В Украине модернизируют и построят новые фондохранилища для сохранения культурных ценностей, - Карандеев
Для эвакуации и сохранения культурных ценностей во время войны в Украине построят новые и модернизируют имеющиеся фондохранилища.
Об этом заявил и.о. министра культуры и информполитики Ростислав Карандеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Он рассказал, что все города Украины и в частности Одесса страдают от отсутствия надлежащих фондохранилищ. Даже в тех регионах, куда эвакуируют артефакты из музеев Николаевщины, Херсонщины и Одесщины, по словам Карандеева, нет достаточной способности принять и должным образом сохранить экспонаты.
"Будут приняты решения по модернизации алгоритмов эвакуации и сохранению культурных ценностей. С помощью партнеров будет сделана соответствующая государственная программа реконструкции фондохранилищ в существующих музеях, а также строительство новых хранилищ, чтобы на военный период мы могли надежно сохранять наши культурные ценности. Эта работа будет начата в кратчайшие сроки", - заверил Карандеев.
По его словам, сейчас нет субвенций для финансирования строительства укрытий в учреждениях культуры, в то время как на обустройство хранилищ в образовательных учреждениях деньги выделяются.
"Те небольшие средства, которые имеет министерство, мы будем тратить на неотложные нужды, в том числе, и на обустройство укрытий для безопасности наших людей и для сохранения культурных ценностей. Когда мы задаемся вопросом, что важнее, дроны или культурная продукция, мы говорим, что важны оба направления. Мы должны обеспечить ВСУ, но нельзя забывать и о нуждах гражданского населения", - резюмировал и.о. министра культуры.
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ЧИ УМА НЕ ХВАТАЄ В ЦІЛОМУ МІНІСТЕРСТВІ
15 квітня відзначається Міжнародний день культури.
У цей день в 1935 р. було прийнято міжнародну угоду "Про охорону художніх та наукових установ та історичних пам'яток", який відомий як Пакт Рериха.
На честь цього у 1998 р. і було засновано Міжнародний день культури.
"Культура" в перекладі з санскритської дослівно означає "шанування світла", що виражає прагнення до пізнання прекрасного, ідеалу і самовдосконаленню.
Але, на жаль, не для рашистських окупантів, для яких і людське життя нічого не важить.
Скільки ними вже знищено пам'яток і закладів культурив Україні.
Відбудуємо після нашої Перемоги.
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15 квітня день пам'яті Бориса Лятошинського - видатного українського композитора, диригента, піаніста, педагога, одного з основоположників модернізму в українській класичній музиці, Шевченківського лавреата (1895-1968).
"Борис Лятошинський - один з найважливіших композиторів двадцятого століття. Його симфонії не поступаються Шостаковичу, чи гордості Фінляндії Сибеліусу. Проте, Сибеліус і Шостакович відомі у всьому світі, а Лятошинського мало-хто знає. Чому так? Тому, що його твори мало виконують. Його симфонії потрібно зіграти по-справжньому. У нього ж така вагнерівська оркестровка, що навіть наш колонний зал філармонії буде малим. Його музика повинна бути виконана у Лондонській або Берлінській філармонії і там же записана. Тоді це прозвучить.", - сказав про свого учителя Валентин Сильвестров, видатний український композитор **********.