Все партнеры имеют перечень оружия, которое нам нужно для победы, - Зеленский
Все партнеры Украины знают, какое именно оружие и техника нужна нашей стране
Об этом в интервью американскому телеканалу PBS рассказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть конкретное оружие, чтобы идти вперед, есть конкретное оружие, чтобы защитить небо, есть средства, чтобы разблокировать небо, чтобы люди шли вперед. Все партнеры имеют этот план. Имеют на руках (перечень. - Ред.) того, что нам технически очень нужно", - рассказал Зеленский.
В разговоре он напомнил, что "мы боремся с большой армией". "Да, они не жалеют людей, они их не учат, они не так обучены, как наши парни, но их большое количество. У них неограниченное количество людей и большое количество снарядов. Это не их производство. Это производство Ирана. Они им передавали 300 -350 "Шахедов" в месяц. И каждый месяц они применяли по нам такое количество, - отметил Зеленский.
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власний завод, банк, літак, та 10-20 лямів баксів на рахунку
і що????
а нікуя, пилюкою припадає мій список...
https://kniga.biz.ua/ua/book-komplekt-promovi-ta-zvernennia-prezidenta-volodimira-zelenskogo-0035901.html
Знищення народу України? Поступове і відчайдушне, і криваве?
Інших варіантів я не бачу за для чого всі ці зволікання
Може час попередити, що життя найвища цінність кожної людини і якщо іншого виходу не буде аби захищатися, то буде скасована заборона покидати Україну всім, аби не тримати біля рострільної стіни людей ні чим не гірших ні за ізраільтян, ні за європейців, ні за громадян США і будь якої іншої країни?
Чомусь все частіше згадую історію 32-33,36-43 років(
І зовсім не здивуюсь коли почнуть будувати стіну трампа тільки між нами і Європою, "фермери" допоможуть.
Дна не існує в питаннях підлості або безучасності(