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Польша и Дания во время председательства в ЕС будут способствовать ускорению евроинтеграции Украины, - премьеры Туск и Фредериксен

туск,та,фредеріксен

Председательство Польши, а после нее Дании в первом и втором полугодии следующего года должно способствовать ускорению евроинтеграционных процессов Украины.

Об этом во время совместной пресс-конференции в понедельник в Варшаве заявили премьер-министры Польши и Дании Дональд Туск и Мэтте Фредериксен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Туск отметил, что в начале 2025 года Польша будет председательствовать в ЕС, а после нее председательство займет Дания. Следовательно, две страны будут совместно пытаться "дать динамики некоторым процессам, в частности расширению ЕС, и вопросам военной, энергетической и продовольственной безопасности Европы".

В свою очередь Фредериксен подчеркнула, что председательство в следующем году Польши, а затем Дании в ЕС создает исторические шансы сделать что-то большее для Украины, Европы и мира.

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"Думаю, что наше сотрудничество в следующем году приведет к принятию правильных решений. Я подчеркиваю важность решительной поддержки Украины, что в интересах свободы всех европейцев", - подчеркнула Фредериксен.

Премьеры Польши и Дании отметили, что их страны будут продолжать максимально помогать Украине и поддерживать внутри ЕС консенсус по поводу бесспорной поддержки Киева.

Как подчеркнул Туск, у Польши и Дании есть идентичные взгляды на безопасность на европейском континенте и российскую агрессию против Украины.

"Роль Польши и Дании в этом контексте невозможно переоценить. Как и по сей день, мы будем стоять на страже однозначной оценки в ЕС событий на востоке. Сейчас и в будущем будем работать над единой позицией в ЕС относительно войны в Украине", - подчеркнул Туск.

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Он добавил, что Варшава и Копенгаген будут среди тех стран, которые помогают и мобилизуют других для оказания помощи Украине.

"Дания и Польша исключают любой другой сценарий развития событий, кроме того, благодаря которому Украина сохранит свой суверенитет и независимость", – подчеркнул Туск.

По его словам, ЕС сейчас более эффективен и оказывает больше помощи Украине. По его убеждению, Европа сейчас находится в лучшей ментальной форме, чем это было раньше, и "успешно сдает сложный экзамен" относительно солидарности с Украиной.

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Автор: 

Дания (578) Польша (8394) Туск (731) членство в ЕС (996) Фредериксен (78)


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Щось мені кажеться (перехрестився) що Туск зроби все навпаки.
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16.04.2024 09:20 Ответить
Чому? Аргументи? Бо уже забагато негативу проти інших, має це мати кордони. Якщо ви про зерно, то там унизу Ткач про водіїв, які потім в Європі залишилися,написав. Якщо вам Туск не друг,то хто тоді?
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16.04.2024 09:32 Ответить
Ну шо синку , допомогли тобі ляхи ?
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16.04.2024 09:42 Ответить
А кацапи? Як допомогли?
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16.04.2024 09:44 Ответить
Туск.докладе "титанічних зусиль" за рашистські срібняки .щоб України в ЄС не було ще років 100.Україна в ЄС для "пшеків" конкурент .якого вони постараються позбутися .при тому вішаючи лапшу (брехню), як вони бажають бачити Україну в ЄС
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16.04.2024 09:24 Ответить
Туск вже почав робити все, щоб нас у ЄС не було.
Украінці для поляків - це люди другого ґатунку, до речі, як і для кацапів. Пихаті істоти ці поляки.
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16.04.2024 10:26 Ответить
 
 