Направлен в суд обвинительный акт в отношении нардепа "Батькивщины" Николаенко, сбившего насмерть 18-летнюю девушку на Житомирщине
Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины от фракции "Батькивщина" Андрея Николаенко по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, что привело к смерти потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Расследованием установлено, что 3 ноября 2023 года около 10:00 на трассе "Киев-Чоп" около села Березовка автомобиль под управлением народного депутата Украины совершил наезд на 18-летнюю девушку, которая перебегала дорогу.
Обвиняемый нарушил ПДД и превысил разрешенную максимальную скорость, допустив наезд. От полученных телесных повреждений девушка погибла на месте происшествия.
Досудебное расследование осуществлялось следователями ГСУ ГБР.
Смертельное ДТП с участием нардепа "Батькивщины" Николаенко
Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Батькивщины" Андрей Николаенко сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку на Житомирской трассе.
Парламентарий заявил, что ПДД не нарушал и был трезвым.
СМИ стало известно, что за 40 минут до смертельного ДТП Николаенко превысил скорость на 52 км/ч, ему выписали штраф.
Впоследствии ГБР сообщило нардепу о подозрении. Суд направил его под домашний арест.
Позже Николаенко изменили меру пресечения на личное обязательство.
29 февраля текущего года стало известно, что расследование по факту смертельного ДТП, совершенного нардепом "Батькивщины" Андреем Николаенко, завершено.
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На переході, в населеному пункті, вбив... але ж слуга...
Хто-небудь з юристів може пояснити, чому вже майже рік тягнеться суд над Тандиром?
Досудове розслідування завершили у серпні 23-го і передали справу до суду. І з того часу суд постійно просто подовжує термін тримання під вартою...
"Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці, до 2 червня 2024 року включно".
І це лайно в суддівській мантії, здається, досі отримує зарплатню. І скоріш за все збереже за собою право на суддівську пенсію.
Але чому він втече? Як втече? Він же не слуга дебілкуватого народу.
"Жулька" голосувала проти. А тому зелень не випустить того ваділу за кордон, не втіче.
Чи ******* вона непотріб на тому засіданні? Так, *******.
Скажіть, що всралися, та й по тому.
Якщо був би як служка народу , то судили би батьків дівчини ...