В Украине модернизируют и построят новые фондохранилища для сохранения культурных ценностей, - Карандеев

Для эвакуации и сохранения культурных ценностей во время войны в Украине построят новые и модернизируют имеющиеся фондохранилища.

Об этом заявил и.о. министра культуры и информполитики Ростислав Карандеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Он рассказал, что все города Украины и в частности Одесса страдают от отсутствия надлежащих фондохранилищ. Даже в тех регионах, куда эвакуируют артефакты из музеев Николаевщины, Херсонщины и Одесщины, по словам Карандеева, нет достаточной способности принять и должным образом сохранить экспонаты.

"Будут приняты решения по модернизации алгоритмов эвакуации и сохранению культурных ценностей. С помощью партнеров будет сделана соответствующая государственная программа реконструкции фондохранилищ в существующих музеях, а также строительство новых хранилищ, чтобы на военный период мы могли надежно сохранять наши культурные ценности. Эта работа будет начата в кратчайшие сроки", - заверил Карандеев.

По его словам, сейчас нет субвенций для финансирования строительства укрытий в учреждениях культуры, в то время как на обустройство хранилищ в образовательных учреждениях деньги выделяются.

"Те небольшие средства, которые имеет министерство, мы будем тратить на неотложные нужды, в том числе, и на обустройство укрытий для безопасности наших людей и для сохранения культурных ценностей. Когда мы задаемся вопросом, что важнее, дроны или культурная продукция, мы говорим, что важны оба направления. Мы должны обеспечить ВСУ, но нельзя забывать и о нуждах гражданского населения", - резюмировал и.о. министра культуры.

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