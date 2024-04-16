Польша и Дания во время председательства в ЕС будут способствовать ускорению евроинтеграции Украины, - премьеры Туск и Фредериксен
Председательство Польши, а после нее Дании в первом и втором полугодии следующего года должно способствовать ускорению евроинтеграционных процессов Украины.
Об этом во время совместной пресс-конференции в понедельник в Варшаве заявили премьер-министры Польши и Дании Дональд Туск и Мэтте Фредериксен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Туск отметил, что в начале 2025 года Польша будет председательствовать в ЕС, а после нее председательство займет Дания. Следовательно, две страны будут совместно пытаться "дать динамики некоторым процессам, в частности расширению ЕС, и вопросам военной, энергетической и продовольственной безопасности Европы".
В свою очередь Фредериксен подчеркнула, что председательство в следующем году Польши, а затем Дании в ЕС создает исторические шансы сделать что-то большее для Украины, Европы и мира.
"Думаю, что наше сотрудничество в следующем году приведет к принятию правильных решений. Я подчеркиваю важность решительной поддержки Украины, что в интересах свободы всех европейцев", - подчеркнула Фредериксен.
Премьеры Польши и Дании отметили, что их страны будут продолжать максимально помогать Украине и поддерживать внутри ЕС консенсус по поводу бесспорной поддержки Киева.
Как подчеркнул Туск, у Польши и Дании есть идентичные взгляды на безопасность на европейском континенте и российскую агрессию против Украины.
"Роль Польши и Дании в этом контексте невозможно переоценить. Как и по сей день, мы будем стоять на страже однозначной оценки в ЕС событий на востоке. Сейчас и в будущем будем работать над единой позицией в ЕС относительно войны в Украине", - подчеркнул Туск.
Он добавил, что Варшава и Копенгаген будут среди тех стран, которые помогают и мобилизуют других для оказания помощи Украине.
"Дания и Польша исключают любой другой сценарий развития событий, кроме того, благодаря которому Украина сохранит свой суверенитет и независимость", – подчеркнул Туск.
По его словам, ЕС сейчас более эффективен и оказывает больше помощи Украине. По его убеждению, Европа сейчас находится в лучшей ментальной форме, чем это было раньше, и "успешно сдает сложный экзамен" относительно солидарности с Украиной.
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Украінці для поляків - це люди другого ґатунку, до речі, як і для кацапів. Пихаті істоти ці поляки.