно является частью дискредитационной кампании со стороны РФ

Все мероприятия, предпринимаемые Службой безопасности Украины, полностью соответствуют нормам национального и международного законодательства", - отмечают в СБУ.

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Как сообщалось, Басманный суд Москвы заочно избрал меру пресечения главе Службы безопасности Украины Василию Малюку в виде ареста.