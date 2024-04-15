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В течение дня россияне обстреляли Сумщину из минометов, нанесли авиаудар и сбросили авабомбу. Зафиксировано 8 взрывов

сумщина

В течение 15 апреля российская армия произвела 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 8 взрывов.

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В частности, обстрелам подверглись:

  • Великописаревская громада: враг бил из минометов (2 взрыва).
  • Ямпольская громада: зафиксирован авиаудар (1 взрыв).
  • Краснопольская громада: с вражеского самолета произведен пуск авиационной бомбы и минометный обстрел (4 взрыва).

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Автор: 

обстрел (26862) Сумская область (2984)


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Даже не верится что день так тихо прошел... Уже привыкли что по 100-200 обстрелов.
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15.04.2024 22:23 Ответить
в Воздвиженське прилетіло .
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15.04.2024 22:57 Ответить
В якийсь момент всіляка політкоректна зе-демагогія "для Європи" закінчиться і почнеться поголовне і систематичне винищення прикордонного кацапського населення. Доки назад не прилітає смерть і розруха кацапи будуть продовжувати обстріли безкіненчно...
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15.04.2024 22:31 Ответить
 
 