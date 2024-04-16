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Новости
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Иран готов проявлять сдержанность и не планирует дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке, - МИД Китая

ван

Китай принял во внимание заявление Ирана о его атаке на Израиль как реализации права на самооборону и верит, что Иран хорошо понимает ситуацию и сможет избежать дальнейшей дестабилизации на Ближнем Востоке, защищая свой суверенитет.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонного разговора с иранским коллегой Хоссейном Амир-Абдуллахианом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД КНР.

По его словам, Китай готов продолжать сотрудничество с Ираном в разных сферах и способствовать большему развитию двусторонних отношений даже после атаки Тегерана на Израиль.

Во время разговора Амир-Абдуллахиан представил позицию Ирана относительно атаки на его посольство в Сирии, отметив, что Совбез ООН не отреагировал должным образом, поэтому Иран имел право ответить в порядке самозащиты на нарушение своего суверенитета.

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"Нынешняя региональная ситуация очень чувствительна, но Иран готов проявлять сдержанность и не намерен дальнейшей эскалации ситуации", - сказал иранский министр.

Ван И заявил, что Китай решительно осуждает, выступает против нападения на посольство Ирана в Сирии и считает этот инцидент серьезным нарушением международного права.

"Китай принял во внимание заявление Ирана о том, что предпринятые им действия были ограничены, и что это была реализация права на самооборону в ответ на нападение на здание посольства", - подчеркнул глава МИД КНР.

"Мы верим, что Иран хорошо понимает ситуацию и сможет избежать дальнейшей дестабилизации, защищая свой суверенитет и достоинство", – добавил Ван.

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Автор: 

Израиль (1918) Иран (1773) Китай (2909) Ван И (70)


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Топ комментарии
+16
О жовтороті вилізли захищати терористів. Цей ван *** лі шаолін, має таку професію відбитих отморозків захищати.
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16.04.2024 09:15
+12
О вісі зла однакові тексти.
Хочаб трохи змінювали...
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16.04.2024 09:15
+10
"Вісь зла"- китай іран засрашка сформовано. І в три ствола водять по губам і США і оон і всім на світі. Дно.
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16.04.2024 09:22
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Правила форума Совет форумчан
О вісі зла однакові тексти.
Хочаб трохи змінювали...
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16.04.2024 09:15 Ответить
да яркий пример для сравнения северная и южная корея
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16.04.2024 10:03 Ответить
Та да, чули, чули. То США веде війну в Україні проти скрєпної кацапії руками украєнців і ті ж США руками китайців, іранських мулл і корейських чучхеїстів допомагають кацапам військовим обладнанням, зброєю і матеріалами боротися з агресією.... США (!!!! привіт дебілам) в Україні проти кацапів. 😂
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16.04.2024 10:35 Ответить
Тобто напали, жертва вміло утримала удар, і тепер бажає дати кізди нападнику, то прибіжали друзяки гопника в заверещали, не треба розхитувати ситуацію.П то що її розхитує довбограй їх подельник, то не тє.
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16.04.2024 13:35 Ответить
О жовтороті вилізли захищати терористів. Цей ван *** лі шаолін, має таку професію відбитих отморозків захищати.
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16.04.2024 09:15 Ответить
Він не те щоб захищає,він просто намагається заспокоїти Ізраїль і його союзників,щоб не порвали іран на шматки.Тому,я думаю що якраз зараз треба лупити по іранському ВПК і т.п. цілях,поки вони ще не підготувались до наступної атаки.
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16.04.2024 11:17 Ответить
Невже ніхто так і не зрозумів що відбулося?
Відбулася ВЕЛИЧЕЗНА геополітична КАТАСТРОФА
"Бульбашка" "загроза Ірану" лопнула у всіх на очах
Іран продемонстрував ВСЮ свою ракетно-шахедську ПОТУЖНІСТЬ у вигляді малюсенького пшшшшика у калюжу
Для кого катастрофа?
Для ВСІХ хто "кормився" від міфу про цю загрозу
росія і китай - що лякали ізраїль
ізраїль що лякав сша
сша, що лякали совоїх виборців євреїв у сша
...
Після цієї атаки - світ змінився назавжди
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16.04.2024 13:03 Ответить
Ну так наступна атака може бути ракетою з ядерною боєголовкою,безумні іранці без проблем це зроблять
Кацапи підтримають,одна ж нечисть
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16.04.2024 15:26 Ответить
Вони власних васалів захищають.
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16.04.2024 09:18 Ответить
А що тут дивного?
Ізраїль - ворог Ірану
США - союзник Ізраїлю
Розпалювання чергового конфлікту на Близькому Сході відволікає США від протистояння Китаю (як в економічній так і військовій сфері - підтримці Тайваню)
Ну а зіткнення США з Росією на території України знесилює Росію та робить її поступливішою при виконанні "хотєлок" Китаю
І це - тільки "найпомітніші" чинники цього міждержавного протистояння
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16.04.2024 09:45 Ответить
Не будьте какЦапами, не виказуйте расистські наративи. Є південні корейці, є чучхісти. Є китайці на Тайвані, є маоністи. Є чехи з Павелом і є мадьяри з ********.
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16.04.2024 09:49 Ответить
Ну так у даному випадку правлячі китайські комуняки виступають на захист ісламістської правлячої верхівки. Я жодним чином не чіпав китайців і іранців як народи якщо що😇
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16.04.2024 10:13 Ответить
Чому дивуватись Китай співпрацює з Іраном вже десятки років,з тих пір як вперше наклали санкції на нього(Іран)т.я. економічно йому (Китаю) було вигідно,політика і цинізм,кровні сестра і брат.
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16.04.2024 12:05 Ответить
А ось і вилізли ті, "під ким ходять" усі світові гопнікі
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16.04.2024 09:18 Ответить
А шо сі сталось? Хотабичи з рушниками на головах всрались від пережору свинини?
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16.04.2024 09:19 Ответить
Три П. Пішли Прати Портки.
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16.04.2024 10:11 Ответить
Є думка, що ця атака була договорняком.
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16.04.2024 09:20 Ответить
Сзоже, що і напад на ізраїль у жовтні був договорняком - усі вирішили щось відхопити: #уцло з сі - пів саіту, дрібне шакальйо - що ближче лежить. І усе через багаторічні затримки у влалі - абсолютна влада розбещує абсолютно.
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16.04.2024 09:24 Ответить
Дякуємо за роз'яснення, китайські болванчики
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16.04.2024 09:20 Ответить
А чого це жовтомордий розвиступався замість іранських аятол? Голос у них відібрало?
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16.04.2024 09:20 Ответить
Та ні - бояться боса
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16.04.2024 09:25 Ответить
Чітко визначився світовий агресор і це не перси.
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16.04.2024 09:20 Ответить
"Вісь зла"- китай іран засрашка сформовано. І в три ствола водять по губам і США і оон і всім на світі. Дно.
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16.04.2024 09:22 Ответить
Бандитский авторитет благодушно отнёсся к действиям своего солдата по демонстрации возможностей банды, но приказал пока вести себя спокойнее
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16.04.2024 09:22 Ответить
Ось і ляльководи голос подали.
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16.04.2024 09:25 Ответить
І знов повторю, що носіння ганчірок на голові призводить до патологічних змін в мозку!
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16.04.2024 09:27 Ответить
А як мусульманський Іран відноситься до притиснень мусульман в Китаї?
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16.04.2024 09:37 Ответить
Іран-шиіти і їм до дупи китайські суніти..
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16.04.2024 09:48 Ответить
ВІРИТИ КИТАЮ .ІРАНУ 3,14ДЕРАЦІЇ КНДР - САМОМУ СОБІ НАКЛАСТИ КУЧУ ЛАЙНА В ШТАНИ...
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16.04.2024 09:44 Ответить
Тому всім притомним потрібно зараз навалитись і розкатати росію.То і китай,і іран,і корея імені кіма сидітимуть тихенько
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16.04.2024 11:21 Ответить
Китай, скажи кто твой друг, и я скажу кто ты!
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16.04.2024 09:49 Ответить
Біда в тому що США і НАТО стали слабкими ще в часи Обами та втратили лідерство попустивши диктаторські режими.
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16.04.2024 09:51 Ответить
Зате проти Ірану треба застосовувати ескалацію
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16.04.2024 09:57 Ответить
Кетайці спасають морду ліца аятоллам.
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16.04.2024 10:22 Ответить
Але це його від - атвєточки вже не врятує . Що Ізраїль відповість , тут - сумнівів немає .
А от - що іран заспіває тоді , подивимось .
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16.04.2024 10:28 Ответить
Ось так потихеньку американці і відійдуть на задній план
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16.04.2024 10:29 Ответить
Иран вообще нормальное государство, уверен что Израилю и США будет гораздо легче договориться о мирном урегулировании вопроса и недопущения полномаштабной войны чем с Украиной и россией вместе взятых.........Там до талого воевать не хотят, разок ******* для профилактики, потом пару лет тишины, потом снова разок бахнули, вцелом жить можно!!!
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16.04.2024 10:34 Ответить
Ні не нормальне там терористи злочинці при владі з 1979 року
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16.04.2024 20:45 Ответить
А що, так можна? За*уярити трьома сотнями ракет і дронів по мирних містах і оголосити інцидент вичерпаним? 😲🤔 Нічого собі відповідь на один обстріл одного "мирного" посольства, нашпигованого по самі вінця "мироточащими" генералами! Де можна було б таке звіздіти, якби у відповідь обстріляли ізраїльське посольство, але ніт! Реакція Китаю вказує на те, що у тому, що сталося стирчать і китайські вуха.
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16.04.2024 10:41 Ответить
Нахабна китайська морда нахабно бреше, давно вже китайці втратили обличчя, під кожний випадок бандитизму своїх васалів підводять миролюбні пояснення, вже всіх нудить від їх заяв.
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16.04.2024 10:55 Ответить
Ось і появився представник ЦЕНТРУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.
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16.04.2024 11:25 Ответить
іранці сидят і думають щоб Ізраїль їх не бомбив
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16.04.2024 12:34 Ответить
до речі, Аслендер постійно наголошує що удар був не по дипломатичній будівлі, а тій що стояла поруч
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16.04.2024 15:42 Ответить
 
 