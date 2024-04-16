Украина внезапно вышла из переговоров с Турцией о безопасности судоходства в Черном море, – СМИ

Россия и Украина в течение двух месяцев вели переговоры с Турцией по соглашению об обеспечении безопасности судоходства в Черном море и достигли согласия по тексту. В то же время, Киев внезапно отказался от соглашения.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, переговоры проходили при посредничестве Турции после подталкивания со стороны ООН.

Соглашение "об обеспечении безопасности торгового судоходства в Черном море" было достигнуто в марте, и хотя Украина не хотела его официально подписывать, Киев дал согласие на то, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о нем 30 марта.

"В последнюю минуту Украина внезапно вышла, и соглашение было сорвано", – сказал один из собеседников агентства.

Еще три человека подтвердили эту версию событий. Россия, Украина и Турция отказались от комментариев.

Причины отказа Украины пока неизвестны.

В комментарии Reuters официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик сказал: "Мы все еще надеемся, что свобода судоходства в Черном море победит".

В тексте соглашения, с копией которого ознакомилось агентство, говорится, что Турция "в рамках своих посреднических усилий" достигла договоренностей с Украиной и Россией "об обеспечении свободного и безопасного плавания торговых судов в Черном море" в соответствии с Конвенцией Монтре о режиме проливов.

Это соглашение 1936 дает Турции контроль над Босфором и Дарданеллами и право регулировать транзит военных кораблей. Он также гарантирует свободный проход гражданских судов в мирное время и ограничивает проход судов, не принадлежащих к черноморским странам.

В соответствии с соглашением, почти объявленным 30 марта, и Москва, и Киев должны предложить гарантии безопасности торговым судам в Черном море, обязавшись не наносить ударов, не захватывать или обыскивать их, пока они пусты или провозят невоенный груз.

"Эти гарантии не распространяются на военные корабли, гражданские суда, перевозящие военные грузы (за исключением морских перевозок, согласованных Сторонами в рамках международных миссий)", – говорилось в проекте соглашения.

Как сообщалось, Турция и ООН выступили посредниками в Черноморской зерновой инициативе, соглашении, заключенном в июле 2022 года, которое позволило безопасно экспортировать через Черное море украинское зерно.

Россия вышла из соглашения в июле 2023 года, пожаловавшись, что ее собственный экспорт продовольствия и удобрений сталкивается с серьезными препятствиями.