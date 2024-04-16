Рашисты в течение суток обстреляли 15 населенных пунктов Херсонщины: 2 человека получили ранения, в том числе ребенок

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли 15 населенных пунктов Херсонской области. Ранены 2 человека, среди них - ребенок.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за прошедшие сутки противник обстреливал Антоновку, Инженерное, Велетенское, Белоусовое, Львове, Тягинку, Никольское, Одрадокаменку, Кизомис, Днепровское, Янтарное, Белозерку, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Как отмечается, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 9 частных домов. Были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, почтовое отделение, складское помещение и автомобиль.

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Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения, один из них - ребенок.

Кроме того, добавил Прокудин, во время ночной дроновой атаки силы противовоздушной обороны Украины были уничтожены над территорией области 2 "Shahed-131/136".

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