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США должны предоставить ПВО Украине безотлагательно, - Пентагон

пентагон

Потребность Украины в системах противовоздушной обороны неотложна.

С таким заявлением выступил в понедельник спикер Пентагона генерал Патрик Райдер в ответ на вопрос, как в США оценивают запасы ПВО, оставшиеся в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я не буду вдаваться в конкретные временные сроки, кроме того, чтобы сказать, что мы просто срочно должны  предоставить им такие возможности", - подчеркнул Райдер.

В этом контексте он отметил необходимость конкретных усилий со стороны Соединенных Штатов.

"Прежде всего, нам нужно, чтобы Конгресс принял законопроект с дополнительным финансированием", - отметил представитель Пентагона.

Также он заверил, что США продолжат тесные консультации с Украиной, а также союзниками и партнерами по обеспечению ВСУ поддержкой.

Также читайте: США вместе с партнерами ищут дополнительные средства ПВО для защиты объектов энергетики Украины, - Пентагон

Автор: 

ПВО (2701) Пентагон (1446) США (26368)


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Топ комментарии
+21
У тих США вже трішки загралися- конгресмен запитує представницю Пентагону : " чому ви проти ударів України по кацапських НПЗ коли кацапи планомірно знищують українську енергетику " ? Відповідь п-ць: " тому що НПЗ це приватна власність ".
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16.04.2024 02:15
+15
Захід миттєво закрив небо над Ізраїлем, але для України є невідкладні обіцянки .
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16.04.2024 02:11
+13
"Також він запевнив, що США продовжать тісні консультації з Україною " Ура , нарешті нам нададуть тісну консультацію , звичайно це не збиття балістики над Йорданією , але хоч щось для звіту про глибоке занепокоєння .
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16.04.2024 02:11
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Ага,і скільки?одну батарею петріот?жлоби
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16.04.2024 02:08 Ответить
Навчи дурня слову "Patriot", так він собі i лоба ним розіб'є.
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16.04.2024 03:58 Ответить
Имя нарицательное.
Но с таким подходом оно будет нарицать не больше чем сегодня слово "байрактар"
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16.04.2024 08:25 Ответить
"Имя нарицательное"
Авжеж, бо для вас "в_і_ул'янов" та "ас_пушкін" - от де справжнє "імя собствєноє"
ван'я, якщо вам щось не подобається, то й не їжте. І, взагалі, Patriot стврювали не для рускіх, a, навпаки, проти рускіх.
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16.04.2024 10:41 Ответить
Да нахйй йди мудло
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16.04.2024 18:41 Ответить
"Да нахйй йди мудло"
Patriot піде куди йому скажете.
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17.04.2024 00:52 Ответить
Дурень твій папа старий козел
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16.04.2024 18:44 Ответить
невідкладно та ви 30 іржавих танків півроку шукали !
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16.04.2024 02:09 Ответить
"Також він запевнив, що США продовжать тісні консультації з Україною " Ура , нарешті нам нададуть тісну консультацію , звичайно це не збиття балістики над Йорданією , але хоч щось для звіту про глибоке занепокоєння .
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16.04.2024 02:11 Ответить
У тих США вже трішки загралися- конгресмен запитує представницю Пентагону : " чому ви проти ударів України по кацапських НПЗ коли кацапи планомірно знищують українську енергетику " ? Відповідь п-ць: " тому що НПЗ це приватна власність ".
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16.04.2024 02:15 Ответить
Там більшь було про високі стандарти та що європейські демократії так робити не повинні
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16.04.2024 03:08 Ответить
Аж полегшало. Всі ці "високі стандарти" у сміттєвому баку ганьби,як і власне США.
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16.04.2024 06:09 Ответить
Захід миттєво закрив небо над Ізраїлем, але для України є невідкладні обіцянки .
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16.04.2024 02:11 Ответить
бо там багато руськоi дiаспори.
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16.04.2024 03:10 Ответить
Т.е захід прикрыл небо над Израилем чтобы не пострадала русская диаспора?
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16.04.2024 08:28 Ответить
Тому, що Ізраїль є союзником США поза НАТО. Україна не є союзником жодної з західних країн. Факт.
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16.04.2024 09:00 Ответить
"обіцянки"
не брешіть - ніхто вам такого на Заході не обіцяв.
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16.04.2024 10:46 Ответить
Штати чемпіони світу по пінг-понгу ...
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16.04.2024 02:35 Ответить
А нашо вона та ППО потрібна, коли українці, більшість, тікає за кордон сотнями тисяч, та нехочуть йти до війскоматів - мотивовані вже всі скінчились.
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16.04.2024 02:56 Ответить
Інвалід? 62 роки?
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16.04.2024 05:43 Ответить
Це вони там що вже самі з собой розмовляють? чи ліва рука не знає що робить руда права?
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16.04.2024 03:13 Ответить
Самi себе закликають.
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16.04.2024 03:23 Ответить
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16.04.2024 03:59 Ответить
Картины абсолютно разные.
На нижней, по крайне мере, если ***** обидится прилетит всем. Народ, за свои базары готов отвечать.
На верхней дед в белой папахе и красном халате, а так же беззубый, шо рукой направление нах..й показывает знают шо под мобилизацию/на разборки не попадут.
Казак с перевязанной головой не ржет, знает что в разборках, за слова пердунов, ему придется участвовать
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16.04.2024 08:36 Ответить
Суть малюнків у тому , що ВСЕ ВИРІШУЄ НАРОД , а не Ермак

І ТАК БУДЕ . Слава Україне ! Слава нації!
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16.04.2024 08:43 Ответить
Народ будет вирішувати на "новгородском вече" кто громче крикнет? Вы за анархию?
Хай чабан, усі гукнули, за атамана буде
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16.04.2024 09:23 Ответить
Я за народовластие .
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16.04.2024 15:22 Ответить
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16.04.2024 04:19 Ответить
BLA BLA BLA
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16.04.2024 04:33 Ответить
Білий шум. Ганьба США.
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16.04.2024 05:45 Ответить
Невідкладно - це після наддання F-16, тобто коли рак свисне.
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16.04.2024 06:52 Ответить
Атака по Ізраїлю співставна з цілодобовими атаками кацапів по Україні за тиждень. Але якщо там 1 % долетіло, то у нас всі 40%, а зараз по Слобожанщін та Одещині і й 100%. Там союзники авіацію задіяли, бо Іран "не дуже ескалує" у порівнянні з московією ? Оце так отмазка єнєрала Остіна ! "Дохтор, тут больно, а ... тут ні ."
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16.04.2024 06:52 Ответить
Аж полегшило, дізнався ,що тісні консультації будуть продовжені... Ну все тепер точно перемога за нами: кацапи тікайте бо нам продовжили тісні консультації!!!!
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16.04.2024 07:06 Ответить
До кого цей "Пентагон" звертається? Просто посміховисько(((
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16.04.2024 07:10 Ответить
Бідон своїм указом ,без всяких конгресів може надати надлишки будь яких озброєнь по 1$ за штуку, але старий брехливий лівак продовжує вдавати дурачка, а може і не вдає
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16.04.2024 09:36 Ответить
шо за гон фром пентогон ? !
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16.04.2024 07:36 Ответить
Пентагон с таким успехом скоро не сможет защитить сам себя.
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16.04.2024 08:48 Ответить
Це називається "у воду перднув". Всім це відомо ще з Грудня минулого року. Маладєц, шо ще раз повідомив
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16.04.2024 12:43 Ответить
 
 