Украина и Норвегия подпишут двустороннее соглашение о безопасности, - глава МИД Барт Эйде
Украина подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Норвегией.
Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Он отметил, что Норвегия будет оказывать Украине "долгосрочную военную, политическую, финансовую и гуманитарную поддержку".
"Соглашение демонстрирует нашу четкую политическую приверженность продолжать поддерживать Украину, как мы это делали после жестокого, полномасштабного нападения России более двух лет назад", - добавил глава МИД.
Барт Эйде уточнил, что соглашение будет подписано и обнародовано во время следующей встречи Зеленского с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Но сейчас дата этой встречи еще не объявлена.
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+6 CrossFirenko
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+5 Evgeny N
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+2 Victor Victor #437828
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Які зобов'язання підписантів?
Як на мене, то це просто меморандуми (наміри на майбутнє) про співпрацю в чомусь. Але жоден з тих папірців не гарантує Україні абсолютно нічого (окрім того, що вже було ухвалено урядами/парламентами цих країн і тільки на поточний рік ДО підписання цих угод).
Нам знову "впарюють" якісь "травневі шашлики" та "каву в Ялті"?
Але це моє ІМХО з огляду на загальнодоступну інформацію...
- Норвезький внесок буде використаний як на зенітні ракети, так і на зарплати вчителям. Ці внески є важливими як для оборони України, так і для повсякденного життя українців. Наша допомога є довгостроковою і має підтримку з боку Стортингу. Війна Росії проти України є найбільшим викликом політиці безпеки нашого часу. Українці борються за своє виживання та свободу. Їхня оборона - це також наша боротьба. Це боротьба за демократичні цінності та європейську безпеку. Тому Норвегія й надалі підтримуватиме Україну, - сказав прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.
Ось найважливіші напрямки допомоги з боку Норвегії:
Широка військова допомога за кількома напрямками для підтримки оборони України. Протиповітряна оборона та артилерійські ********** вже давно є пріоритетом для української сторони, і Норвегія зробила у це свій внесок. Норвегія очолює розвиток українських ВМС разом з Великою Британією.Значна цивільна підтримка діяльності держави та критично важливих функцій суспільства, таких як енергетика, ядерна безпека та охорона здоров'я для того, щоб суспільство могло й надалі функціонувати, незважаючи на триваючі російські атаки.Невідкладна гуманітарна допомога українцям. 14,6 мільйонів людей потребують невідкладної допомоги.
Це добре. А то тут дехто постійно кукурікає, що ці угоди нічого бачите не дають, ні їм особисто, ні країні.