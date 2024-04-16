Китай поддерживает мирную конференцию относительно Украины, но при участии РФ, - Си Цзиньпин

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции относительно Украины, но с участием России.

Об этом он сказал на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцом в Пекине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Лидеры двух стран провели углубленный обмен мнениями по поводу "украинского кризиса" (так в Пекине называют войну - ред.) и заявили, что Китай и Германия обязуются соблюдать цели и принципы Устава ООН, выступают против использования ядерного оружия или нападений на мирные ядерные объекты, а также настаивают на надлежащем решении вопросов международной продовольственной безопасности и соблюдении международного гуманитарного права", - говорится в заявлении МИД КНР.

Си Цзиньпин призвал все стороны работать вместе, чтобы как можно быстрее восстановить мир и не допустить выхода "конфликта" из-под контроля.

"Китай поддерживает все усилия по мирному урегулированию, а также проведение международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон", - добавил Си Цзиньпин.

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