Помощь США Украине, Израилю и другим: законопроект разделят на 4 отдельных документа. За каждый будут голосовать отдельно, - спикер Джонсон
Палата представителей США планирует разделить законопроект о помощи другим государствам на четыре отдельных законопроекта с поддержкой Украины, Израиля, Тайваня, а также других потребностей национальной безопасности США. Их планируют рассмотреть в течение этой недели.
Об этом заявил в понедельник спикер нижней палаты Майк Джонсон после закрытой конференции республиканцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"По всему миру происходят события, за которыми мы все очень внимательно следим. И мы знаем, что мир наблюдает за нами, чтобы увидеть, как мы реагируем", - отметил в этой связи спикер Палаты представителей.
Он отметил, что во время закрытой конференции было принято решение разделить проект закона с дополнительным финансированием, принятый Сенатом в феврале, на четыре отдельных законопроекта.
"Мы будем голосовать отдельно за помощь Израилю, за помощь Украине, за помощь в Индо-Тихоокеанском регионе, а также за еще один документ, включающий наши приоритеты национальной безопасности", – отметил спикер.
В этой связи он уточнил, что последний законопроект будет включать в себя вопросы лендлиза, закон REPO (конфискации замороженных активов РФ), новые санкции против Ирана, а также другие меры.
Ожидается, что пакет документов будет официально внесен на рассмотрение нижней палаты во вторник, после чего в течение 72 часов будут проходить стандартные процедуры обсуждения и внесения поправок. Если процесс не затянется, нижняя палата сможет вынести на голосование законопроекты уже в пятницу вечером.
В случае принятия пакет документов должен быть по-новому рассмотрен и проголосован в Сенате США.
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- На Украину законопроект Джонсона предлагает 48,43 млрд долл (https://www.ponomaroleg.com/chetyre-zakonoproekta-ot-spikera-dzhonsona/ в сенатском было 60 ). 8 млрд долларов прямая фин помощь, остальное так или иначе - на оружие.
- Если в пятницу вечером Палата проголосует, то Сенат может остаться в Вашингтоне на выходные, чтобы принять эту же версию.
- Демократы в Палате обязательно создадут механизм (если дойдет до голосования) чтобы республиканцы не совершили кидок.
- Пока это всё сырое и будет три дня вариться".
"PDA - 7.8 млрд (плюс 3.9 млрд, оставшиеся с прошлых лет),
USAI - 13.8 млрд,
FMF - 1.6 млрд.
В сумме 27.1 млрд, это больше, чем в 2022 или 2023."
PDA прямо в законопроекті не вказується,
є збільшення до 7.8млрд FAA
SEC. 602. During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2318(a)(1)) shall be applied by substituting ''$7,800,000,000'' for ''$100,000,000''
Foreign Assistance Act (Акт зовнішньої допомоги) є законодавчим актом Сполучених Штатів, який регулює політику надання зовнішньої допомоги іншим країнам.
Питання де написано, що це для України, а не іншим країнам?
тобто адміністрація може наприклад всю суму віддати Тайваню
якщо розділити пропорційно на три країни згідно грошей на заміну на складах,
то для України 5.3млрд з 7.8млрд
"плюс 3.9 млрд, оставшиеся с прошлых лет" - тобто повноваження все таки є
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2024/04/15/7183770/ Що до не "підписаних" 1.6млрд , котрі згоріли в 2022 - їх рахувати не можна?
проте чомусь рахуємо, щоб цифри були більші
******* 2022 фінрік
PDA - 11млрд
USAI - 6млрд
FMF - 1млрд
В сумі 18млрд, або 2.5млрд в місяць, якщо рахувати з березня до 1 жовтня 2022 (кінець фінроку)
******* 2023 фінрік
PDA - 14.5млрд
USAI - 12млрд
FMF - 0млрд
В сумі 26.5млрд, або 2.2млрд в місяць
Поточний на 2024 рік
PDA - 5.3млрд, якщо пропорційно розділити 7.8 млрд на три країни
USAI - 13.8 млрд,
FMF - 1.6 млрд.
В сумі 20.7млрд, або 1.7млрд в місяць
що менше ніж в 2022 та 2023 роках
математично виходить менше, у пономаря більше
пономарь навіть не зміг пояснити, як набрати 60млрд з цих цифр
"Отдельно добавлю, что на восполнение складов Пентагона выделялось 19.85 млрд."
він послався на маркарову, котра нарахувала
19,85 млрд. дол. - на поповнення американських військових озброєнь і техніки, наданих Україні із запасів Міністерства оборони США;
13,8 млрд дол. - на переозброєння України через закупівлю зброї та *********** у оборонно-промислової бази США;
14,8 млрд дол - на військову підготовку, обмін розвідданими, посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування та інші заходи підтримки.
19.85млрд, це загальна сума на три країни
DoD replenishment for Israel (under PDA) 9/30/2025 $4,400,000,000
DoD replenishment for Ukraine (under PDA) 9/30/2025 $13,414,432,000
DoD replenishment for Taiwan (under PDA) 9/30/2025 $1,900,000,000
а написали, що начебто для України
це не допомога, а закупівля на склади, тобто може передадуть пропорційно 5.3млрд (як допомога іншим країнам на 7.7млрд) +3 .9млрд(те що не передали в 2023)
14.8млрд - де тут про Україну?
Були заяви, що не будуть збивати ракети та дрони над Україною, та НАТО (будуть чекати поки розвернуться назад)
ППЦ, ДОПОМОГИ НЕ БУДЕ!
Твіттер Корчинського
@DKorchynskii
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https://twitter.com/DKorchynskii/status/1780229440183660863 29 хв
У законопроектах Джонсона Ізраїль і Тайвань названі союзниками США. Україна, на думку конгресу, не союзник, а клієнт. Ми віддали їм третій в світі арсенал яд.зброї, вони за це 30 років допомагали Москві - нашому ворогу.
«Без лоха жизнь плоха
Не треба гнати панічну хвилю!
Буде зброя , буде допомога, вірніше вона іде постійно, тільки апетити зевлади ростуть))
Треба жерти в одну горлянку , а не в три!
Будьте такими як Дугін ☝
Українсьий пакет просто не поставить на олосування.
Вихід на кордони 1991 року не за горами.