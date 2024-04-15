Маляр задекларировала 101 тысячу гривен дохода в компании, производящей оружие и боеприпасы, - СМИ
В 2023 году экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр получила 101 тысячу гривен зарплаты на основном месте работы в компании, основными кодами деятельности которой указано, в частности, производство оружия и боеприпасов и производство военных транспортных средств.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Следствия Инфо".
В частности, в материале отмечается, что бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр обнародовала исправленную декларацию за 2023 год. В ней указано, что экс-чиновник получила 101 тыс. грн зарплаты на основном месте работы в компании, основными кодами деятельности которой указано производство чугуна, стали и ферросплавов, производство оружия и боеприпасов, механическая обработка металлических изделий и производство военных транспортных средств.
По данным финансовой отчетности, за 2023 год эта компания имела 561 млн грн дохода от реализации продукции и 82 млн грн чистой прибыли, в то время как в 2022 году у компании не было доходов.
Ранее она заявляла, что "занимается развитием проектов, распространяющих информацию о нашей войне в западных странах, без поддержки государства". В частности, она сообщала, что снимает фильм "с телепроизводителями двух крупнейших европейских стран".
Журналисты издания позвонили экс-заместителю министра, чтобы спросить, какую должность она там занимала и почему у компании так сильно вырос доход в тот же год, когда она там начала работать.
"Я там больше не работаю, это было три месяца до Нового года. Меня пригласил Александр Носов, я там налаживала юридический отдел", – ответила Маляр.
В издании рассказывают, что совладельцами этой компании являются Александр Носов, Дмитрий и Степан Сычи. Александр Носов – экс-советник Офиса президента и бывший член наблюдательного совета "Укроборонпрома". В августе 2021 года вместе с Анной Маляр был назначен замминистра обороны Андрея Тарана.
Ранее Носов был основателем компании "Днепр Спецтех" – производителя, специализирующегося на производстве запчастей для промышленного оборудования, дорожной специальной техники и шасси для бронетранспортеров. В 2019 году СМИ писали о том, что компания частично переносила производственные мощности в Польшу из-за бюрократических сложностей. Сейчас бенефициарным владельцем является дочь Носова Анастасия Зайонц.
По данным Харьковского антикоррупционного центра, одна из компаний Дмитрия и Степана Сычев ЧП "Патар" фигурировала в уголовном производстве по растрате 5 млн гривен государственных средств при реализации государственной программы по принудительному установлению узлов контроля потребленного газа в Харькове.
"Кроме дохода от этой компании, Маляр также задекларировала 1,06 млн гривен зарплаты в Минобороны, где она работала до сентября 2023 года, и 5,44 млн грн доходов мужа от предпринимательской деятельности. Также Маляр указала в декларации 45 тыс. долларов США и 10 тыс. евро наличных сбережений мужа и 38 тыс. гривен на банковских счетах. Сама Маляр в банке держит 385 тыс. гривен. Вадим Маляр одолжил физлицу Андрею Кривому 2 млн гривен", - говорится в материале.
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ніхто ж нічого не приховує, а це основне.
https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/1e133907-7e4e-4126-b18a-418f9775f035/
Польская красавица?
Мар'яна Маляр (с) не моє - десь з інтернету
Після ухвалення у ВР мобілізаційного закону, на ток-шоу вона цинічною поведінкою довела до сліз депутатку Інна Совсун, яка утрималась від підтримки законопроєкту.
У Інни чоловік служить з 24.02.2022. Безперервно. Замість проявити хоча б повагу, якщо розуміння немає, Маляр почала зверхньо розповідати, що в Конституції написано про заборону демобілізації під час воєнного стану. Насправді, немає цього ані в ст.17, ані в ст.65 Конституції, які регламентують обовʼязок захищати державу.
Навіть навпаки, ст.17 містить такий абзац:
«Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.»
Проте, Маляр в даному разі образила не тільки Інну Совсун, вона висловила реальне ставлення влади до захисників і їхніх родин загалом. В дискусії вилазить те, що вичистять з постановочних роликів і відосів. І це неприпустимо.
Volodymyr Ariev, facebook
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Тобто, дві новини про Героїв на фронті, дві новини - як європейці вирішують наші проблеми замість української влади, а дві новини - як українська влада краде. Ось так і живемо: одні воюють і помирають, інші - крадуть, а європейці працюють замість тих, хто краде
101 тыс на 12 месяцев это что-то вроде 8,5 тыс в месяц. Безусловно, баснословные деньги. Точно коррупция.
Какие должны быть сделаны выводы? Маляр хорошая потому что работала? Маляр плохая потому что получила хлебное место не честно? Она незаконно получала зарплату? Вообще законно ли платить зарплату? Может в трудовом кодексе есть положение, что если у вас на счету 200-300 к гривен то вам зарплата не полагается? Может маляр там не работала а 8,5 тыщ на карту капали?
Иногда такое чувство что журналистам не о чем писать.
https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij?__tn__=-]K*F Олексій Голобуцький
Спробуйте прочитати текст під заголовком.
Чому з'явилась Ганна МАЛЯР? Чому ТИЩЕНКО на ЗАКАРПАТТІ? Юлія ДРИГА. Арсен АВАКОВ і САВЧЕНКО
https://youtu.be/LLKvA4-DFdI?si=UeFITv4Zr3NGb1P7
так званої « влади «, а по ФАКТУ -🤢zEМАФІЇ , гіршоі за Коза ностру , по образу і подобію путлера -сРаліна