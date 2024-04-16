Минобороны уже провело 4 инспекции оружия, переданного Украине от партнеров

Министерство обороны Украины совместно с международными партнерами провело четыре аудита вооружения и техники, полученного для нужд ВСУ. Еще две инспекции пройдут в апреле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укрінформ рассказал заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир.

"На сегодняшний день проведено четыре таких совместных мероприятия в воинских частях ВСУ, в ходе которых исследованы определенные виды вооружения в местах их хранения перед отправлением непосредственно в районы боевых действий. Процесс продолжается, он вошел в рутинную плоскость. В этом месяце планируем еще две инспекции. Их работу уже проверяет генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч. То есть здесь есть несколько уровней контроля, и особенно в отношении номенклатуры, подпадающей под усиленный мониторинг, за ней очень следят. Механизм работает, у нас идет нормальный рабочий процесс с партнерами", - рассказал он.

Также читайте: С начала 2023 года треть гуманитарной помощи не поступила в воинские части, - Минобороны

По его словам, по состоянию на сегодняшний день Минобороны работает только с американскими специалистами, несмотря на то, что чувствительное оборудование поставляется в Украину и другими партнерами.

"Система выстроена, первый ее элемент - самоотчет. В конце ноября 2023 года Минобороны Украины и Отдел оборонного сотрудничества Посольства США в Украине подписали Концепцию самоотчета. Концепцией предусмотрено, что Министерство обороны будет осуществлять надзор за соблюдением требований к самоотчету страны-партнера по мониторингу конечного использования по утвержденному порядку. Такой надзор включает совместное с представителями США исследование товаров оборонного назначения определенной категории и состояния их надлежащего хранения.

Смотрите также: В Минобороны провели еще две инспекции вооружения, предоставленного США. ФОТО