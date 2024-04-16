Зеленский против разделения законопроекта США о помощи Украине и Израилю: Это чистая политика, им все равно, сколько людей гибнет у нас каждый день
Украина призывает конгресс США принять законопроект о помощи Украине в комплексе с вопросами о помощи Израилю и другим странам.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью PBS News, информирует Цензор.НЕТ.
"Если Конгресс США после всего произошедшего разделит эту помощь на израильскую и украинскую, то это просто говорит, что это вопрос выборов в США. Когда весь мир говорит "Как же так, что Иран смог бить по Израилю?", нужно сейчас популистически помогать только Израилю и забыть, что происходит в Украине. Это значит, что всем все равно, сколько людей гибнет в Украине Им важно, какие у них рейтинги.
"Но они просто забывают, что у мертвых рейтингов нет. Если Украина провалится и будет война в других странах, странах НАТО, а она будет, и американские солдаты будут защищать. Конгресс должен думать. Пока не поздно, мне кажется, нужно проголосовать за помощь всем странам", - добавил глава государства.
Как сообщалось, палата представителей США планирует разделить законопроект о помощи другим государствам на четыре отдельных законопроекта с поддержкой Украины, Израиля, Тайваня, а также других потребностей национальной безопасности США. Их планируют рассмотреть в течение этой недели.
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я більше не можу.
сьогодні відпочину від новин, бо нерви ні до чорта.
Зеленський в останню мить відмовився від участі в секретному брифінгу для сенаторів США
https://www.unian.ua/editor/katerina-chernovol Катерина Черновол
22:41, 05.12.23
2 хв.25950
https://www.unian.ua/politics/zelenskiy-v-ostannyu-mit-vidmovivsya-vid-uchasti-v-sekretnomu-brifingu-dlya-senatoriv-ssha-12475983.html#:~:text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8E%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90,-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BC%D0%B0%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8,%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8.
Баба-ЯгаЗєля протів! Топни ножкою!
Байден перед війною волав- готуйтесь.
А ти що верзло? Нам тут краще видно
А потім вже проси Захід про допомогу.
Якщо б Байден і решта хотіли щоб ми перемогли поставки зброї були б іншими і солдат РФ давно би не було на нашій території, а так дають нам фігню лиш би ми не подохли, бо їм ой як не хочеться відновлення СССР, але по суті на наших людей їм наплювати ... і це питання вже давно мало бути посталено ребром, або ми отримаємо все що нам потрібно для перемоги сьогодні, або завтра Арахамія їде в РФ на перемовини і ви отримуєте СССР... і вже потім будете платити Ви своє кров'ю за "братовбивчу" війну, за яку вас пуйло 100% заставить заплатити...
сша і брити зекономили, забравши у України яз, ракети і літаки.
Я давно пишу, що треба готувати позов проти цих країн, і вони мають розрахуватися.
А особисто німеччині взагалі краще завалити є*бало, бо із-за цієї кінченої країни нас не взяли в нато, "чтоб не сердить друга владимира". І ця країна разом з сша досі блокує наш вступ.
Всі дані у відкритому доступі, тому трошки попрацюйте, Google Вам в допомогу!
А може поставите собі питання? Нащо допомагати державі , керівництво якої НЕ ХОЧЕ займатися обороною і своїми діями це відверто демонструє!? Тільки шантаж і вимоги! А дії бачить не тільки Захід та США..а і **мудрий нарІд**..що знищило мотивацію до спротиву у значної частини чоловічого населення. А це катастрофа... Реальна катастрофа. Ми самі НЕ ХОЧЕМО!! То чому США повинні ХОТІТИ? І подруге... чисто **людське** )))) Коли кацапи бомбили Сірію Вас це дуже турбувало? Коли у часи СРСР радянські ВПС знищували в Афганістані кішлаки разом з населення від малого до старого, Вас це сильно турбувало? Коли кацапи лупили по Чечні..і гинули діти, Вас це сильно турбувало? І таких прикладів сотні! Вам було наплювати. Подивилися новини..і забули!? І от так же на війну в Україні дивляться і відносяться люди і в США..і в Британії а в більшості і зовсім не знають, що там війна. Ви вимагаєте те, що сами НІКОЛИ НЕ РОБИЛИ! Так влаштований світ! І на брамі концтабору Маутхаузен було написано...*** кожному своє***...
Щось у вас не склалося ні з елементарною математикою ні з елементарною вдячністю!
Може дасте посилання на джерело такої інформації?
смокчіть у німців і пишіть іще)) нам важлива ваша думка)))
Хуцпа от шлемазла
Система вартістю 100 млн доларів допомагала ворогу виявляти українські засоби ураження та підтримував бомбардувальники, які атакують КАБами українське прикордоння.
Її уразили сімома дронами-камікадзе літакового типу в Брянській області.
Треба в гріхах каятись, тоді й допомога буде