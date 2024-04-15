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Украина и Норвегия подпишут двустороннее соглашение о безопасности, - глава МИД Барт Эйде

барт,ейде,еспен

Украина подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Норвегией.

Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он отметил, что Норвегия будет оказывать Украине "долгосрочную военную, политическую, финансовую и гуманитарную поддержку".

"Соглашение демонстрирует нашу четкую политическую приверженность продолжать поддерживать Украину, как мы это делали после жестокого, полномасштабного нападения России более двух лет назад", - добавил глава МИД.

Барт Эйде уточнил, что соглашение будет подписано и обнародовано во время следующей встречи Зеленского с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Но сейчас дата этой встречи еще не объявлена.

Читайте также: Никто из нас не делает достаточно для Украины, - глава МИД Норвегии Барт Эйде

Автор: 

безопасность (1100) Норвегия (690) соглашение (1301) Украина (44911)


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Топ комментарии
+6
І чим нам цей папірець допоможе? Кацапня перестане бомбити мирні міста? Пуйло самоутопиться в унітазі?
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15.04.2024 22:21
+5
Я не дуже "в темі", але чомусь мені здається, що всі ці "угоди", що останнім часом підписує найвеличніше, не відповідають навіть 1% того, що підписане Ізрїлем зі своїми партнерами (стосовно безпеки та оборони держави).
Які зобов'язання підписантів?
Як на мене, то це просто меморандуми (наміри на майбутнє) про співпрацю в чомусь. Але жоден з тих папірців не гарантує Україні абсолютно нічого (окрім того, що вже було ухвалено урядами/парламентами цих країн і тільки на поточний рік ДО підписання цих угод).
Нам знову "впарюють" якісь "травневі шашлики" та "каву в Ялті"?

Але це моє ІМХО з огляду на загальнодоступну інформацію...
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15.04.2024 22:22
+2
І Армія Україн буде допомагагати воювати Норвегії.
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15.04.2024 22:30
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І ...шо ? А вова шо ?...А вони шо ?
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15.04.2024 22:20 Ответить
І чим нам цей папірець допоможе? Кацапня перестане бомбити мирні міста? Пуйло самоутопиться в унітазі?
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15.04.2024 22:21 Ответить
Я не дуже "в темі", але чомусь мені здається, що всі ці "угоди", що останнім часом підписує найвеличніше, не відповідають навіть 1% того, що підписане Ізрїлем зі своїми партнерами (стосовно безпеки та оборони держави).
Які зобов'язання підписантів?
Як на мене, то це просто меморандуми (наміри на майбутнє) про співпрацю в чомусь. Але жоден з тих папірців не гарантує Україні абсолютно нічого (окрім того, що вже було ухвалено урядами/парламентами цих країн і тільки на поточний рік ДО підписання цих угод).
Нам знову "впарюють" якісь "травневі шашлики" та "каву в Ялті"?

Але це моє ІМХО з огляду на загальнодоступну інформацію...
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15.04.2024 22:22 Ответить
І що армія Норвегії буде допомагати нам воювати ? Чи як завжди не на часі?
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15.04.2024 22:22 Ответить
І Армія Україн буде допомагагати воювати Норвегії.
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15.04.2024 22:30 Ответить
А ще й ділитися з ними грошима від видобутку українського газу (Як це робить зараз Норвегія, коли перечисляє нам величезні гроші з тих, що норвежці заробили від своєї нафти і газу)
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15.04.2024 22:54 Ответить
05. Feb 2024Майже рік тому Стортинг прийняв рішення історичного масштабу щодо програми підтримки України, програми Нансена. В рамках програми Норвегія протягом п'яти років надаватиме Україні військову та цивільну допомогу на суму 75 мільярдів норвезьких крон. Сьогодні, 2 лютого, уряд представив Стортингу доповідь про програму Нансена, яка включає в себе перелік заходів норвезької допомоги.

- Норвезький внесок буде використаний як на зенітні ракети, так і на зарплати вчителям. Ці внески є важливими як для оборони України, так і для повсякденного життя українців. Наша допомога є довгостроковою і має підтримку з боку Стортингу. Війна Росії проти України є найбільшим викликом політиці безпеки нашого часу. Українці борються за своє виживання та свободу. Їхня оборона - це також наша боротьба. Це боротьба за демократичні цінності та європейську безпеку. Тому Норвегія й надалі підтримуватиме Україну, - сказав прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Ось найважливіші напрямки допомоги з боку Норвегії:
Широка військова допомога за кількома напрямками для підтримки оборони України. Протиповітряна оборона та артилерійські ********** вже давно є пріоритетом для української сторони, і Норвегія зробила у це свій внесок. Норвегія очолює розвиток українських ВМС разом з Великою Британією.Значна цивільна підтримка діяльності держави та критично важливих функцій суспільства, таких як енергетика, ядерна безпека та охорона здоров'я для того, щоб суспільство могло й надалі функціонувати, незважаючи на триваючі російські атаки.Невідкладна гуманітарна допомога українцям. 14,6 мільйонів людей потребують невідкладної допомоги.
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15.04.2024 23:35 Ответить
Це очізамилювання ,від ЗРАДНИКІВ, а ЗЕІУДА навіть , пропонував , через своїх гнидок: Олександра Чалого, ПАДАЛЯКА, АРАХЛАМІДІІ, Умерова, Арестовіча ………в Стамбулі , АГРЕССОРУ -ТЕРРОРИСТУ -НАЦИСТУ ********** ,БУТИ 🙃‼️«Гарантом безпеки» ‼️ всі ці вибрики 🤢🎪« не дурачка « не варті і папера ………
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16.04.2024 05:56 Ответить
Він зазначив, що Норвегія буде надавати Україні "довгострокову військову, політичну, фінансову та гуманітарну підтримку". Джерело:

Це добре. А то тут дехто постійно кукурікає, що ці угоди нічого бачите не дають, ні їм особисто, ні країні.
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15.04.2024 22:24 Ответить
Смішний ви хлопець. Мабуть ще й і в реальність Діда Мороза вірите
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15.04.2024 22:52 Ответить
Я не вірю тому у кого червоний ніс. А він у діда Мороза та у діда Петра.)
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15.04.2024 23:06 Ответить
Червоні носи у клоунів. Ви повірили йому (Найвеличнішому клоуну) чи грошам Подоляка (які вкрадені у платників податків)?
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16.04.2024 00:26 Ответить
Лох 🦠🐏,чи падаляцьке 🤖, вірив в « 🩸ШАШЛИЧКІ» від 🤡 з красним носом
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16.04.2024 06:01 Ответить
Що це ще за парад підписання якихось безпекових угод? Щоби що? Що вони Україні дають? Краще би зброї побільше насипали так звані партнери ніж якісь дивні папірці підписували
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15.04.2024 22:41 Ответить
А мафіязедермачья паралельно не ГРАБУВАЛА-МАРОДЕРИЛА і не заробляла на ОЗБРОЕННі, як Ермак&Шарапов-ЛІЕВ-МАЛЯР&Резніков ………,під час страшної війни ‼️
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16.04.2024 06:05 Ответить
Черговий порожній папірець, за для бубочкіного піаразму…
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15.04.2024 22:56 Ответить
Та норвнжці пустих папірців не підписують, зазвичай...
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16.04.2024 00:37 Ответить
 
 