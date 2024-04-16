Зеленский о переговорах с Путиным: Как мы можем говорить с человеком, который хочет нас убить. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин на данный момент не готов к переговорам.

Об этом он заявил в интервью PBS, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, Путин не готов ни к каким переговорам. Они ему не интересны.

"Ему нужна победа. Для него победа – это уничтожение Украины. Так как же вы хотите, чтобы мы говорили с человеком, который хочет тебя убить? Просто убить. Он говорит: "Или вы - часть России, или мы вас всех уничтожим". Все голоса, идущие с Запада: "Нам страшно, а что будет с Россией, если она проиграет?" То есть им что, не страшно, что мы здесь ежедневно умираем? Зато им очень страшно, что будет какая-то опасность, какой-то миграционный кризис", - отметил он.

Президент заявил, что все думают, не будет ли очень сильным Китай.

"Если в России будет паника и революция, то Китай захватит немножко часть России и так далее. Все боятся, что Китай будет очень сильным. Что Путина не будет, и будет много государств. Что произойдет с ядерным оружием, которое есть на территории России", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что все эти голоса и месседжи - позор.

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