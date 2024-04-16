СБУ поразила комплекс РЛС дальнего действия "Небо-У" в Брянской области РФ, который мог контролировать небо на 700 км вглубь Украины, - источник

Служба безопасности Украины поразила в Брянской области РФ радиолокационный комплекс дальнего действия "Небо-У".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в правоохранительных органах.

Так, Служба безопасности поразила комплекс "Небо-У". С его помощью оккупанты выявляли украинские средства поражения и поддерживали бомбардировщики, которые пускали КАБы на пограничные населенные пункты Украины. Такой комплекс мог контролировать небо на 700 км вглубь Украины.

Стоимость такой РЛС около $100 млн. Ее поразили 7 дронами-камикадзе, в результате чего он выведен из строя.

Отметим, что это уже второй комплекс РЛС, пораженный СБУ. Первый РЛС "Каста-2Е2" был уничтожен вблизи оккупированного Бердянска.

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