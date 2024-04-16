Провокации на ЗАЭС - это попытка РФ снять с повестки дня ООН вопрос деоккупации, - Кислица о взрывах дронов на оккупированной станции

Россия провокациями на Запорожской АЭС пытается снять с повестки дня ООН вопрос деоккупации станции.

Об этом постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил в понедельник на заседании Совбеза ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Единственной первопричиной всех рисков для ядерной безопасности является неспровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины", - подчеркнул постпред.

Он заявил, что произошедшее на ЗАЭС 7 и 9 апреля 2024 года и после этого было хорошо спланированной операцией под чужим флагом со стороны Российской Федерации.

"Она была направлена на смещение фокуса от вышеупомянутой первопричины и единственного способа устранить все угрозы ядерной и физической ядерной безопасности, а именно - деоккупации станции", - добавил Кислица.

Он отметил, что это попытка Москвы "скормить миру версию о том, что ядерные реакторы, защита которых была спроектирована таким образом, чтобы выдерживать самые сильные удары, были атакованы маломощными беспилотниками ближнего радиуса действия", предназначенные для поражения пехоты и небольших транспортных средств на расстоянии нескольких километров.

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По его словам, усиление милитаризации станции и близлежащих оккупированных территорий остается частью российской военной стратегии. Москва использует их в качестве прикрытия для артиллерийских ударов по территориям и населенным пунктам на другом берегу Днепра.

Среди нарушений, совершаемых Россией, - установление противопехотных мин по периметру станции, блокирование доступа законного руководства и персонала на объект, отключение автоматизированной передачи данных от системы радиационного мониторинга, а также необеспечение своевременного и полного технического обслуживания.

Украина категорически отвергает "сумасшедшие обвинения" в том, что она может устроить ядерную катастрофу.

"Неужели кто-то верит, что страна, которая все еще восстанавливается после крупнейшей ядерной катастрофы, хотела бы повторения Чернобыля в 1986 году? Такая идея могла прийти в голову только кремлевским пропагандистам, которые открыто мечтают о том, чтобы радиоактивная пыль засыпала украинские города" - сказал дипломат.

Кислица призвал международное сообщество решительно осудить российские провокации на ЗАЭС и принять участие в реализации Формулы мира Президента Владимира Зеленского, одним из пунктов которой является восстановление ядерной и радиационной безопасности.

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