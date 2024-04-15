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Новости
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Маляр задекларировала 101 тысячу гривен дохода в компании, производящей оружие и боеприпасы, - СМИ

маляр

В 2023 году экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр получила 101 тысячу гривен зарплаты на основном месте работы в компании, основными кодами деятельности которой указано, в частности, производство оружия и боеприпасов и производство военных транспортных средств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Следствия Инфо".

В частности, в материале отмечается, что бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр обнародовала исправленную декларацию за 2023 год. В ней указано, что экс-чиновник получила 101 тыс. грн зарплаты на основном месте работы в компании, основными кодами деятельности которой указано производство чугуна, стали и ферросплавов, производство оружия и боеприпасов, механическая обработка металлических изделий и производство военных транспортных средств.

По данным финансовой отчетности, за 2023 год эта компания имела 561 млн грн дохода от реализации продукции и 82 млн грн чистой прибыли, в то время как в 2022 году у компании не было доходов.

Ранее она заявляла, что "занимается развитием проектов, распространяющих информацию о нашей войне в западных странах, без поддержки государства". В частности, она сообщала, что снимает фильм "с телепроизводителями двух крупнейших европейских стран".

Журналисты издания позвонили экс-заместителю министра, чтобы спросить, какую должность она там занимала и почему у компании так сильно вырос доход в тот же год, когда она там начала работать.

"Я там больше не работаю, это было три месяца до Нового года. Меня пригласил Александр Носов, я там налаживала юридический отдел", – ответила Маляр.

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В издании рассказывают, что совладельцами этой компании являются Александр Носов, Дмитрий и Степан Сычи. Александр Носов – экс-советник Офиса президента и бывший член наблюдательного совета "Укроборонпрома". В августе 2021 года вместе с Анной Маляр был назначен замминистра обороны Андрея Тарана.

Ранее Носов был основателем компании "Днепр Спецтех" – производителя, специализирующегося на производстве запчастей для промышленного оборудования, дорожной специальной техники и шасси для бронетранспортеров. В 2019 году СМИ писали о том, что компания частично переносила производственные мощности в Польшу из-за бюрократических сложностей. Сейчас бенефициарным владельцем является дочь Носова Анастасия Зайонц.

По данным Харьковского антикоррупционного центра, одна из компаний Дмитрия и Степана Сычев ЧП "Патар" фигурировала в уголовном производстве по растрате 5 млн гривен государственных средств при реализации государственной программы по принудительному установлению узлов контроля потребленного газа в Харькове.

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"Кроме дохода от этой компании, Маляр также задекларировала 1,06 млн гривен зарплаты в Минобороны, где она работала до сентября 2023 года, и 5,44 млн грн доходов мужа от предпринимательской деятельности. Также Маляр указала в декларации 45 тыс. долларов США и 10 тыс. евро наличных сбережений мужа и 38 тыс. гривен на банковских счетах. Сама Маляр в банке держит 385 тыс. гривен. Вадим Маляр одолжил физлицу Андрею Кривому 2 млн гривен", - говорится в материале.

Автор: 

декларация (1353) расследование (3036) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+20
Це шість останніх новин на Цензорі:


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Тобто, дві новини про Героїв на фронті, дві новини - як європейці вирішують наші проблеми замість української влади, а дві новини - як українська влада краде. Ось так і живемо: одні воюють і помирають, інші - крадуть, а європейці працюють замість тих, хто краде
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16.04.2024 00:05
+18
https://t.me/zelenicholovichky/9768 Яку би посаду не мала Ганна Маляр, вона була і є голосом Банкової .

Після ухвалення у ВР мобілізаційного закону, на ток-шоу вона цинічною поведінкою довела до сліз депутатку Інна Совсун, яка утрималась від підтримки законопроєкту.
У Інни чоловік служить з 24.02.2022. Безперервно. Замість проявити хоча б повагу, якщо розуміння немає, Маляр почала зверхньо розповідати, що в Конституції написано про заборону демобілізації під час воєнного стану. Насправді, немає цього ані в ст.17, ані в ст.65 Конституції, які регламентують обовʼязок захищати державу.
Навіть навпаки, ст.17 містить такий абзац:
«Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.»
Проте, Маляр в даному разі образила не тільки Інну Совсун, вона висловила реальне ставлення влади до захисників і їхніх родин загалом. В дискусії вилазить те, що вичистять з постановочних роликів і відосів. І це неприпустимо.

Volodymyr Ariev, facebook
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16.04.2024 00:02
+17
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15.04.2024 23:30
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Курв"ятниця.
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15.04.2024 23:15 Ответить
Маляр - янгол у порівнянні з зермаками-татаровими.
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16.04.2024 00:06 Ответить
Наівняк , ця лупата самка , гвинтик в структурі ЗЕМАФІІ ! Забув , що ,вона тобі БРЕХАЛА перед вторгненням ,знаючи на 100% ,« не бачять вони загрози» від рускіх , тому , що вони теж люди , і не нападуть, а якщо і зайдуть , то ми для них, вже і коврову красну доріжку розстелемо ! Падаль-ляк казав :« наші партнери» ,» ми думали, що вони акуратно воспользуются мостами» , тому і не взривали
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16.04.2024 05:24 Ответить
малярша, твой маляр в окопах?
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16.04.2024 06:38 Ответить
для чого ці переповідання хззнє від кого. ось тут беріть і читайте, і висновки робіть.

ніхто ж нічого не приховує, а це основне.

https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/1e133907-7e4e-4126-b18a-418f9775f035/
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15.04.2024 23:25 Ответить
Анастасия Зайонц? Может Инга?))
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15.04.2024 23:28 Ответить
+++
Польская красавица?
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16.04.2024 07:22 Ответить
млядь,що не посадовець--то тварюка-ворюга,то хитрожопий "підприємець "
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15.04.2024 23:29 Ответить
Призначений Зе
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15.04.2024 23:35 Ответить
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15.04.2024 23:30 Ответить
Батя пятуху їбоше.
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15.04.2024 23:58 Ответить
Маляр вибачилась перед Совсун.
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16.04.2024 00:08 Ответить
Прилюдно на телебаченні ,чи як завжди у цієї свори гнід ,десь у фейсбуці щось херкнула ,аби не гавкали ?
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16.04.2024 07:01 Ответить
Бо? Бо на шоу вона бикувала, рота не давала відкрити, перебивала кожні декілька секунд. З превеликим задоволенням та абсолютною зневагою. Від щирого серця йшло. Це її позиція. І тут раптом лавиною пішла реакція адекватної аудиторії в соц.мережах.
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16.04.2024 10:49 Ответить
Вираз обличчя як з порнофільму
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17.04.2024 07:54 Ответить
Це копійки на поштові витрати
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15.04.2024 23:33 Ответить
Щось, як по мені все більше Україна на Кацапстан стає схожа - «Карамзин говорил, что если отвечать одним словом на вопрос: "Что делается в России?", то пришлось бы сказать: "Крадут"».
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15.04.2024 23:40 Ответить
млять... як чоловік держслужбовець убогий, то в нього дружина супербізнесвумен, коли жінка службовець - чоловік у неї ну прямо фінансовий вундеркінд... може їм треба посадами помінятись?
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15.04.2024 23:41 Ответить
Ось вам і бізнес на крові,чи ще ні ?
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15.04.2024 23:43 Ответить
Прокляття України має ім'я:
Мар'яна Маляр (с) не моє - десь з інтернету
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15.04.2024 23:47 Ответить
https://t.me/zelenicholovichky/9768 Яку би посаду не мала Ганна Маляр, вона була і є голосом Банкової .

Після ухвалення у ВР мобілізаційного закону, на ток-шоу вона цинічною поведінкою довела до сліз депутатку Інна Совсун, яка утрималась від підтримки законопроєкту.
У Інни чоловік служить з 24.02.2022. Безперервно. Замість проявити хоча б повагу, якщо розуміння немає, Маляр почала зверхньо розповідати, що в Конституції написано про заборону демобілізації під час воєнного стану. Насправді, немає цього ані в ст.17, ані в ст.65 Конституції, які регламентують обовʼязок захищати державу.
Навіть навпаки, ст.17 містить такий абзац:
«Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.»
Проте, Маляр в даному разі образила не тільки Інну Совсун, вона висловила реальне ставлення влади до захисників і їхніх родин загалом. В дискусії вилазить те, що вичистять з постановочних роликів і відосів. І це неприпустимо.

Volodymyr Ariev, facebook
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16.04.2024 00:02 Ответить
Чомусь завжди дратувала. А, я знаю чому. Тому що у часи публічної роботи любила ця особа поговорити за патріотизм і чесність при цьому ні патріоткою ні чесною не являючись.
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16.04.2024 00:02 Ответить
Це шість останніх новин на Цензорі:


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Тобто, дві новини про Героїв на фронті, дві новини - як європейці вирішують наші проблеми замість української влади, а дві новини - як українська влада краде. Ось так і живемо: одні воюють і помирають, інші - крадуть, а європейці працюють замість тих, хто краде
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16.04.2024 00:05 Ответить
За неї тільки баба Юля бідніша
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16.04.2024 00:11 Ответить
бізнес на крові? точно кума Порошенко
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16.04.2024 00:21 Ответить
а що кривавого в канхветах?
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16.04.2024 00:31 Ответить
Інь янь- *****
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17.04.2024 07:57 Ответить
дуже смішно, аж до риготи, смійтися й далі бо мабуть обраний вами клован вас мало насмішив
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17.04.2024 17:41 Ответить
конфлікт інтересів,корупція ні?
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16.04.2024 01:08 Ответить
Статья в стиле анекдота про выборы сельского головы - я вам рассказал, а вы думайте.

101 тыс на 12 месяцев это что-то вроде 8,5 тыс в месяц. Безусловно, баснословные деньги. Точно коррупция.

Какие должны быть сделаны выводы? Маляр хорошая потому что работала? Маляр плохая потому что получила хлебное место не честно? Она незаконно получала зарплату? Вообще законно ли платить зарплату? Может в трудовом кодексе есть положение, что если у вас на счету 200-300 к гривен то вам зарплата не полагается? Может маляр там не работала а 8,5 тыщ на карту капали?

Иногда такое чувство что журналистам не о чем писать.
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16.04.2024 01:31 Ответить
Слів нема. Мені здається вони зовсім ї*анулися, що дозволяють собі таке казати. Мабуть вважають себе надлюдьми чи що?
https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij?__tn__=-]K*F Олексій Голобуцький
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16.04.2024 04:07 Ответить
Журналісти пишуть не лише заголовки, які ви читаєте.
Спробуйте прочитати текст під заголовком.
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16.04.2024 08:57 Ответить
Маляр - хамка і позор влади

Чому з'явилась Ганна МАЛЯР? Чому ТИЩЕНКО на ЗАКАРПАТТІ? Юлія ДРИГА. Арсен АВАКОВ і САВЧЕНКО
https://youtu.be/LLKvA4-DFdI?si=UeFITv4Zr3NGb1P7
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16.04.2024 03:39 Ответить
Навпаки, маляр , шістка ,
так званої « влади «, а по ФАКТУ -🤢zEМАФІЇ , гіршоі за Коза ностру , по образу і подобію путлера -сРаліна
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16.04.2024 05:37 Ответить
Та не наїжджайте на неї,вона токарем підробляла у другу зміну на цьому підприємстві.Токар херовенький,правда,на мінімалці.
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16.04.2024 05:14 Ответить
и зачем малярше заканчивать войну
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16.04.2024 06:37 Ответить
Ні х собі !! Аи що в Україні дозволено держслужбовцям займатися приватною діяльністю, тим більше враховуючи конфлікт інтересів ???!!!!
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16.04.2024 09:55 Ответить
 
 