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Новости Война
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Все партнеры имеют перечень оружия, которое нам нужно для победы, - Зеленский

зеленський

Все партнеры Украины знают, какое именно оружие и техника нужна нашей стране

Об этом в интервью американскому телеканалу PBS рассказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть конкретное оружие, чтобы идти вперед, есть конкретное оружие, чтобы защитить небо, есть средства, чтобы разблокировать небо, чтобы люди шли вперед. Все партнеры имеют этот план. Имеют на руках (перечень. - Ред.) того, что нам технически очень нужно", - рассказал Зеленский.

В разговоре он напомнил, что "мы боремся с большой армией". "Да, они не жалеют людей, они их не учат, они не так обучены, как наши парни, но их большое количество. У них неограниченное количество людей и большое количество снарядов. Это не их производство. Это производство Ирана. Они им передавали 300 -350 "Шахедов" в месяц. И каждый месяц они применяли по нам такое количество, - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский против разделения законопроекта США о помощи Украине и Израилю: Это чистая политика, им все равно, сколько людей гибнет у нас каждый день

Автор: 

Зеленский (20202) помощь (7754)


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Топ комментарии
+7
Давай, Вова. Всё, ****, сдал. зарубил, раздербанил. Клянчи теперь. Это твоя тема. Нема чого казать, у тебя получается. Так что, с поганой овцы, хоть шерсти клок.
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16.04.2024 12:27
+5
Вот і дибіл хитрозадий, я це ***** як бачу то зразу рвотний рефлекс відчуваю.
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16.04.2024 12:38
+2
Ми вспіваємо розкрадати допомогу наших партнерів,тож закликаю потроїти зусилля та слати нам більше грошей-закінчив Зелупа.
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16.04.2024 12:30
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Давай, Вова. Всё, ****, сдал. зарубил, раздербанил. Клянчи теперь. Это твоя тема. Нема чого казать, у тебя получается. Так что, с поганой овцы, хоть шерсти клок.
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16.04.2024 12:27 Ответить
это что, день философский мудростей зели?
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16.04.2024 12:29 Ответить
Я надеюсь эта Зелупина цитата войдет в новую книгу Зегевары. Пора бы уже издать цитатник Зе.
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16.04.2024 12:38 Ответить
Ми вспіваємо розкрадати допомогу наших партнерів,тож закликаю потроїти зусилля та слати нам більше грошей-закінчив Зелупа.
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16.04.2024 12:30 Ответить
огласите позалуста весь список?
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16.04.2024 12:30 Ответить
Вот і дибіл хитрозадий, я це ***** як бачу то зразу рвотний рефлекс відчуваю.
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16.04.2024 12:38 Ответить
А дупу підняти, від відосиків відійти, і дип. корпусу копняка, щоб працювали. До такого і сам не додумався, і ніхто не підкаже ніяк?
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16.04.2024 12:38 Ответить
Вова, тиж з травня 2019 року забив всі арсенали! Чого як ота акторка з немецьких фільмів для дорослих готовий зараз прийняти у любій позі та з любой сторони? А, забув, тож ти асфальтом арсенали забівав.
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16.04.2024 12:39 Ответить
Треба задіяти 5-6 толкових менеджерів, і питання буде вирішене...
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16.04.2024 12:43 Ответить
Партнери мають перелік, а дЄрмак має інший ! Що НЕ потрібно Україні для перемоги. З візою нашого дуже "занепокоєнного" президента. "Бабло, давай бабло, і ми всіх партнерів .... СДЄЛАЄМ !"
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16.04.2024 12:58 Ответить
у мене є список, чого мені не вистачає....
власний завод, банк, літак, та 10-20 лямів баксів на рахунку
і що????
а нікуя, пилюкою припадає мій список...
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16.04.2024 12:58 Ответить
"Промови та звернення Президента Володимира Зеленського"
https://kniga.biz.ua/ua/book-komplekt-promovi-ta-zvernennia-prezidenta-volodimira-zelenskogo-0035901.html
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16.04.2024 13:11 Ответить
Іноді я думаю, що час поставити питання Заходу, що саме затримуванням передачі нам зброї і навіть захисту ППО, він хоче отримати в підсумку?
Знищення народу України? Поступове і відчайдушне, і криваве?
Інших варіантів я не бачу за для чого всі ці зволікання
Може час попередити, що життя найвища цінність кожної людини і якщо іншого виходу не буде аби захищатися, то буде скасована заборона покидати Україну всім, аби не тримати біля рострільної стіни людей ні чим не гірших ні за ізраільтян, ні за європейців, ні за громадян США і будь якої іншої країни?
Чомусь все частіше згадую історію 32-33,36-43 років(
І зовсім не здивуюсь коли почнуть будувати стіну трампа тільки між нами і Європою, "фермери" допоможуть.
Дна не існує в питаннях підлості або безучасності(
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16.04.2024 13:33 Ответить
Вони хочуть, щоб зепадло перестало красти і викинуло за порєбрік всіх агентів фсб, що зібрало біля себе. А краще, щоб сказало: я устал, я ухожу. І тоді Порошенко і його команда зможе врятувати країну. А з цим лайном нам всім жопа.
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16.04.2024 13:43 Ответить
А навіщо ти за блазня голосувала у 2019 році? Захід нам нічого не винен від слова "взагалі". Радій закритим оборонним програмам, руйнуванням оборонпрому, розмінуванню, скороченню армії, зриву мобілізації з літа 2023 року, яйцям по 17, пальному по 84 грн. і т.д.
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16.04.2024 14:12 Ответить
Зеленский клянчит у всех, как сирота на Курском вокзале и готов принять от каждого с любой стороны, как актриса из фильма для взрослых.
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16.04.2024 14:07 Ответить
Ми вже бачили, як буратінка у Байдена ленд-ліз просив. Бідолашна маркарова відбрехувалася, як тільки могла та не знала, що кому казати.
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16.04.2024 15:53 Ответить
 
 