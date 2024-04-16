В Чернобыльской зоне продолжается незаконная вырубка леса на миллионы гривен, - "слуга народа" Василевска-Смаглюк

В Зоне отчуждения продолжается незаконная вырубка на миллионы гривен.

Об этом сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Ольга Васильевская-Смаглюк, информирует Цензор.НЕТ.

Рейдовая группа из представителей Госэкоинспекции, Госагентства лесного хозяйства и лесоводов ГП "Леса Украины" за месяц обнаружила вырубленную древесину на 70 млн грн.

"За 18 рейдов было обнаружено 12 незаконных рубок на территориях населенных пунктов Чернобыль, Корогод, Замостье (убыток более чем в 23 млн грн), Лубянка (убыток в 12,2 млн грн), Медвин (14,4 млн грн) и так далее. Есть участки, где масштабы рубок превышают 1 гектар, но вычислить убытки не удалось, ведь территория может быть заминирована. В общем, ориентировочный ущерб только с тех участков, которые удалось зафиксировать, достигают 70 миллионов гривен. Ориентировочная масса срубленных дубов, сосен, ольх, акаций превышает 700 куб.м. или 17 железнодорожных вагонов!", - сообщила Василевская-Смаглюк.

Нардеп напомнила, что в конце прошлого года в Чернобыльском заповеднике рабочие ДСП "Північна пуща" срубили 185 столетних дубов, позже пытавшихся продать на столичную пилораму. В результате за сделку подозрения получили недавно назначенный на должность директор "Північної пущі", работник областной полиции и трое предпринимателей. Общая сумма ущерба государства составила около 60 млн грн. Именно после этого громкого дела в Министерстве по вопросам защиты окружающей среды и природных ресурсов начали замечать возможные незаконные рубки заповедника и только через 3 месяца создали соответствующие рейдовые группы. При этом наличие свежих срубов может свидетельствовать о том, что дельцов не останавливает даже начатое расследование Офисе генерального прокурора и вручены подозрения их приспешникам.

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Василевская-Смаглюк считает, что к вырубкам леса может быть причастно руководство Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, Госагентства по управлению зоной отчуждения и некоторые правоохранители. Кроме этого, известно о фактах препятствования инспекторам рейдовых групп при проведении проверки: представители Вышгородской полиции изымали у инспекторов средства визуального наблюдения с высоты, не предоставлялись картографические материалы "Північної пущі", а иногда правоохранители вообще отказывались ехать и фиксировать убытки. Также на сегодняшний день нет публичной реакции на хищение древесины от Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"Если были обнаружены убытки за месяц на 70 миллионов, то за год они только с черного рынка древесины могут напилить более 1 миллиарда гривен! Обращаюсь в Офис генерального прокурора с заявлением о преступлении!", - подчеркнула нардеп.