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Китай поддерживает мирную конференцию относительно Украины, но при участии РФ, - Си Цзиньпин

путін,сі,цзіньпін

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции относительно Украины, но с участием России.

Об этом он сказал на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцом в Пекине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Лидеры двух стран провели углубленный обмен мнениями по поводу "украинского кризиса" (так в Пекине называют войну - ред.) и заявили, что Китай и Германия обязуются соблюдать цели и принципы Устава ООН, выступают против использования ядерного оружия или нападений на мирные ядерные объекты, а также настаивают на надлежащем решении вопросов международной продовольственной безопасности и соблюдении международного гуманитарного права", - говорится в заявлении МИД КНР.

Си Цзиньпин призвал все стороны работать вместе, чтобы как можно быстрее восстановить мир и не допустить выхода "конфликта" из-под контроля.

"Китай поддерживает все усилия по мирному урегулированию, а также проведение международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон", - добавил Си Цзиньпин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай поддерживает российский народ в выборе своего пути развития, - Си

Автор: 

Китай (2909) россия (95339) Украина (44911) Си Цзиньпин (279)


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Топ комментарии
+23
Пішли ви на Х, жовтоморді людоїди!
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16.04.2024 11:56
+20
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16.04.2024 12:02
+13
Мерзота косоока.
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16.04.2024 11:58
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Пішли ви на Х, жовтоморді людоїди!
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16.04.2024 11:56 Ответить
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16.04.2024 12:02 Ответить
Точно. Андрофаги
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16.04.2024 12:58 Ответить
Китаи за мирну конференцію по Дніпру - чи куди?
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16.04.2024 11:57 Ответить
По Західному Бузі.
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16.04.2024 12:40 Ответить
узкоглазе чмо -іди в дупу разом з парашей !
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16.04.2024 13:00 Ответить
Та хєр Вам а не участь рашки!
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16.04.2024 11:57 Ответить
Тільки за умови арешту усієї рашистської делегації прям на конференції
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16.04.2024 11:58 Ответить
Мерзота косоока.
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16.04.2024 11:58 Ответить
Та не напрягайся ти так,жовтопике стерво.Всі і так знають що ти зі своїм вассалом ****** за мир.
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16.04.2024 11:59 Ответить
Обом шлях за "руським кораблем".
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16.04.2024 11:59 Ответить
Дзень Дзелень! Засунь свою рашу у свій же жовтий анус!
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16.04.2024 12:00 Ответить
Той, хто вірить комуністам - товпойоп, той, хто вірить комуністам-кєтайцям - товпойоп в кубі...
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16.04.2024 12:00 Ответить
А я вже не проти, бо тепер, очевидно, що НАТО на нас наплювати, і війна ця буде довгою, якщо дивитися тільки на Захід. Тут вже зробили поле бою і зупинятися не збираються, усім насрати, що тут міста і села рівняють з землею, багатії і мажори звалюють, а я хочу, щоб мого чоловіка відпустили з армії поки він живий і здоровий. Хто проти шуруйте в воєнкомат, ставайте в чергу, щоб замінити тих, хто сидить там вже 2роки, вперед в армію, переконані патріоти. А я не патріотка, бо мене це вже задовбало, я хочу миру і спокою будь-якою ціною.
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16.04.2024 12:12 Ответить
міша яка ти емоційна
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16.04.2024 12:16 Ответить
А я ее отспамил при всех....
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16.04.2024 12:22 Ответить
"Мнє всьо равно..язамір"-верещали ватніки Бахмута та Авдіїївки перед знищенням.
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16.04.2024 12:33 Ответить
ти вже на фронті?
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16.04.2024 12:43 Ответить
А хто питає? Якесь ватне чмо?
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16.04.2024 14:38 Ответить
мене дуже вражає, як усім подобається бути патріотом і 'воювати' в тилу язиками. А от як тільки повістка на горизонті, так бац -. більшість вже 'інваліди'. Не бачу черг в воєнкомати для переможної риторики і посилання китайців на три букви
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16.04.2024 19:16 Ответить
Саме спокійне та мирне місце це цвинтар. Тобі туди?
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16.04.2024 18:32 Ответить
Соси Пень!
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16.04.2024 12:21 Ответить
Косоокі мавпи не можуть зрозуміти що ***** це військовий злочинець, над яким буде трибунал.
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16.04.2024 12:23 Ответить
Все вони розуміють. Вони навіть руки потирають від щастя що в них є таке *****.
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16.04.2024 12:37 Ответить
Тобто запросити людожера на мирну конференцію, яка таким чином обернеться на обговорення людожерського меню.
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16.04.2024 12:28 Ответить
Китай все намагається свого обісраного тузіка посадити за стіл з нормальними людьми.
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16.04.2024 12:34 Ответить
Сі - суперцинічний диктатор-дипломат, а міг би просто сказати, що йому - пох на увесь Світ, "аби тільки в Китаї було багато рису і не було ковіду, шоб його людиноресурс був свіжий та готовий до вживання..."
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16.04.2024 12:49 Ответить
Желтым муравьям нужен вечно тлеющий конфликт. Они с другой планеты. Никаких сантиметров в отношении людей. Только выгоду ищут.
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16.04.2024 13:00 Ответить
Украине повезло, потому то западная коалиция думает исключительно о людях, выгода их не интересует.
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16.04.2024 13:32 Ответить
то я колись почую аплодисменти від абхазької мавпи ?!
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16.04.2024 13:17 Ответить
А що тут не логічного? Як ви плануєте домовлятись про мир без другої сторони?
Це як в анекдоті: довго вмовляли конюха одружитись на принцесі. Зрештою, то погодився і людина, що саатала, змучено видихає і каже:
- Фух. Так, конюх - погодився. Тепер залишилось принцесу вмовити.

Мораль:
Ви можете про що завгодно там домовитись, але якщо рашка з цим не погоджується, то і толку ніякого.
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16.04.2024 13:50 Ответить
У себе приймай куйла , панда бл.
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16.04.2024 14:56 Ответить
китай- тоталітарна комуняцька країна, яка підтримує та постачає збройні елементи для *****. Їй не вигідно програш рабзії. То які можуть бути переговори з диктатором та тухлим комунякою?
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16.04.2024 15:47 Ответить
Китай і стоїть в принципі за цією війною Параши проти України, бо і до і післі 24.02.2022 він стратегичний партнер кремля. КИТАЙ ЦЕ ВОРОГ УКРАЇНИ.
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16.04.2024 16:46 Ответить
Може, хтось пояснить косоокому, що не може бути однакового ставлення до агресора і до жертви агресії
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16.04.2024 17:45 Ответить
Зелю мабуть окончательно послали в сраку у Вашингтоні, тепер робитиме те що скаже Китай.
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16.04.2024 22:12 Ответить
 
 