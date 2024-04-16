Китай поддерживает мирную конференцию относительно Украины, но при участии РФ, - Си Цзиньпин
Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции относительно Украины, но с участием России.
Об этом он сказал на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцом в Пекине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Лидеры двух стран провели углубленный обмен мнениями по поводу "украинского кризиса" (так в Пекине называют войну - ред.) и заявили, что Китай и Германия обязуются соблюдать цели и принципы Устава ООН, выступают против использования ядерного оружия или нападений на мирные ядерные объекты, а также настаивают на надлежащем решении вопросов международной продовольственной безопасности и соблюдении международного гуманитарного права", - говорится в заявлении МИД КНР.
Си Цзиньпин призвал все стороны работать вместе, чтобы как можно быстрее восстановить мир и не допустить выхода "конфликта" из-под контроля.
"Китай поддерживает все усилия по мирному урегулированию, а также проведение международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон", - добавил Си Цзиньпин.
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Це як в анекдоті: довго вмовляли конюха одружитись на принцесі. Зрештою, то погодився і людина, що саатала, змучено видихає і каже:
- Фух. Так, конюх - погодився. Тепер залишилось принцесу вмовити.
Мораль:
Ви можете про що завгодно там домовитись, але якщо рашка з цим не погоджується, то і толку ніякого.