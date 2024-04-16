РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10250 посетителей онлайн
Новости
1 657 6

Украина внезапно вышла из переговоров с Турцией о безопасности судоходства в Черном море, – СМИ

зерно,коридор,зерновий

Россия и Украина в течение двух месяцев вели переговоры с Турцией по соглашению об обеспечении безопасности судоходства в Черном море и достигли согласия по тексту. В то же время, Киев внезапно отказался от соглашения.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, переговоры проходили при посредничестве Турции после подталкивания со стороны ООН.

Соглашение "об обеспечении безопасности торгового судоходства в Черном море" было достигнуто в марте, и хотя Украина не хотела его официально подписывать, Киев дал согласие на то, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о нем 30 марта.

"В последнюю минуту Украина внезапно вышла, и соглашение было сорвано", – сказал один из собеседников агентства.

Еще три человека подтвердили эту версию событий. Россия, Украина и Турция отказались от комментариев.

Причины отказа Украины пока неизвестны.

В комментарии Reuters официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик сказал: "Мы все еще надеемся, что свобода судоходства в Черном море победит".

В тексте соглашения, с копией которого ознакомилось агентство, говорится, что Турция "в рамках своих посреднических усилий" достигла договоренностей с Украиной и Россией "об обеспечении свободного и безопасного плавания торговых судов в Черном море" в соответствии с Конвенцией Монтре о режиме проливов.

Это соглашение 1936 дает Турции контроль над Босфором и Дарданеллами и право регулировать транзит военных кораблей. Он также гарантирует свободный проход гражданских судов в мирное время и ограничивает проход судов, не принадлежащих к черноморским странам.

В соответствии с соглашением, почти объявленным 30 марта, и Москва, и Киев должны предложить гарантии безопасности торговым судам в Черном море, обязавшись не наносить ударов, не захватывать или обыскивать их, пока они пусты или провозят невоенный груз.

"Эти гарантии не распространяются на военные корабли, гражданские суда, перевозящие военные грузы (за исключением морских перевозок, согласованных Сторонами в рамках международных миссий)", – говорилось в проекте соглашения.

Как сообщалось, Турция и ООН выступили посредниками в Черноморской зерновой инициативе, соглашении, заключенном в июле 2022 года, которое позволило безопасно экспортировать через Черное море украинское зерно.

Россия вышла из соглашения в июле 2023 года, пожаловавшись, что ее собственный экспорт продовольствия и удобрений сталкивается с серьезными препятствиями.

Автор: 

россия (95339) Турция (3369) Черное море (1472) судоходство (26)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как поплавали,орки?
показать весь комментарий
16.04.2024 13:02 Ответить
Марьяна Безмозглая приказала...😁🐔
показать весь комментарий
16.04.2024 13:08 Ответить
безпека судноплавства або є, або її немає

ми її гарантуємо ось цим - за потоплений корабель з українського порту буде потоплено танкер с Новоросійського терміналу, ду-май-те !
показать весь комментарий
16.04.2024 13:17 Ответить
всі ці "мирні ініціативи" дурно тхнуть. Заганяють нас в рамки, натомість для кацапів ніяких рамок не існує
показать весь комментарий
16.04.2024 15:08 Ответить
 
 