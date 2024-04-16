Сутки на Харьковщине: удар по учебному заведению в Лукьянцах, на Изюмщине трактор подорвался на взрывчатке

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харьковщины. За сутки ударов по г. Харькову не зафиксировано.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Синегубова, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности - Уды, Казачья Лопань, Стрилеча и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Лукьянцы, Волоховка.

Он напоминает, что вчера в 14:08 в с. Лукьянцы Липецкой громады Харьковского района российские войска совершили обстрел учебного заведения управляемой авиабомбой. 4 гражданских человека получили травмы: две женщины в возрасте 63 и 66 и двое мужчин 38 и 65 лет. Двое мужчин 63 и 65 лет погибли на месте.

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Также сообщается, что в 11:45 в Изюмском р-не, Балаклейская ТГ, с. Явирское, во время проведения полевых работ в поле подорвался трактор на взрывном устройстве. Поврежден трактор. Травмы получил 54-летний водитель, без госпитализации.