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Информация об обжаловании в российском суде от имени Малюка заочного ареста - вражеская ИПСО, - СБУ

василь,малюк

Служба безопасности Украины призывает СМИ воспринимать любые заявления российских властей и судов РФ по поводу заочного ареста главы СБУ Василия Малюка и якобы обжалования от его имени "приговора" в одном из московских судов исключительно как проявление вражеских ИПСО.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Ни СБУ, ни лично Василий Малюк не обращались ни к каким адвокатам для обжалования фейковых решений российских судов. Эта информация полностью не соответствует действительности. А "защита", якобы подающая апелляции от имени главы СБУ, соответственно является частью дискредитационной кампании со стороны РФ

Все мероприятия, предпринимаемые Службой безопасности Украины, полностью соответствуют нормам национального и международного законодательства", - отмечают в СБУ.

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Как сообщалось, Басманный суд Москвы заочно избрал меру пресечения главе Службы безопасности Украины Василию Малюку в виде ареста.

Автор: 

россия (95339) СБУ (19847) фейк (677) Малюк Василий (74)


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Пох на Малюка,он такой же урод,как и остальные слуги.Не получится слепить героя никак
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15.04.2024 20:29 Ответить
Не читайте наніч рашистські засоби інформації і не будете піддані ворожому ІПСО!
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15.04.2024 20:34 Ответить
Так нехай Печерський суд арештує куйла ...
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15.04.2024 20:51 Ответить
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15.04.2024 20:55 Ответить
А хто зі "Слуг народу" подаватиме апеляцію? Не світитись ж єрмаку?
Чи печерський суд відразу винесе виправдальний вирок?
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15.04.2024 20:59 Ответить
Там одні росіяни...
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15.04.2024 21:48 Ответить
Суд города Дно Псковской области вызывает к себе всех причастных к атаке на гордость и славу Расеи - ракетный крейсер "Масква"
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15.04.2024 21:59 Ответить
Та на хрін Малюку та рашка з компроматом . Він сам себе в суді України здає - Бєнєй та Шилом.
малюку піар на рашкіних тіпа іпсо
Придумали Козир (на нагл "трамп") та Татаров оцю гівнянно зліплену піархерню щоб Млюка підняти
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15.04.2024 23:57 Ответить
 
 