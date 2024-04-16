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Новости Война
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СБУ поразила комплекс РЛС дальнего действия "Небо-У" в Брянской области РФ, который мог контролировать небо на 700 км вглубь Украины, - источник

небо,рлс

Служба безопасности Украины поразила в Брянской области РФ радиолокационный комплекс дальнего действия "Небо-У".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в правоохранительных органах.

Так, Служба безопасности поразила комплекс "Небо-У". С его помощью оккупанты выявляли украинские средства поражения и поддерживали бомбардировщики, которые пускали КАБы на пограничные населенные пункты Украины. Такой комплекс мог контролировать небо на 700 км вглубь Украины.

Стоимость такой РЛС около $100 млн. Ее поразили 7 дронами-камикадзе, в результате чего он выведен из строя.

Отметим, что это уже второй комплекс РЛС, пораженный СБУ. Первый РЛС "Каста-2Е2" был уничтожен вблизи оккупированного Бердянска.

Также смотрите: Вражеский ЗРК "Стрела-10" обезвредили бойцы ГУР Минобороны Украины. ВИДЕО

Автор: 

Брянск (115) россия (95339) СБУ (19847) уничтожение (6819)


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Топ комментарии
+16
Це добра новина!
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16.04.2024 11:39
+12
Скоро і аеродром Мурманськ буде доступний для атаки СБУ. Так тримати і тримайтесь
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16.04.2024 11:40
+4
Оленья не в Мурманську. А в самому місті треба бити по Рості. Там скупчення військових частин.
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16.04.2024 11:56
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Це добра новина!
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16.04.2024 11:39 Ответить
Скоро і аеродром Мурманськ буде доступний для атаки СБУ. Так тримати і тримайтесь
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16.04.2024 11:40 Ответить
Оленья не в Мурманську. А в самому місті треба бити по Рості. Там скупчення військових частин.
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16.04.2024 11:56 Ответить
Ага 92 км від міста, коли іроди вилітають ППО пише оленья Мурманськ,
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16.04.2024 12:11 Ответить
Мається на увазі Мурманська область. Насправді це селище біля невеликого міста Оленєгорськ.
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16.04.2024 12:20 Ответить
Доречі, що там з "алєнєгорським горняком"? Ще на поверхні плаває, чи вже втонув?
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16.04.2024 13:42 Ответить
Звідки мені знати? Мене в тих краях 30 років не було.
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16.04.2024 14:02 Ответить
А я востаннє був десь в 2008-2009. Ех...
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16.04.2024 14:11 Ответить
Там природа симпатична, хоч і крайня Північ. Комарі, правда, загризуть. Колись намагався в Кіровську в лісочку біля готелю трахнуть дівчину, але закусали сраку що їй, що мені. То довелося крадькома вести в номер. Тоді ж ,,секса,, в державі ще не було, то в отель без перепустки на проживання не пускали.
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16.04.2024 14:17 Ответить
Я писав про Крим і кацапський ВДК 🛥
А так далеко на півночі кацапетовки я не бував. Та й бажання ніякого.
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16.04.2024 14:31 Ответить
А я там жив за совка декілька років. Длінний рубль заробляв. Може чули про таке явище?
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16.04.2024 14:38 Ответить
Так, звичайно. А багато хто там і залишився, окацапився
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16.04.2024 14:43 Ответить
Один з них мій близький родич до 24.02. 2022. В цей день я написав йому довгу петицію з пуя ми. Він так і не відповів. Більше ми не спілкувались.
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16.04.2024 14:50 Ответить
Серйозна штука.
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16.04.2024 11:50 Ответить
У - це "уйобаний"...
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16.04.2024 11:51 Ответить
«У» - унєчтожен, відразу так і назвали.
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16.04.2024 12:21 Ответить
*****, вочевидь, коли почуе слово СБУ обсираеться. В нього починаеться стрімка неконтрольована діарея.
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16.04.2024 11:56 Ответить
Особливо, коли дізнається про назву цих дронів - "Малючок"....
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16.04.2024 12:27 Ответить
Це чудово, якщо правда...
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16.04.2024 12:09 Ответить
Всю цепочку дальніх рлс акіцапів вибивають.
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16.04.2024 12:58 Ответить
В них такого багато, новий розвернуть
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16.04.2024 13:50 Ответить
Це звичайна РЛС метрового диапазону, може й бачить щось на висоті 20 км, але що там літає?
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16.04.2024 15:05 Ответить
 
 