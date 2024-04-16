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Помощь США Украине, Израилю и другим: законопроект разделят на 4 отдельных документа. За каждый будут голосовать отдельно, - спикер Джонсон

джонсон,майк

Палата представителей США планирует разделить законопроект о помощи другим государствам на четыре отдельных законопроекта с поддержкой Украины, Израиля, Тайваня, а также других потребностей национальной безопасности США. Их планируют рассмотреть в течение этой недели.

Об этом заявил в понедельник спикер нижней палаты Майк Джонсон после закрытой конференции республиканцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"По всему миру происходят события, за которыми мы все очень внимательно следим. И мы знаем, что мир наблюдает за нами, чтобы увидеть, как мы реагируем", - отметил в этой связи спикер Палаты представителей.

Он отметил, что во время закрытой конференции было принято решение разделить проект закона с дополнительным финансированием, принятый Сенатом в феврале, на четыре отдельных законопроекта.

"Мы будем голосовать отдельно за помощь Израилю, за помощь Украине, за помощь в Индо-Тихоокеанском регионе, а также за еще один документ, включающий наши приоритеты национальной безопасности", – отметил спикер.

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В этой связи он уточнил, что последний законопроект будет включать в себя вопросы лендлиза, закон REPO (конфискации замороженных активов РФ), новые санкции против Ирана, а также другие меры.

Ожидается, что пакет документов будет официально внесен на рассмотрение нижней палаты во вторник, после чего в течение 72 часов будут проходить стандартные процедуры обсуждения и внесения поправок. Если процесс не затянется, нижняя палата сможет вынести на голосование законопроекты уже в пятницу вечером.

В случае принятия пакет документов должен быть по-новому рассмотрен и проголосован в Сенате США.

Автор: 

Конгресс США (1228) помощь (7754) Джонсон Майк (133)


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Топ комментарии
+45
Це черговий трюк Джонсона (Трампа) аби не надавати допомоги Україні. Ганьба та й годі американській "демократії".
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16.04.2024 06:30
+26
Ні, так не буде. Бо після голосування по Ізраілю, скоріше за все зарлановано, далі жоден проект не виносити на голосування, в будь якому випадку.
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16.04.2024 06:47
+24
Як тільки проголосують за допомогу Ізраїлю,це чмо оголосить перерву,консультації,канікули або ще якусь х@йню!
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16.04.2024 06:49
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трамп+джонсон і всі трампісти в т.ч. наявні тут , , , , , , , , , - вороги України
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16.04.2024 11:29 Ответить
Це будуть нові закони їх ще має схвалювати сенат.
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16.04.2024 11:47 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/klyuchevye-aspekty-zakonoproekta-dzhonsona/ Олег Пономарь : "Ключевые аспекты законопроекта Джонсона:
- На Украину законопроект Джонсона предлагает 48,43 млрд долл (https://www.ponomaroleg.com/chetyre-zakonoproekta-ot-spikera-dzhonsona/ в сенатском было 60 ). 8 млрд долларов прямая фин помощь, остальное так или иначе - на оружие.
- Если в пятницу вечером Палата проголосует, то Сенат может остаться в Вашингтоне на выходные, чтобы принять эту же версию.
- Демократы в Палате обязательно создадут механизм (если дойдет до голосования) чтобы республиканцы не совершили кидок.
- Пока это всё сырое и будет три дня вариться".
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16.04.2024 11:50 Ответить
Давайте перевіремо що написав пономарь та звіремо з https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TN5Ai9fSYP4l5p2eOZrZqsRicb8BTMdonZGaNLCqMng/edit#gid=0 законопроектом

"PDA - 7.8 млрд (плюс 3.9 млрд, оставшиеся с прошлых лет),
USAI - 13.8 млрд,
FMF - 1.6 млрд.
В сумме 27.1 млрд, это больше, чем в 2022 или 2023."

PDA прямо в законопроекті не вказується,
є збільшення до 7.8млрд FAA
SEC. 602. During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2318(a)(1)) shall be applied by substituting ''$7,800,000,000'' for ''$100,000,000''

Foreign Assistance Act (Акт зовнішньої допомоги) є законодавчим актом Сполучених Штатів, який регулює політику надання зовнішньої допомоги іншим країнам.

Питання де написано, що це для України, а не іншим країнам?

тобто адміністрація може наприклад всю суму віддати Тайваню
якщо розділити пропорційно на три країни згідно грошей на заміну на складах,
то для України 5.3млрд з 7.8млрд

"плюс 3.9 млрд, оставшиеся с прошлых лет" - тобто повноваження все таки є
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2024/04/15/7183770/ Що до не "підписаних" 1.6млрд , котрі згоріли в 2022 - їх рахувати не можна?
проте чомусь рахуємо, щоб цифри були більші

******* 2022 фінрік
PDA - 11млрд
USAI - 6млрд
FMF - 1млрд
В сумі 18млрд, або 2.5млрд в місяць, якщо рахувати з березня до 1 жовтня 2022 (кінець фінроку)

******* 2023 фінрік
PDA - 14.5млрд
USAI - 12млрд
FMF - 0млрд
В сумі 26.5млрд, або 2.2млрд в місяць

Поточний на 2024 рік
PDA - 5.3млрд, якщо пропорційно розділити 7.8 млрд на три країни
USAI - 13.8 млрд,
FMF - 1.6 млрд.
В сумі 20.7млрд, або 1.7млрд в місяць
що менше ніж в 2022 та 2023 роках

математично виходить менше, у пономаря більше

пономарь навіть не зміг пояснити, як набрати 60млрд з цих цифр

"Отдельно добавлю, что на восполнение складов Пентагона выделялось 19.85 млрд."
він послався на маркарову, котра нарахувала

19,85 млрд. дол. - на поповнення американських військових озброєнь і техніки, наданих Україні із запасів Міністерства оборони США;

13,8 млрд дол. - на переозброєння України через закупівлю зброї та *********** у оборонно-промислової бази США;

14,8 млрд дол - на військову підготовку, обмін розвідданими, посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування та інші заходи підтримки.

19.85млрд, це загальна сума на три країни
DoD replenishment for Israel (under PDA) 9/30/2025 $4,400,000,000
DoD replenishment for Ukraine (under PDA) 9/30/2025 $13,414,432,000
DoD replenishment for Taiwan (under PDA) 9/30/2025 $1,900,000,000
а написали, що начебто для України
це не допомога, а закупівля на склади, тобто може передадуть пропорційно 5.3млрд (як допомога іншим країнам на 7.7млрд) +3 .9млрд(те що не передали в 2023)

14.8млрд - де тут про Україну?
Були заяви, що не будуть збивати ракети та дрони над Україною, та НАТО (будуть чекати поки розвернуться назад)
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16.04.2024 14:41 Ответить
Peut-on dans ce cas parler de démocratie ? Tout est soumis à la seule décision de cette personne. Ce monsieur arrive-t-il à dormir ?
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16.04.2024 12:17 Ответить
я впевнений що допомоги від США не буде, як мінімум у цьому році і це вже вирішене питання. Русня зашугала старого діда, а Трампа тримають на якомусь компроматі скоріш за все
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16.04.2024 12:29 Ответить
А тепер прізвище спікера напиши.
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16.04.2024 20:35 Ответить
я поспорив на це. Але до травня. Чекаю...
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17.04.2024 01:33 Ответить
Маю передчуття шо допомога буде всім, крім Ураїни, за виключенням "глубочайшей підтримки, озабоченности і співчутті героїзму".
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16.04.2024 12:49 Ответить
Слід очікувати допомогу після дощику в четвер.
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16.04.2024 12:53 Ответить
А вы не заметили,как после убирания Залужного и 16 генералов Запад резко ослабил любую помощь Украине .Он не понял ,а может и понял ,что увольняя самых лучших Зеленский сдает Украину русским. Да,украинцы пишут слова возмущения, ругаются ,а что толку. Зеленскому ни холодно ни жарко.В борьбе с орками украинцам не хватает сил бороться с бесчестной властью.Это для всех будет плохо. Если не убрать этих предателей, Украина вновь окажется во власти русских. И тогда нормальной жизни никому не будет. Во имя спасения Украины военные должны несмотря ни на что отстранить Зеленского и взять власть в свои руки . А как говорил Бендер Запад нам поможет, крепитесь .
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16.04.2024 13:59 Ответить
Ще Залужний казав, що НАМ немаэ чим контрнаступати влтку минулого року, і немає чим втримувати позиції.. Що ви хвоста до вух приплітаєте??
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16.04.2024 15:02 Ответить
Вот по этому и надо было уволить Залужного , чтобы меньше говорил и с начальством не спорил.
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16.04.2024 15:22 Ответить
Поки Єрмак з Зеленським нічого суттєвого Україна від США не отримає.
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16.04.2024 22:33 Ответить
Коротше говорячи:
ППЦ, ДОПОМОГИ НЕ БУДЕ!
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16.04.2024 15:41 Ответить
.уйло джонокацапське
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16.04.2024 15:56 Ответить
На тлі неспроможності Конгресу своєчасно надати допомогу, Збройні сили України відчувають гостру нестачу ***********. Тим часом на сході України продовжують наступ -Кацапськи Башибузуки і з відносно невеликими, але значними успіхами майже щодня.ГАНЬБА Америці!
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16.04.2024 17:08 Ответить


Твіттер Корчинського

@DKorchynskii

·

https://twitter.com/DKorchynskii/status/1780229440183660863 29 хв

У законопроектах Джонсона Ізраїль і Тайвань названі союзниками США. Україна, на думку конгресу, не союзник, а клієнт. Ми віддали їм третій в світі арсенал яд.зброї, вони за це 30 років допомагали Москві - нашому ворогу.

«Без лоха жизнь плоха
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16.04.2024 17:09 Ответить
Віддали не їм, а кацапії.
Не треба гнати панічну хвилю!
Буде зброя , буде допомога, вірніше вона іде постійно, тільки апетити зевлади ростуть))
Треба жерти в одну горлянку , а не в три!
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16.04.2024 18:18 Ответить
Совкодрочерні українці боялись "агресивного" блоку НАТО і щиро вірили в " братній" народ московвї.
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16.04.2024 22:36 Ответить
друг Арестовича і Дугіна зараз нам розкаже хто тут друг а хто враг))
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17.04.2024 00:50 Ответить
ну ось всякі там Дугіни та інші лаптоногі свою ядерну зброю не віддали, а такі як ти разом із Кравчуком, Ющенком та іншими обраними вами начальниками роззброїлися до трусів.

Будьте такими як Дугін
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17.04.2024 06:25 Ответить
Навол@ч Трампівсько-Х@^ловська
Українсьий пакет просто не поставить на олосування.
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16.04.2024 17:41 Ответить
ти і ттрамп з джонсоном - вороги України. І неважливо, чи явні, чи приховані у вишиванці.
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16.04.2024 20:11 Ответить
Це не палати представників, а конкретно джонсон виніс таку ідею. Потрібно ж відробляти мані... Але щось мені підказує, що їм ще аукнеться
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16.04.2024 17:48 Ответить
Поки не запалає танкер, робота буде тривати, з вовками жить по вовчі вить
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16.04.2024 19:30 Ответить
Рижа неволоч старого плейбоя,як можна,протягом 6 місяців країну,яку роззброїли,таке творити.Голосують за плейбоя насильника!!!
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16.04.2024 21:19 Ответить
Коротше кажучи робим все щоб допомога надійшла якомога пізніше та в обрізаному вигляді, або взагалі не надійшла.
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16.04.2024 22:30 Ответить
А коли це відбудеться? Знову бла бла бла бла…..
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16.04.2024 23:23 Ответить
Короче все ясно: допомоги Україні не бичити. Як себе заспокоювали минулого року: в нас двох палатна підтримка. Росія на нас не нападе. Та що ви? Та все буде добре!
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16.04.2024 23:44 Ответить
Кулеба сказав, що будем воювать лопатами. Не він особисто, правда.
Вихід на кордони 1991 року не за горами.
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17.04.2024 00:19 Ответить
Якщо це цінності демократії, то нахрена нам така демократія?
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17.04.2024 07:40 Ответить
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