Иран готов проявлять сдержанность и не планирует дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке, - МИД Китая
Китай принял во внимание заявление Ирана о его атаке на Израиль как реализации права на самооборону и верит, что Иран хорошо понимает ситуацию и сможет избежать дальнейшей дестабилизации на Ближнем Востоке, защищая свой суверенитет.
Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонного разговора с иранским коллегой Хоссейном Амир-Абдуллахианом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД КНР.
По его словам, Китай готов продолжать сотрудничество с Ираном в разных сферах и способствовать большему развитию двусторонних отношений даже после атаки Тегерана на Израиль.
Во время разговора Амир-Абдуллахиан представил позицию Ирана относительно атаки на его посольство в Сирии, отметив, что Совбез ООН не отреагировал должным образом, поэтому Иран имел право ответить в порядке самозащиты на нарушение своего суверенитета.
"Нынешняя региональная ситуация очень чувствительна, но Иран готов проявлять сдержанность и не намерен дальнейшей эскалации ситуации", - сказал иранский министр.
Ван И заявил, что Китай решительно осуждает, выступает против нападения на посольство Ирана в Сирии и считает этот инцидент серьезным нарушением международного права.
"Китай принял во внимание заявление Ирана о том, что предпринятые им действия были ограничены, и что это была реализация права на самооборону в ответ на нападение на здание посольства", - подчеркнул глава МИД КНР.
"Мы верим, что Иран хорошо понимает ситуацию и сможет избежать дальнейшей дестабилизации, защищая свой суверенитет и достоинство", – добавил Ван.
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Відбулася ВЕЛИЧЕЗНА геополітична КАТАСТРОФА
"Бульбашка" "загроза Ірану" лопнула у всіх на очах
Іран продемонстрував ВСЮ свою ракетно-шахедську ПОТУЖНІСТЬ у вигляді малюсенького пшшшшика у калюжу
Для кого катастрофа?
Для ВСІХ хто "кормився" від міфу про цю загрозу
росія і китай - що лякали ізраїль
ізраїль що лякав сша
сша, що лякали совоїх виборців євреїв у сша
...
Після цієї атаки - світ змінився назавжди
Кацапи підтримають,одна ж нечисть
Ізраїль - ворог Ірану
США - союзник Ізраїлю
Розпалювання чергового конфлікту на Близькому Сході відволікає США від протистояння Китаю (як в економічній так і військовій сфері - підтримці Тайваню)
Ну а зіткнення США з Росією на території України знесилює Росію та робить її поступливішою при виконанні "хотєлок" Китаю
І це - тільки "найпомітніші" чинники цього міждержавного протистояння
А от - що іран заспіває тоді , подивимось .