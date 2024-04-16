Зеленский против разделения законопроекта США о помощи Украине и Израилю: Это чистая политика, им все равно, сколько людей гибнет у нас каждый день

Украина призывает конгресс США принять законопроект о помощи Украине в комплексе с вопросами о помощи Израилю и другим странам.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью PBS News, информирует Цензор.НЕТ.

"Если Конгресс США после всего произошедшего разделит эту помощь на израильскую и украинскую, то это просто говорит, что это вопрос выборов в США. Когда весь мир говорит "Как же так, что Иран смог бить по Израилю?", нужно сейчас популистически помогать только Израилю и забыть, что происходит в Украине. Это значит, что всем все равно, сколько людей гибнет в Украине Им важно, какие у них рейтинги.

"Но они просто забывают, что у мертвых рейтингов нет. Если Украина провалится и будет война в других странах, странах НАТО, а она будет, и американские солдаты будут защищать. Конгресс должен думать. Пока не поздно, мне кажется, нужно проголосовать за помощь всем странам", - добавил глава государства.

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Как сообщалось, палата представителей США планирует разделить законопроект о помощи другим государствам на четыре отдельных законопроекта с поддержкой Украины, Израиля, Тайваня, а также других потребностей национальной безопасности США. Их планируют рассмотреть в течение этой недели.