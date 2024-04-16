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В Чернобыльской зоне продолжается незаконная вырубка леса на миллионы гривен, - "слуга народа" Василевска-Смаглюк

вирубка

В Зоне отчуждения продолжается незаконная вырубка на миллионы гривен.

Об этом сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Ольга Васильевская-Смаглюк, информирует Цензор.НЕТ.

Рейдовая группа из представителей Госэкоинспекции, Госагентства лесного хозяйства и лесоводов ГП "Леса Украины" за месяц обнаружила вырубленную древесину на 70 млн грн.

"За 18 рейдов было обнаружено 12 незаконных рубок на территориях населенных пунктов Чернобыль, Корогод, Замостье (убыток более чем в 23 млн грн), Лубянка (убыток в 12,2 млн грн), Медвин (14,4 млн грн) и так далее. Есть участки, где масштабы рубок превышают 1 гектар, но вычислить убытки не удалось, ведь территория может быть заминирована. В общем, ориентировочный ущерб только с тех участков, которые удалось зафиксировать, достигают 70 миллионов гривен. Ориентировочная масса срубленных дубов, сосен, ольх, акаций превышает 700 куб.м. или 17 железнодорожных вагонов!", - сообщила Василевская-Смаглюк.

Нардеп напомнила, что в конце прошлого года в Чернобыльском заповеднике рабочие ДСП "Північна пуща" срубили 185 столетних дубов, позже пытавшихся продать на столичную пилораму. В результате за сделку подозрения получили недавно назначенный на должность директор "Північної пущі", работник областной полиции и трое предпринимателей. Общая сумма ущерба государства составила около 60 млн грн. Именно после этого громкого дела в Министерстве по вопросам защиты окружающей среды и природных ресурсов начали замечать возможные незаконные рубки заповедника и только через 3 месяца создали соответствующие рейдовые группы. При этом наличие свежих срубов может свидетельствовать о том, что дельцов не останавливает даже начатое расследование Офисе генерального прокурора и вручены подозрения их приспешникам.

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Василевская-Смаглюк считает, что к вырубкам леса может быть причастно руководство Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, Госагентства по управлению зоной отчуждения и некоторые правоохранители. Кроме этого, известно о фактах препятствования инспекторам рейдовых групп при проведении проверки: представители Вышгородской полиции изымали у инспекторов средства визуального наблюдения с высоты, не предоставлялись картографические материалы "Північної пущі", а иногда правоохранители вообще отказывались ехать и фиксировать убытки. Также на сегодняшний день нет публичной реакции на хищение древесины от Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"Если были обнаружены убытки за месяц на 70 миллионов, то за год они только с черного рынка древесины могут напилить более 1 миллиарда гривен! Обращаюсь в Офис генерального прокурора с заявлением о преступлении!", - подчеркнула нардеп.

Автор: 

вырубка (159) лес (627) Зона отчуждения (280) Василевская-Смаглюк (63)


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Топ комментарии
+15
І бурштин копають. І дерева рубають. І цибуля дорога. Але українчикам спокійно, бо по марафону не показують. Грають собі на московських тоталізаторах, лудомани наші..
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16.04.2024 12:53
+11
Поки не буде невідворотності покарання, у нас і вирубка, і інша протизаконна херня буде продовжуватись. Можна навіть такі пости не читати і не нервувати.
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16.04.2024 12:53
+8
..це та сама, що закликала Ірпінь-Бучу-Гостомель... сидіти по хатах і чекати хароших узкіх асвабадітєлєй?... її слово дорого коштує.... і вона "продовжує танцювати"..
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16.04.2024 12:55
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Байдєн почему ми нє в НаТи Барєль пачіму ми нє в Європах союзах.
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16.04.2024 12:52 Ответить
Головне, що відкати заносять
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16.04.2024 12:52 Ответить
І бурштин копають. І дерева рубають. І цибуля дорога. Але українчикам спокійно, бо по марафону не показують. Грають собі на московських тоталізаторах, лудомани наші..
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16.04.2024 12:53 Ответить
Поки не буде невідворотності покарання, у нас і вирубка, і інша протизаконна херня буде продовжуватись. Можна навіть такі пости не читати і не нервувати.
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16.04.2024 12:53 Ответить
..це та сама, що закликала Ірпінь-Бучу-Гостомель... сидіти по хатах і чекати хароших узкіх асвабадітєлєй?... її слово дорого коштує.... і вона "продовжує танцювати"..
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16.04.2024 12:55 Ответить
Прийде весна - рубати будемо
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16.04.2024 12:56 Ответить
Чтобы валить лес надо иметь здоровье. Эти лесники автоматом должны проходить военную комиссию. Формировать из них штрафные батальоны. Пусть искупают тот вред, что нанесли Украине.
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16.04.2024 12:57 Ответить
все она знает. это замечательно. яка обізнана людина.
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16.04.2024 13:01 Ответить
Нагадую, що Василевська-Смаглюк - це кремлівська посіпака.

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16.04.2024 13:01 Ответить
а казали, що 1000 000 000 дерев посадять - не вирубають..
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16.04.2024 13:02 Ответить
Нагадую ще раз, що Василевська-Смаглюк - це кремлівська посіпака.

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16.04.2024 13:02 Ответить
Лісорубів ловлять? - Грети Тумберг на них нема
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16.04.2024 13:02 Ответить
І все в нас так. Рубають і пиляють все до чого руки дотягнуться бо їх не рубають за це, хоч і обіцяли.
Корупційне болото беззаконня і безкарності((
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16.04.2024 13:07 Ответить
Дякую всім реформам. Підсумки їх очишуїтельні!
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16.04.2024 13:09 Ответить
Вирубки по всій країні-таке враження що доживають останні дні
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16.04.2024 13:17 Ответить
А чому ця колаборантка-провокаторка, яка закликала своїх виборців не евакуюватися, бо рашисти їх не чіпатимуть, ще не арештована?
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16.04.2024 13:21 Ответить
Чого репетуєш?
Це Бубочка захистіи "споруди" з сирої деревини будує!
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16.04.2024 13:21 Ответить
Вишгородська поліція !? Щодня бачу на яких недешевих автомобілях паркуються вишгородські поліцейські навколо будівлі поліції. Просто факт.
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16.04.2024 13:49 Ответить
Чому до таких ось лісорубів, що крадуть ліс по всій країні (які, поза всяким сумнівом, здорові і аж ніяк не слабаки) ніяк не доїдуть "відважні" мобілізатори з ТЦК? Там точно є величезний потенціал для виконання плану.
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16.04.2024 14:22 Ответить
От этой древесины радиацией не "фонит", интересно?
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16.04.2024 16:49 Ответить
 
 