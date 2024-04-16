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Новости Война
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В Украине модернизируют и построят новые фондохранилища для сохранения культурных ценностей, - Карандеев

карандєєв

Для эвакуации и сохранения культурных ценностей во время войны в Украине построят новые и модернизируют имеющиеся фондохранилища.

Об этом заявил и.о. министра культуры и информполитики Ростислав Карандеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Он рассказал, что все города Украины и в частности Одесса страдают от отсутствия надлежащих фондохранилищ. Даже в тех регионах, куда эвакуируют артефакты из музеев Николаевщины, Херсонщины и Одесщины, по словам Карандеева, нет достаточной способности принять и должным образом сохранить экспонаты.

"Будут приняты решения по модернизации алгоритмов эвакуации и сохранению культурных ценностей. С помощью партнеров будет сделана соответствующая государственная программа реконструкции фондохранилищ в существующих музеях, а также строительство новых хранилищ, чтобы на военный период мы могли надежно сохранять наши культурные ценности. Эта работа будет начата в кратчайшие сроки", - заверил Карандеев.

По его словам, сейчас нет субвенций для финансирования строительства укрытий в учреждениях культуры, в то время как на обустройство хранилищ в образовательных учреждениях деньги выделяются.

"Те небольшие средства, которые имеет министерство, мы будем тратить на неотложные нужды, в том числе, и на обустройство укрытий для безопасности наших людей и для сохранения культурных ценностей. Когда мы задаемся вопросом, что важнее, дроны или культурная продукция, мы говорим, что важны оба направления. Мы должны обеспечить ВСУ, но нельзя забывать и о нуждах гражданского населения", - резюмировал и.о. министра культуры.

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Автор: 

защита (183) культура (839) Министерство культуры и информационной политики (771) Карандеев (20)


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Топ комментарии
+5
Ще одна причина "розпиляти". Креативщик,***.
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16.04.2024 00:24
+4
Ви урядовці раніше армію не розбудовували що призвело до окупації великих територій країни ,на яких рашисти всі фонди в першу чергу пограбували вивезли європейське мистецтво скіфські ювелірні вироби тощо..
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16.04.2024 00:39
+3
Кому ці цінності будуть потрібні коли країни не буде...! Все що можна вкрасти тільки не для фронту...
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16.04.2024 00:28
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Ще одна причина "розпиляти". Креативщик,***.
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16.04.2024 00:24 Ответить
Кому ці цінності будуть потрібні коли країни не буде...! Все що можна вкрасти тільки не для фронту...
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16.04.2024 00:28 Ответить
В Солутвині стоять пусті соляні шахти
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16.04.2024 00:37 Ответить
Ви урядовці раніше армію не розбудовували що призвело до окупації великих територій країни ,на яких рашисти всі фонди в першу чергу пограбували вивезли європейське мистецтво скіфські ювелірні вироби тощо..
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16.04.2024 00:39 Ответить
на чому ви, зелені підари, іще не крали...
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16.04.2024 00:57 Ответить
От коли зробите, тоді й заявите! Чому вони завжди формують речення в майбутньому часі?
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16.04.2024 01:09 Ответить
Ну да - бо ми будем як майя. Лишим після себе лише культурні цінності. Нас уже 28 млн. Точка неповернення пройдена. Потім нас чекають 2 демографічні ями і до 2050 - УРА 19-20 млн максимум із яких половина інваліди.
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16.04.2024 01:49 Ответить
Хто там з американців торочив про золотий мільярд - за вашими розрахунками Україна вже готова до входження у нього ((
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16.04.2024 02:08 Ответить
А барабани і овочерізки у ті фондосховища будуть закуповувати ?
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16.04.2024 02:06 Ответить
Все буде і шляхи, і марафони, і водосховища - тіки для кого все це будується.
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16.04.2024 03:18 Ответить
Карандеев, Ви як Мінкульт , чого досі не зробили комісію по поверненню українських культурних цінностей із єрмитажа і третьяковки? Наприклад українські ікони із третьяковки? Чи скіфські золоті вироби ?

ЧИ УМА НЕ ХВАТАЄ В ЦІЛОМУ МІНІСТЕРСТВІ
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16.04.2024 03:34 Ответить
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov?__cft__[0]=AZV0FRzoOZS03U4Mp-b41k31fkKkuC8N-b7RxUXKs2jWIdEsb-gzDSmoTUC8OywmzA6uNDNs0xZniizl1gUwSngjhfEfu0de6i0P6FK6VhWQDlWEj-gCrMhN46hcHvquBAZKFpPlskd5CJxwH8IRRUQ_4sYuKxzol2lh5DeSATFCYQ&__tn__=-UC%2CP-R Олександер Турчинов

15 квітня відзначається Міжнародний день культури.

У цей день в 1935 р. було прийнято міжнародну угоду "Про охорону художніх та наукових установ та історичних пам'яток", який відомий як Пакт Рериха.

На честь цього у 1998 р. і було засновано Міжнародний день культури.

"Культура" в перекладі з санскритської дослівно означає "шанування світла", що виражає прагнення до пізнання прекрасного, ідеалу і самовдосконаленню.

Але, на жаль, не для рашистських окупантів, для яких і людське життя нічого не важить.

Скільки ними вже знищено пам'яток і закладів культурив Україні.

Відбудуємо після нашої Перемоги.
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16.04.2024 03:52 Ответить
До речі ПРО КУЛЬТУРУ для Керендеева

https://www.facebook.com/oleksander.turchynov?__cft__[0]=AZWJ-od0w15_3ITQ_C6LOyruBeXEgsvbBtBzWiV2VtWcIV_4hE7z9te6MLezIJNbPki8uWNyic0qGBLmwxSMpf8W4w6UeNs8DREWAAp70TylvfejxxVncUpeobRA8yqU08sE_ZAyucIq4MPChn37pdhEwKAoFE86yjpDzTtwE2cx13crD_XQmJkIvGYG7KPguUw&__tn__=-UC%2CP-R Олександер Турчинов

15 квітня день пам'яті Бориса Лятошинського - видатного українського композитора, диригента, піаніста, педагога, одного з основоположників модернізму в українській класичній музиці, Шевченківського лавреата (1895-1968).

"Борис Лятошинський - один з найважливіших композиторів двадцятого століття. Його симфонії не поступаються Шостаковичу, чи гордості Фінляндії Сибеліусу. Проте, Сибеліус і Шостакович відомі у всьому світі, а Лятошинського мало-хто знає. Чому так? Тому, що його твори мало виконують. Його симфонії потрібно зіграти по-справжньому. У нього ж така вагнерівська оркестровка, що навіть наш колонний зал філармонії буде малим. Його музика повинна бути виконана у Лондонській або Берлінській філармонії і там же записана. Тоді це прозвучить.", - сказав про свого учителя Валентин Сильвестров, видатний український композитор **********.
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16.04.2024 03:56 Ответить
КОЛИ нарешті призначать культурного міністра культури ?
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16.04.2024 03:57 Ответить
бо міністер культури кАрАнГеєв паршивий кацап .
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16.04.2024 07:30 Ответить
І придумало ж... Як ******** з бюджету гроші фантазія працює нєфіг дєлать. Оту б енергію та в потрібне русло...
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16.04.2024 08:53 Ответить
Відбудова сховищ по програмі приЗЕдента-це вже було-"велике будівництво" доріг.
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16.04.2024 08:58 Ответить
Заміна асфальту. Нові схематози в тренді. Бетон!
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16.04.2024 10:44 Ответить
 
 