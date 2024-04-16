США не будут помогать сбивать дроны над Украиной, как делали это в Израиле, потому что разные картины угроз, - Белый дом
Соединенные Штаты не будут вмешиваться в войну в Украине и не будут сбивать воздушные цели, как они делали над Израилем, поскольку это "разные конфликты" и "разные картины угроз".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби.
Отвечая на вопрос, готовы ли США так же сбивать иранские дроны-камикадзе, как они делали это в Израиле во время атаки Ирана, он сказал, что знал, что этот вопрос возникнет.
"Послушайте, речь идет о разных конфликтах, другом воздушном пространстве, разных картинах угроз", - подчеркнул Кирби.
Представитель Белого дома также отметил, что с самого начала конфликта президент (Джо Байден - ред.) дал понять, что США не планируют участвовать в боевых действиях в Украине.
"Мы предоставляем Украине вооружение, в котором она нуждается, для защиты ее воздушного пространства. И к сожалению, на сегодняшний день мы не можем сделать этого, поскольку нет дополнительного финансирования национальной безопасности, в котором Украина так нуждается", - подчеркнул он.
Лучшим решением, добавил Кирби, будет предоставить помощь в руки Сил обороны Израиля и в руки украинских военных и принять тот законопроект, который принял Сенат.
Напомним, ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что ВВС Великобритании (RAF) не могут сбивать вражеские дроны над Украиной, как это делали над Израилем, поскольку вовлечение сил НАТО в прямой конфликт с российскими войсками приведет к "тревожной эскалации конфликта".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Закон світобудови він такий - все життя європейців, які нібито "ми врятували" сьогодні, завтра нам виллються у тисячі, а за кілька років у сотні тисяч. Якщо найближчими місяцями дати ***** спокійно знищувати українців та українську інфраструктуру, то в наступному конфлікті рахунок загиблих у тому числі й насамперед т.зв. "Мирних московитів" піде на сотні тисяч. У разі реалізації плану трампа -- тоді майбутня війна буде на знищення . І цивілізований світ все одно матиме більше шансів знищити більшість московитів ніж у цих дикунів -- знищити українців . Так що операція "тут і зараз" як гориця в цей гуманізм і порятунок навіть "мирних московитів" вищого порядку ніж вистачає сірої речовини у цих недалеких і розумово відсталих так званих "світових лідерів". Бо свого часу гітлера можна було придушити через невеликі втрати з обох сторін і в 1934 ... 1937 . За кожен наступний рік існування того тваринного режиму нелюдів людство платило навіть не в арифметичній прогресії, а в геометричній.
19 ЯНВАРЯ 2022 он рассказывает про шашлычки
25 ФЕВРАЛЯ 2022 (на следующий день после начала войны!!!) он уже предложил Пу переговоры
29 МАРТА 2022 в Стамбуле уже готов сдать Украину с потрохами России
"как стране гаранту"
Кампания критики в адрес НАТО была развернута Офисом президента еще в марте.
Она стала частью подготовки общества к "компромиссу", о котором договаривалась в Стамбуле наша делегация во главе с Арахамией
Одновременно Арестович обольщал общество обещаниями быстрого окончания войны.
Ви оцьому довірили державу і своє життя?
Чому тепер дивуєтесь?
Чи могли б ви людині з вулиці, довірити оперувати свою дитину?