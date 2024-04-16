С начала 2023 года треть гуманитарной помощи не поступила в воинские части, - Минобороны

В ходе внутренних аудитов в 2024 году в Министерстве обороны Украины были выявлены потери ресурсов на 1 миллиард 812 миллионов гривен. Всего было проверено 9000 поставок гуманитарной помощи на адреса 200 воинских частей, в более чем 3000 случаев не подтверждено ее поступление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укрінформ рассказал заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир.

"Специфический риск, который появился уже во время ведения активных боевых действий, - это гуманитарная помощь. С начала 2023 года треть гуманитарной помощи не поступила в воинские части - таковы результаты проверки департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы и Службы внутреннего аудита уже были озвучены в медиа. В частности, было проверено более 9 тысяч фактов перемещения товаров гуманитарной помощи на адреса 200 воинских частей, в то же время в более чем 3 тысячах случаев не подтверждено ее поступление", - сообщил он.

По его словам, в течение 2023 года 84 уголовных производства уже направлены в суд, по 39 из них уже есть приговоры судей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью до 3 лет, а также конфискацию имущества.

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Кроме того, заявил Джигир, во время аудиторских расследований выявлены нарушения, неэффективные управленческие решения и риски в управлении активами на общую сумму более 10 млрд грн.

"То есть внутренний аудит идентифицирует определенные возможные негативные последствия, требующие немедленного реагирования. Другими словами, работа аудита направлена на предупреждение нарушений. Важно, что определенное возмещение средств и устранение подавляющей части этих нарушений организовано непосредственно во время проведения внутренних аудитов. Благодаря внедрению аудиторских рекомендаций достигнут экономический эффект на общую сумму более 1,5 млрд грн", - отметил замминистра обороны.

В первом квартале 2024 года было проведено 16 внутренних аудитов и установлены потери ресурсов на сумму более 1 млрд 812 млн грн. По 5 материалам аудитов внесены сведения об уголовном правонарушении в ЕРДР, также начато 1 досудебное расследование по уголовному производству и открыто 1 уголовное производство.

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