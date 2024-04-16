Украинец, которого пытали рашисты на оккупированной территории, подал иск в суд Аргентины. Это впервые в истории, - СМИ
Гражданин Украины подал уголовный иск в Федеральный Суд Аргентины против российских войск, которые пытали его на оккупированных территориях. Это станет первым случаем расследования военных преступлений РФ в Украине вне Европы и США.
Об этом информирует агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.
"15 апреля инициатива украинских и международных журналистов и юристов по документированию военных преступлений The Reckoning Project вместе с присутствующим в Буэнос-Айресе потерпевшим гражданином Украины подали уголовный иск в Федеральный суд Аргентины.
Аргентину выбрали из-за того, что Конституция страны позволяет судам рассматривать международные преступления, в частности, преступления против человечности и военные преступления, независимо от того, где именно они были совершены. Судебная система Аргентины уже принимала знаковые решения по делам, касающимся преступления применения пыток.
Этим иском потерпевший господин М (имя не разглашается по соображениям безопасности) обращается в Федеральный суд с запросом расследовать пытки, которые к нему применили идентифицированные и неидентифицированные российские чиновники и связанные с ними лица, которые сами его пытали, а также помогали применять пытки", - говорится в материале.
Пытки украинца
Мужчина попросил не называть его имени из-за опасений за свою семью, которая все еще находится в оккупации на юге Украины.
В своем заявлении, с которым ознакомилось издание, мужчина обвинил лицо, названное по имени, двух лиц, идентифицированных по их позывным и других неназванных лиц в применении электрошока и незаконном лишении свободы в конце 2022 года.
"Меня задержали на работе. Потом меня пытали. Использовали электрический ток… Это было невероятно больно, и я потерял сознание. Мне удалось выжить. Многие люди все еще там", - рассказал он Reuters.
По словам мужчины, к его уху и пальцу были прикреплены электрические кабели, пропускавшие электрический ток через его тело. Его и других 12-20 человек удерживали в камерах площадью 10 метров.
Судебная жалоба содержит около 70 страниц. Она включает показания других людей, которые содержались в том же изоляторе, подтверждающие обвинения, а также выводы экспертов ООН о подобной практике пыток.
"Они подтверждаются находками международных организаций, в том числе и ООН, которые задокументировали схожие случаи пыток, которые применяли в отношении других лиц на территории того же объекта, где содержали господина М. Пытки господина М проводились при содействии аффилированных с российским государством учреждений и их руководителей ", – отметили в The Reckoning Project.
Рассмотрение иска
Ибрагим Олаби, главный юридический советник по этому делу, рассказал, что мужчину допрашивали и пытали около 20 дней. В конце концов, его отпустили без предъявления обвинений, и ему удалось бежать на подконтрольную Украине территорию.
Адвокаты мужчины попросили не разглашать детали, которые могли бы идентифицировать его личность, точное место и время событий, а также личности преступников, из-за беспокойства по поводу безопасности мужчины и целостности судебного процесса.
Теперь аргентинский суд должен решить, примет ли он жалобу, которая может занять месяцы. До этого времени информация о подаче жалобы не будет обнародована.
"Сегодняшнее представление является важным историческим шагом. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь аргентинским судебным органам в поиске правды и справедливости", - заявил Юрий Белоусов, начальник управления по расследованию военных преступлений Генеральной прокуратуры Украины.
По его словам, использование так называемой универсальной юрисдикции имеет решающее значение для Украины, учитывая большое количество дел, связанных с военными преступлениями, создавших "беспрецедентный вызов для нашей системы правосудия".
Украинские прокуроры зарегистрировали более 126 тысяч дел о военных преступлениях с момента вторжения России в феврале 2022 года.
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Мало кто знает, что в 70 х была небольшая партизанская войнушка в аргентинских лесах, и в городских подпольях. Какие то левацкие партизаны.
Так этот чувак, оказывается в армии служил в это время и в тех самых местах. Один раз он рассказывал с подробностями о пытках, в том числе и как пытали женщин , как партизанок, так и родственниц ихних.
Он конечно говорил что совсем не при делах и тд и тп, но меня поразило каким спокойным и уравновешенным тоном он об этом всем говорил, и в то же время глаза его просто светились!!! Как у кошки. Я такое только два раза в жизни видел
Порох би на усіх міжнародних майданчиках усим, з аргументами, фактами та наочними доказами, доводив би, що таке є ***** і якими тварюками, по факту, виявилися насєлєніє з "рОдіни бальшога тєатра, балєта та ДоставаЙского с Пушкіним"..
і ставлення до України і реакція на нагальні потреби тоді були б зовсім іншими, не так як оце зараз з цією професійною зеленою попрошайкою, очЄнь закомплексованой, обідчівой і злопамятной, яке сприймає тільки овації, ховається від відповідальності, коли шось не так, і клянчить усе в усих по тєлєвізору, дистанційно...