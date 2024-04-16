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Направлен в суд обвинительный акт в отношении нардепа "Батькивщины" Николаенко, сбившего насмерть 18-летнюю девушку на Житомирщине

дтп,ніколаєнко

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины от фракции "Батькивщина" Андрея Николаенко по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, что привело к смерти потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Расследованием установлено, что 3 ноября 2023 года около 10:00 на трассе "Киев-Чоп" около села Березовка автомобиль под управлением народного депутата Украины совершил наезд на 18-летнюю девушку, которая перебегала дорогу.

Обвиняемый нарушил ПДД и превысил разрешенную максимальную скорость, допустив наезд. От полученных телесных повреждений девушка погибла на месте происшествия.

Досудебное расследование осуществлялось следователями ГСУ ГБР.

Также смотрите: Завершено расследование нардепа "Батькивщины" Николаенко, сбившего насмерть 18-летнюю девушку, - ГБР. ВИДЕО

Смертельное ДТП с участием нардепа "Батькивщины" Николаенко

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Батькивщины" Андрей Николаенко сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку на Житомирской трассе.

Парламентарий заявил, что ПДД не нарушал и был трезвым.

СМИ стало известно, что за 40 минут до смертельного ДТП Николаенко превысил скорость на 52 км/ч, ему выписали штраф.

Впоследствии ГБР сообщило нардепу о подозрении. Суд направил его под домашний арест.

Позже Николаенко изменили меру пресечения на личное обязательство.

29 февраля текущего года стало известно, что расследование по факту смертельного ДТП, совершенного нардепом "Батькивщины" Андреем Николаенко, завершено.

Читайте также: Нардепу от "Батькивщины" Николаенко, сбившему насмерть 18-летнюю девушку, изменили меру пресечения на личное обязательство

Автор: 

ДТП (7671) Николаенко (68) Офис Генпрокурора (2454) Житомирская область (1385)


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Топ комментарии
+5
Вже більше року розглядається справа про ДТП вчинене слугою Гевко, який в селі по трасі Львів-Тернопіль вбив людину на пішохідному переході.
На переході, в населеному пункті, вбив... але ж слуга...
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16.04.2024 09:54
+4
Впевнений, що якби він завжди "правильно голосував" разом з Монобільшістю, то справу уже б закрили
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16.04.2024 09:46
+3
Готується черговий "пшик"?
Хто-небудь з юристів може пояснити, чому вже майже рік тягнеться суд над Тандиром?
Досудове розслідування завершили у серпні 23-го і передали справу до суду. І з того часу суд постійно просто подовжує термін тримання під вартою...
"Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці, до 2 червня 2024 року включно".
І це лайно в суддівській мантії, здається, досі отримує зарплатню. І скоріш за все збереже за собою право на суддівську пенсію.
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16.04.2024 09:48
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Впевнений, що якби він завжди "правильно голосував" разом з Монобільшістю, то справу уже б закрили
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16.04.2024 09:46 Ответить
Вже більше року розглядається справа про ДТП вчинене слугою Гевко, який в селі по трасі Львів-Тернопіль вбив людину на пішохідному переході.
На переході, в населеному пункті, вбив... але ж слуга...
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16.04.2024 09:54 Ответить
https://te.20minut.ua/DTP/ponad-rik-rozsliduvannya-chomu-sprava-smertelnoyi-dtp-v-yakiy-zvinuvat-11922030.html
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16.04.2024 09:55 Ответить
Готується черговий "пшик"?
Хто-небудь з юристів може пояснити, чому вже майже рік тягнеться суд над Тандиром?
Досудове розслідування завершили у серпні 23-го і передали справу до суду. І з того часу суд постійно просто подовжує термін тримання під вартою...
"Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці, до 2 червня 2024 року включно".
І це лайно в суддівській мантії, здається, досі отримує зарплатню. І скоріш за все збереже за собою право на суддівську пенсію.
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16.04.2024 09:48 Ответить
зараз він втече...
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16.04.2024 09:54 Ответить
Трошки думай. Я абсолютно ЗА покарання тих, хто ганяють, як скажені на своїх тачках.
Але чому він втече? Як втече? Він же не слуга дебілкуватого народу.
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16.04.2024 10:03 Ответить
Депутат і не слуга? Не втече тому що він з Жулькіних? Чи саме тому він не за гратамии?
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16.04.2024 10:47 Ответить
Хто зна. Я не знаю, чи голосували "Жулькіни" як Порошенкові за продаж української землі.
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16.04.2024 11:06 Ответить
на городі бузина... Яке відношення має голосування до вбивства дівчини? Що підгорає?
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16.04.2024 12:08 Ответить
Ви не розумієте сенсу нашого ділогу? І торочите про дядькову бузину?
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16.04.2024 12:24 Ответить
то навчиться висловлювати свою думку. Повторюю запитання - яким боком тут Порошенко?
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16.04.2024 15:09 Ответить
Навчіться грамотно писати і трохи вертіти мізками. Порошенко до того, що голосує разом з зеленими, коли вирішаються страшні антиукраїнські справи, наприклад, продаж землі.
"Жулька" голосувала проти. А тому зелень не випустить того ваділу за кордон, не втіче.
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16.04.2024 15:11 Ответить
Нема відповіді. Яке відношення має ринок землі до автозлочину? Краще пригадаємо "звитяги" "Батьківщини та Жулькі особисто. Наприклад, як Жулька Крим здала.
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16.04.2024 15:34 Ответить
Як здала? КИМ тоді була Жулька? ЯКІ рішення приймала? Ну хоч думайте трохи.
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16.04.2024 15:39 Ответить
І ще. Не переймайтесь. Вона не буде правити Україною. Так що кайфуйте від нежульок.
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16.04.2024 15:41 Ответить
погано не знати мат. частини. Для набуття освіти - стенограма РНБО від 28 лютого 2014 року
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16.04.2024 15:49 Ответить
Я знаю про ту стенограму. Тому ЩЕ РАЗ ставлю питання. КИМ вона тоді була? ЯКІ рішення мала право приймати? Які повноваження? ЯКИЙ документ підписала? ЯКЕ її рішення по злиттю Криму було виконано?
Чи ******* вона непотріб на тому засіданні? Так, *******.
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16.04.2024 15:59 Ответить
Головою парламентської партії.
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16.04.2024 16:05 Ответить
Вона мала право приймати рішення по здачі Криму? Де результати такого голосування? Який документ вона підписала? Чи мала повноваження на такі рішення?
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16.04.2024 16:10 Ответить
Та знаємо що Жулька "біла та пахнуста" І бідна як церковна миша І в загалі свята як мати Тереза
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16.04.2024 16:24 Ответить
Хіба ми про її статки ведем мову? Ви не прочитали моїх запитань? Пішла маніпуляція й пеерведення теми?
Скажіть, що всралися, та й по тому.
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16.04.2024 16:26 Ответить
мадам! ваша мова схожа на москальску. Ті теж, коли підгорає переходять на образи. Мабуть ви чухонка. Щодо запитань. Повторюю - яке відношення має ринок землі до автозлочину. То хто обісрався? Можете не відповідати, ви мені вже не цікаві
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16.04.2024 16:30 Ответить
Здоровенні мужики запросили ЮВТ на засідання РНБО спеціально , що б ротім прикриватися нею. І виявилися потім дивовижно слухняними. Ай-яй-яй!
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18.04.2024 13:06 Ответить
Своим всё,другим закон.Жаль девчонку,но по фото она главный нарушитель.
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16.04.2024 10:07 Ответить
А якщо вона член ,,Слуг народу,,? То тут буде ділемма.
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16.04.2024 11:33 Ответить
4 відбійники на трасі. Дівчина перескочила 3, й в крайній правій по ходу руху депутата ще й колона фур була. Її б вона точно не подалала б. А на фото з місця ДТП, метрів за двісті є надземний безпечний перехід..
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16.04.2024 10:09 Ответить
Бабця з Єрмаком в засос. Коли ще журналісти в Раду мали доступ, то виклали фото її переписки з Завгоспом. Та таке облизування, якого навіть Зеля не був удостоєний. Відмаже свого тільки так.
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16.04.2024 10:37 Ответить
Виправдають. Бо факту перевищення на цій ділянці не довести. Таке можна, як самогубство розцінювати. Огорожі з усіх боків та перехід в 50 метрах.
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16.04.2024 10:47 Ответить
На цій ділянці обмежень не було. Швидкість як на самій трасі. Те, що він порушив обмеження швидкості за пів години до того сюди не прикрутиш. Ні в якому разі не намагаюсь його виправдовувати, але ніхто його не посадить. Формально ,, нєвінуватая он,,
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16.04.2024 11:31 Ответить
Неправельну партію обрав .

Якщо був би як служка народу , то судили би батьків дівчини ...
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16.04.2024 12:56 Ответить
 
 