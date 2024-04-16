Помощь США Украине, Израилю и другим: законопроект разделят на 4 отдельных документа. За каждый будут голосовать отдельно, - спикер Джонсон

Палата представителей США планирует разделить законопроект о помощи другим государствам на четыре отдельных законопроекта с поддержкой Украины, Израиля, Тайваня, а также других потребностей национальной безопасности США. Их планируют рассмотреть в течение этой недели.

Об этом заявил в понедельник спикер нижней палаты Майк Джонсон после закрытой конференции республиканцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"По всему миру происходят события, за которыми мы все очень внимательно следим. И мы знаем, что мир наблюдает за нами, чтобы увидеть, как мы реагируем", - отметил в этой связи спикер Палаты представителей.

Он отметил, что во время закрытой конференции было принято решение разделить проект закона с дополнительным финансированием, принятый Сенатом в феврале, на четыре отдельных законопроекта.

"Мы будем голосовать отдельно за помощь Израилю, за помощь Украине, за помощь в Индо-Тихоокеанском регионе, а также за еще один документ, включающий наши приоритеты национальной безопасности", – отметил спикер.

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В этой связи он уточнил, что последний законопроект будет включать в себя вопросы лендлиза, закон REPO (конфискации замороженных активов РФ), новые санкции против Ирана, а также другие меры.

Ожидается, что пакет документов будет официально внесен на рассмотрение нижней палаты во вторник, после чего в течение 72 часов будут проходить стандартные процедуры обсуждения и внесения поправок. Если процесс не затянется, нижняя палата сможет вынести на голосование законопроекты уже в пятницу вечером.

В случае принятия пакет документов должен быть по-новому рассмотрен и проголосован в Сенате США.