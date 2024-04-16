Оккупанты перебросили в Часов Яр резервы с Лиманского направления, - спикер Нацгвардии Музычук

Для усиления наступательных действий в сторону Часового Яра российские захватчики перебрасывали отдельные подразделения с Лиманского направления.

Об этом заявил спикер Нацгвардии Руслан Музычук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Ситуация около Часового Яра динамична. Со стороны Сил обороны проводится постоянная работа для того, чтобы удерживать все участки и не допустить удара с флангов относительно Часового Яра. Мы наблюдаем, что противник перебрасывает на это направление резервы, силы и средства для того, чтобы достичь успеха и продвинуться дальше по линии фронта. Конечно, Силы обороны находятся в более выгодных позициях. В частности, в отношении укреплений и самого расположения Часового Яра", - рассказал он.

По словам Музычука, противник будет пытаться одержать хоть какую-то победу в Часовом Яре.

"Мы наблюдаем на отдельных участках определенное уменьшение штурмовых действий противника. Враг перебрасывал с Лиманского направления резервы в Часов Яр, чтобы усилить наступательные действия. Это свидетельство того, что Часов Яр очень важен для противника. Поэтому они будут стараться всеми силами одержать здесь хоть какую-то победу", - добавил он.

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