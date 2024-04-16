Зеленский о переговорах с Путиным: Как мы можем говорить с человеком, который хочет нас убить. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин на данный момент не готов к переговорам.
Об этом он заявил в интервью PBS, передает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, Путин не готов ни к каким переговорам. Они ему не интересны.
"Ему нужна победа. Для него победа – это уничтожение Украины. Так как же вы хотите, чтобы мы говорили с человеком, который хочет тебя убить? Просто убить. Он говорит: "Или вы - часть России, или мы вас всех уничтожим". Все голоса, идущие с Запада: "Нам страшно, а что будет с Россией, если она проиграет?" То есть им что, не страшно, что мы здесь ежедневно умираем? Зато им очень страшно, что будет какая-то опасность, какой-то миграционный кризис", - отметил он.
Президент заявил, что все думают, не будет ли очень сильным Китай.
"Если в России будет паника и революция, то Китай захватит немножко часть России и так далее. Все боятся, что Китай будет очень сильным. Что Путина не будет, и будет много государств. Что произойдет с ядерным оружием, которое есть на территории России", - добавил он.
Зеленский подчеркнул, что все эти голоса и месседжи - позор.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не втручатися у їхню військову діяльність, лише звітність та контроль
У зносинах із Заходом - максимум поваги, терпіння та надання акутальної, реальної, най навіть страшної інфи про стан війни, втрати, загибель мирних, дітей, нагальні потреби у озброєнні
Це для початку
Генерал Залужний доносив інфу (лиш частину з міркувань безпеки) виключно про потреби задля ефективного знищення ворога. При цьому, Він та його команда виходили з наявних реалій
Якби не постійні втручання з боку політиків у справи військових, не було б так сумно
Та і заяв про "нічого зробити не може" я не пам'ятаю.
Покажіть ці його заяви.
https://glavcom.ua/country/politics/zsu-potribno-mobilizuvati-500-tis-ljudej-zaluzhnij-zrobiv-zajavu-976711.html
"Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що військове командування України на постійній основі формує свої запити на **********, зброю та людський ресурс, але запиту на конкретну цифру 400-500 тис. мобілізованих уряду не подавало. Про це Залужний заявив в ефірі національного телемарафону.
Ми цю цифру сформували і на наступний рік. Ця цифра враховує покриття поточного військового некомплекту, який виник, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які можемо понести протягом наступного року», - зазначив Головнокомандувач."
https://www.dw.com/uk/zaluznij-starimi-metodami-ta-zbroeu-ne-peremogti-u-vijni/a-67282308
Він пропонує шляхи виходу із ситуації, що склалась.
А от за технологічністю та якістю зброї, за організацією та керівництвом військом (що дуже важливо для ефективного використання війська), за рівнем та якістю застосування наявного військового ресурсу (людського, техніки), за якістю та рівнем розвідки (зокрема, технічної), за рівнем захисту власних об'єктів системами ПРО, ППО, за рівнем та результативністю впровадження новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту та роботизації процесів - @уйлостан навряд чи входить у першу двадцятку країн світу.
Для України найбільша загроза - фактично нескінченний людський зазомбований ресурс @уйлостану та неспівмірна кількість і номенклатура озброєнь на складах кацапстану (хоча морально та фізично застарілого, але такого, що вбиває), а також наявність природніх ресурсів @уйлостану, які є кров'ю та "хлібом" війни проти України
І ще раз - ніколи не позбутись хвороби, якщо не усунути її причину. То просто аксіома... А причина тут навіть не в самому Зеленському, а в тій біомасі, якій він "зайшов". Вони па-пріколу вибрали собі подібне. От і пожинаємо наслідки того "вибору".
Золоті слова. Але наприклад, пацієнти психіатричних лікарень, взагалі не вважають себе хворими, і їх не переконати у зворотньому...
З точки зору формальної логіки людина, що це говорить (у даному випадку Зєля), вважає, що у певний час контрпартнер буде готовий вести переговори".
Тобто, в карліка Пині з якихось фізіологічних причин має зникнути бажання знищувати українців?
ачкоглаза?
"Триває режим тиші: на засіданні ТКГ погоджено 20 ділянок розмінування та чотири нові ділянки розведення сил
20 серпня 2020 року - 00:18
Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції за участю нового глави української делегації - Президента України в 1991-1994 рр. Леоніда Кравчука та першого заступника глави делегації Вітольда Фокіна."
Забув?!
зе!поц знає, що бреше!
ми знаємо, що зе!поц бреше!
зе!поц знає, що ми знаємо, що воно бреше!
мені цікаво, як воно буде брехати, після 20 травня.
https://www.youtube.com/watch?v=dE8fUyS4Dd8
Український поет з Луганщини лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка
Василь Голобородько ("той, у кого ім'я викрадене") про переміщеного осла:
"Примхлива доля занесла
в гайок бувалого Осла
керівником спортивної когорти.
І хоч тягло вухатого до спорту,
як Судака співать
або Сірка до дрюка.
Він вирішив, що це нехитра штука
Та й заходився керувать..."