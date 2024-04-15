В течение дня россияне обстреляли Сумщину из минометов, нанесли авиаудар и сбросили авабомбу. Зафиксировано 8 взрывов
В течение 15 апреля российская армия произвела 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 8 взрывов.
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
В частности, обстрелам подверглись:
- Великописаревская громада: враг бил из минометов (2 взрыва).
- Ямпольская громада: зафиксирован авиаудар (1 взрыв).
- Краснопольская громада: с вражеского самолета произведен пуск авиационной бомбы и минометный обстрел (4 взрыва).
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Виталий #548501
показать весь комментарий15.04.2024 22:23 Ответить Мне нравится 0
роман #583809
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НБ
показать весь комментарий15.04.2024 22:31 Ответить Мне нравится 1
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