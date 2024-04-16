Иран готов проявлять сдержанность и не планирует дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке, - МИД Китая

Китай принял во внимание заявление Ирана о его атаке на Израиль как реализации права на самооборону и верит, что Иран хорошо понимает ситуацию и сможет избежать дальнейшей дестабилизации на Ближнем Востоке, защищая свой суверенитет.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонного разговора с иранским коллегой Хоссейном Амир-Абдуллахианом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД КНР.

По его словам, Китай готов продолжать сотрудничество с Ираном в разных сферах и способствовать большему развитию двусторонних отношений даже после атаки Тегерана на Израиль.

Во время разговора Амир-Абдуллахиан представил позицию Ирана относительно атаки на его посольство в Сирии, отметив, что Совбез ООН не отреагировал должным образом, поэтому Иран имел право ответить в порядке самозащиты на нарушение своего суверенитета.

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"Нынешняя региональная ситуация очень чувствительна, но Иран готов проявлять сдержанность и не намерен дальнейшей эскалации ситуации", - сказал иранский министр.

Ван И заявил, что Китай решительно осуждает, выступает против нападения на посольство Ирана в Сирии и считает этот инцидент серьезным нарушением международного права.

"Китай принял во внимание заявление Ирана о том, что предпринятые им действия были ограничены, и что это была реализация права на самооборону в ответ на нападение на здание посольства", - подчеркнул глава МИД КНР.

"Мы верим, что Иран хорошо понимает ситуацию и сможет избежать дальнейшей дестабилизации, защищая свой суверенитет и достоинство", – добавил Ван.

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