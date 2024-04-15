В Кривом Роге аварийное отключение света почти по всему городу (обновлено)

В Кривом Роге на Днепропетровщине энергетики произвели аварийное отключение света фактически по всему городу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Энергетики провели аварийное отключение света фактически по всему городу. Больницы и критическая инфраструктура перешла на генераторы", – написал он.

Вилкул напомнил, что в городе 213 Пунктов несокрушимости, где все есть.

"Энергетики обещают восстановление через несколько часов", - добавил Вилкул.

Смотрите также: Задержана агент РФ, которая шпионила за боевой авиацией ВСУ вблизи Кривого Рога, - СБУ. ФОТО

ДОПОЛНЕНО в 21.42:

Официальный канал компании ДТЭК сообщил о возобновлении электроснабжения.

"Кривой Рог: 145 000 семей снова со светом после непогоды. Погодные условия повлекли за собой обесточивание части жителей Криворожского района. Сейчас большинство жителей города со светом. Продолжаем работать с точечными заявками".