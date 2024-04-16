США должны предоставить ПВО Украине безотлагательно, - Пентагон
Потребность Украины в системах противовоздушной обороны неотложна.
С таким заявлением выступил в понедельник спикер Пентагона генерал Патрик Райдер в ответ на вопрос, как в США оценивают запасы ПВО, оставшиеся в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Я не буду вдаваться в конкретные временные сроки, кроме того, чтобы сказать, что мы просто срочно должны предоставить им такие возможности", - подчеркнул Райдер.
В этом контексте он отметил необходимость конкретных усилий со стороны Соединенных Штатов.
"Прежде всего, нам нужно, чтобы Конгресс принял законопроект с дополнительным финансированием", - отметил представитель Пентагона.
Также он заверил, что США продолжат тесные консультации с Украиной, а также союзниками и партнерами по обеспечению ВСУ поддержкой.
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Но с таким подходом оно будет нарицать не больше чем сегодня слово "байрактар"
Авжеж, бо для вас "в_і_ул'янов" та "ас_пушкін" - от де справжнє "імя собствєноє"
ван'я, якщо вам щось не подобається, то й не їжте. І, взагалі, Patriot стврювали не для рускіх, a, навпаки, проти рускіх.
Patriot піде куди йому скажете.
не брешіть - ніхто вам такого на Заході не обіцяв.
рудаправа?
На нижней, по крайне мере, если ***** обидится прилетит всем. Народ, за свои базары готов отвечать.
На верхней дед в белой папахе и красном халате, а так же беззубый, шо рукой направление нах..й показывает знают шо под мобилизацию/на разборки не попадут.
Казак с перевязанной головой не ржет, знает что в разборках, за слова пердунов, ему придется участвовать
І ТАК БУДЕ . Слава Україне ! Слава нації!
Хай чабан, усі гукнули, за атамана буде