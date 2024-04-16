На Бахмутском направлении отбито более 30 атак, на Новопавловском враг 30 раз пытался прорвать нашу оборону, - Генштаб

За минувшие сутки произошло 104 боевых столкновения. В общей сложности, враг нанес 16 ракетных и 31 авиационный удар, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы территории Украины

Генштаб напоминает, что ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 9 БПЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все эти 9 БПЛА были уничтожены.

За минувшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Угроиды, Воздвиженское Сумской области; Лукьянцы, Волоховка Харьковской области; Нью-Йорк, Бердичи, Семеновка, Красногоровка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Работино, Орехов Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Обстановка на Востоке

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении враг 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спирное, Новый, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 15 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Уманское и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Победа, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

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Обстановка на Юге

На Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области; севернее Приютного и юго-западнее Белогорья Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за минувшие сутки враг совершил 5 безуспешных атак позиций наших войск.

Удары по врагу

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, 2 зенитно-ракетным комплексам и 1 пункту управления противника.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 артиллерийским средствам, 4 районам сосредоточения личного состава и 4 пунктам управления БПЛА противника.