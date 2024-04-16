РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10291 посетитель онлайн
Новости
8 877 20

С начала 2023 года треть гуманитарной помощи не поступила в воинские части, - Минобороны

допомога,гуманітарна,військова,частина

В ходе внутренних аудитов в 2024 году в Министерстве обороны Украины были выявлены потери ресурсов на 1 миллиард 812 миллионов гривен. Всего было проверено 9000 поставок гуманитарной помощи на адреса 200 воинских частей, в более чем 3000 случаев не подтверждено ее поступление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укрінформ рассказал заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир.

"Специфический риск, который появился уже во время ведения активных боевых действий, - это гуманитарная помощь. С начала 2023 года треть гуманитарной помощи не поступила в воинские части - таковы результаты проверки департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы и Службы внутреннего аудита уже были озвучены в медиа. В частности, было проверено более 9 тысяч фактов перемещения товаров гуманитарной помощи на адреса 200 воинских частей, в то же время в более чем 3 тысячах случаев не подтверждено ее поступление", - сообщил он.

По его словам, в течение 2023 года 84 уголовных производства уже направлены в суд, по 39 из них уже есть приговоры судей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью до 3 лет, а также конфискацию имущества.

Также читайте: Разоблачены "тыловые" командиры Нацгвардии, незаконно присвоившие почти 14 млн "боевых" премий, - СБУ. ФОТО

Кроме того, заявил Джигир, во время аудиторских расследований выявлены нарушения, неэффективные управленческие решения и риски в управлении активами на общую сумму более 10 млрд грн.

"То есть внутренний аудит идентифицирует определенные возможные негативные последствия, требующие немедленного реагирования. Другими словами, работа аудита направлена на предупреждение нарушений. Важно, что определенное возмещение средств и устранение подавляющей части этих нарушений организовано непосредственно во время проведения внутренних аудитов. Благодаря внедрению аудиторских рекомендаций достигнут экономический эффект на общую сумму более 1,5 млрд грн", - отметил замминистра обороны.

В первом квартале 2024 года было проведено 16 внутренних аудитов и установлены потери ресурсов на сумму более 1 млрд 812 млн грн. По 5 материалам аудитов внесены сведения об уголовном правонарушении в ЕРДР, также начато 1 досудебное расследование по уголовному производству и открыто 1 уголовное производство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внутренний аудит Минобороны выявил за квартал финансовых нарушений более, чем на 10 миллиардов

Автор: 

Минобороны (9282) злоупотребление (88) гуманитарная помощь (1258) Джигир (15)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Зелена коМАНДА працює!
показать весь комментарий
16.04.2024 10:45
+3
Хто в ОП гуманітаркою керував?
показать весь комментарий
16.04.2024 10:58
+2
Короче, командование 200 частей ВСУ ждало гумпомощь, и не дождалось в 3000 случаях... Хотя точно знали что для них гум помощь едет...
А я все не пойму, как мой сосед профессиональный военный, сидит в тылу и военную часть охраняет, и при этом купил себе автомобиль премиум класса.
показать весь комментарий
16.04.2024 11:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та частина прилипла до рук хитрозроблених крадіїв!
показать весь комментарий
16.04.2024 10:43 Ответить
Зелена коМАНДА працює!
показать весь комментарий
16.04.2024 10:45 Ответить
Да тут и без них жуликов хватает и псевдоволонтеров.
показать весь комментарий
16.04.2024 10:47 Ответить
не там наголос. Без них крадіїв дійсно не вистачає. І какой же аудіт у псевдоволонтерів?
показать весь комментарий
16.04.2024 10:57 Ответить
Не дивно))) дивно що так мало вкрали)))
показать весь комментарий
16.04.2024 10:47 Ответить
Хто винний та яка кара?
показать весь комментарий
16.04.2024 10:52 Ответить
Херпіду Щоневтіка. Але у нього недоторканість на всі часи
показать весь комментарий
16.04.2024 10:58 Ответить
Миші? Чи Зінка?
показать весь комментарий
16.04.2024 10:55 Ответить
А ми говоримо--чому ми не в НАТО і ЄС. Да такий народ навіть жаби не пустять в своє болото. Жах і сором,ганьба і приниження.--- це наш а карма.
показать весь комментарий
16.04.2024 10:56 Ответить
Хто в ОП гуманітаркою керував?
показать весь комментарий
16.04.2024 10:58 Ответить
при чому тут оп до ваших оборудок - щоб завести наприклад крутий Майбах, писали в документах, що він край потрібен в таку-то військову частину й хто треба, той ставил свій підпис за невеликий відсоток.... а потім цей майбах звісно йшов зовсім не у частину... й це не тільки авто, а ще купа всього іншого
показать весь комментарий
16.04.2024 11:43 Ответить
Що ти мелеш, хворобливе? Те що заходило під видом гуманітарки, по документам, там комар носа не підтопить. Мова, як раз, про гуманітарку розкрадену ОДА, з подачі ОПи
показать весь комментарий
16.04.2024 11:55 Ответить
Держава влада не вирішивши кардинально питання корупції розкрадання усіляко намагається переконати громадян, що за цю ху#ню варто померти в окопі...
показать весь комментарий
16.04.2024 11:11 Ответить
"Від початку 2023 року третина гуманітарної допомоги не надійшла до військових частин "

Так нічого дивного.Добре,що більше пловини дійшло...Та за такі злочини,при виявленні,як мінімум миттевий арешт....Питання-хоча когось затримали? Ганьба прокурорам!!! СЛАВА ЗСУ!!!
показать весь комментарий
16.04.2024 11:35 Ответить
Так хто відповідає в державі за гуманітрну допомогу.як не агент "козирний"???
показать весь комментарий
16.04.2024 11:43 Ответить
Короче, командование 200 частей ВСУ ждало гумпомощь, и не дождалось в 3000 случаях... Хотя точно знали что для них гум помощь едет...
А я все не пойму, как мой сосед профессиональный военный, сидит в тылу и военную часть охраняет, и при этом купил себе автомобиль премиум класса.
показать весь комментарий
16.04.2024 11:45 Ответить
Я не дивуюсь.
показать весь комментарий
16.04.2024 11:52 Ответить
З підліткового віку цікавився історією. Мародерство під час війн процвітало завжди, але воно, як правило, стосувалось пограбування ворожої сторони.
Зараз же мародерство в Україні характеризується тим, що ним займаються посадові особи держави та кадри, які формально служать в ЗСУ.
показать весь комментарий
16.04.2024 11:48 Ответить
... упродовж 2023 року 84 кримінальні провадження вже направлені до суду, за 39 з них вже наявні вироки суддів. Джерело:
====================================================
Хотілось би бачити список засуджених і які тюремні строки вони отримали.
Підозрюю, що більшість умовні та з відстрочкою виконання.
показать весь комментарий
16.04.2024 11:51 Ответить
Смертную казнь за коррупцию=измену Родине надо временно ввести!!!🔥⚡🤞👹🤞⚡🔥
показать весь комментарий
17.04.2024 11:40 Ответить
 
 