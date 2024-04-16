США должны предоставить ПВО Украине безотлагательно, - Пентагон

Потребность Украины в системах противовоздушной обороны неотложна.

С таким заявлением выступил в понедельник спикер Пентагона генерал Патрик Райдер в ответ на вопрос, как в США оценивают запасы ПВО, оставшиеся в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я не буду вдаваться в конкретные временные сроки, кроме того, чтобы сказать, что мы просто срочно должны предоставить им такие возможности", - подчеркнул Райдер.

В этом контексте он отметил необходимость конкретных усилий со стороны Соединенных Штатов.

"Прежде всего, нам нужно, чтобы Конгресс принял законопроект с дополнительным финансированием", - отметил представитель Пентагона.

Также он заверил, что США продолжат тесные консультации с Украиной, а также союзниками и партнерами по обеспечению ВСУ поддержкой.

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