США не будут помогать сбивать дроны над Украиной, как делали это в Израиле, потому что разные картины угроз, - Белый дом

Соединенные Штаты не будут вмешиваться в войну в Украине и не будут сбивать воздушные цели, как они делали над Израилем, поскольку это "разные конфликты" и "разные картины угроз".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби.

Отвечая на вопрос, готовы ли США так же сбивать иранские дроны-камикадзе, как они делали это в Израиле во время атаки Ирана, он сказал, что знал, что этот вопрос возникнет.

"Послушайте, речь идет о разных конфликтах, другом воздушном пространстве, разных картинах угроз", - подчеркнул Кирби.

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Представитель Белого дома также отметил, что с самого начала конфликта президент (Джо Байден - ред.) дал понять, что США не планируют участвовать в боевых действиях в Украине.

"Мы предоставляем Украине вооружение, в котором она нуждается, для защиты ее воздушного пространства. И к сожалению, на сегодняшний день мы не можем сделать этого, поскольку нет дополнительного финансирования национальной безопасности, в котором Украина так нуждается", - подчеркнул он.

Лучшим решением, добавил Кирби, будет предоставить помощь в руки Сил обороны Израиля и в руки украинских военных и принять тот законопроект, который принял Сенат.

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Напомним, ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что ВВС Великобритании (RAF) не могут сбивать вражеские дроны над Украиной, как это делали над Израилем, поскольку вовлечение сил НАТО в прямой конфликт с российскими войсками приведет к "тревожной эскалации конфликта".