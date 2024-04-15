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В Кривом Роге аварийное отключение света почти по всему городу (обновлено)

світло

В Кривом Роге на Днепропетровщине энергетики произвели аварийное отключение света фактически по всему городу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Энергетики провели аварийное отключение света фактически по всему городу. Больницы и критическая инфраструктура перешла на генераторы", – написал он.

Вилкул напомнил, что в городе 213 Пунктов несокрушимости, где все есть.

"Энергетики обещают восстановление через несколько часов", - добавил Вилкул.

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ДОПОЛНЕНО в 21.42:

Официальный канал компании ДТЭК сообщил о возобновлении электроснабжения.

"Кривой Рог: 145 000 семей снова со светом после непогоды. Погодные условия повлекли за собой обесточивание части жителей Криворожского района. Сейчас большинство жителей города со светом. Продолжаем работать с точечными заявками".

Автор: 

Вилкул Александр (474) Кривой Рог (1348) энергетика (2549) отключение света (422)


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Це не назавжди. Ніхто ще нікого не вбив у кам'яну епоху. Ні американці в'єтнамців у 1960-х ні росіяни українців.
Головне щоб люди були живі, а добро нове нажити можна.
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15.04.2024 21:45 Ответить
Повідомляють, що у кацапів в готовності мінімум 11 Ту. Мабуть, так само, як 5 днів назад буде "комплексний" наліт безпілотники + ракети.
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15.04.2024 22:01 Ответить
В этом причина?

Сильная гроза накрыла Украину: Кривой Рог и Кропивницкий даже оказались без света

В Днепре и Запорожье поваленные деревья перекрыли некоторые дороги.

Такая погода ожидается и завтра, поэтому подзарядите свои гаджеты и посоветуйте это сделать близким.
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15.04.2024 21:46 Ответить
Гризуни перегризли дамби на росії, а в нас кабелі цілих обленерго
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15.04.2024 22:02 Ответить
Навчання по светомаскiровцi почались.
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15.04.2024 21:55 Ответить
Тільки щойно в іншій темі зелебобіки писали що в нас все добре з електрикою і можна руйнувати скільки завгодно ТЕС бо в Україні велилий надлишок . Вони самі особисто все перевірили та виміряли. Тріпільська ТЕС була точно зайвою, як і решта подібних, бо вона була Ахметовим корумпована
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15.04.2024 21:58 Ответить
Маєте "толкового" зємляка товаріші криворожАні...
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16.04.2024 07:19 Ответить
 
 