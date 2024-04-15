Маляр задекларировала 101 тысячу гривен дохода в компании, производящей оружие и боеприпасы, - СМИ

В 2023 году экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр получила 101 тысячу гривен зарплаты на основном месте работы в компании, основными кодами деятельности которой указано, в частности, производство оружия и боеприпасов и производство военных транспортных средств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Следствия Инфо".

В частности, в материале отмечается, что бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр обнародовала исправленную декларацию за 2023 год. В ней указано, что экс-чиновник получила 101 тыс. грн зарплаты на основном месте работы в компании, основными кодами деятельности которой указано производство чугуна, стали и ферросплавов, производство оружия и боеприпасов, механическая обработка металлических изделий и производство военных транспортных средств.

По данным финансовой отчетности, за 2023 год эта компания имела 561 млн грн дохода от реализации продукции и 82 млн грн чистой прибыли, в то время как в 2022 году у компании не было доходов.

Ранее она заявляла, что "занимается развитием проектов, распространяющих информацию о нашей войне в западных странах, без поддержки государства". В частности, она сообщала, что снимает фильм "с телепроизводителями двух крупнейших европейских стран".

Журналисты издания позвонили экс-заместителю министра, чтобы спросить, какую должность она там занимала и почему у компании так сильно вырос доход в тот же год, когда она там начала работать.

"Я там больше не работаю, это было три месяца до Нового года. Меня пригласил Александр Носов, я там налаживала юридический отдел", – ответила Маляр.

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В издании рассказывают, что совладельцами этой компании являются Александр Носов, Дмитрий и Степан Сычи. Александр Носов – экс-советник Офиса президента и бывший член наблюдательного совета "Укроборонпрома". В августе 2021 года вместе с Анной Маляр был назначен замминистра обороны Андрея Тарана.

Ранее Носов был основателем компании "Днепр Спецтех" – производителя, специализирующегося на производстве запчастей для промышленного оборудования, дорожной специальной техники и шасси для бронетранспортеров. В 2019 году СМИ писали о том, что компания частично переносила производственные мощности в Польшу из-за бюрократических сложностей. Сейчас бенефициарным владельцем является дочь Носова Анастасия Зайонц.

По данным Харьковского антикоррупционного центра, одна из компаний Дмитрия и Степана Сычев ЧП "Патар" фигурировала в уголовном производстве по растрате 5 млн гривен государственных средств при реализации государственной программы по принудительному установлению узлов контроля потребленного газа в Харькове.

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"Кроме дохода от этой компании, Маляр также задекларировала 1,06 млн гривен зарплаты в Минобороны, где она работала до сентября 2023 года, и 5,44 млн грн доходов мужа от предпринимательской деятельности. Также Маляр указала в декларации 45 тыс. долларов США и 10 тыс. евро наличных сбережений мужа и 38 тыс. гривен на банковских счетах. Сама Маляр в банке держит 385 тыс. гривен. Вадим Маляр одолжил физлицу Андрею Кривому 2 млн гривен", - говорится в материале.