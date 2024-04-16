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Новости Война
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Оккупанты перебросили в Часов Яр резервы с Лиманского направления, - спикер Нацгвардии Музычук

рф,росія,окупанти,арміярф,окупант,рашисти

Для усиления наступательных действий в сторону Часового Яра российские захватчики перебрасывали отдельные подразделения с Лиманского направления.

Об этом заявил спикер Нацгвардии Руслан Музычук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Ситуация около Часового Яра динамична. Со стороны Сил обороны проводится постоянная работа для того, чтобы удерживать все участки и не допустить удара с флангов относительно Часового Яра. Мы наблюдаем, что противник перебрасывает на это направление резервы, силы и средства для того, чтобы достичь успеха и продвинуться дальше по линии фронта. Конечно, Силы обороны находятся в более выгодных позициях. В частности, в отношении укреплений и самого расположения Часового Яра", - рассказал он.

По словам Музычука, противник будет пытаться одержать хоть какую-то победу в Часовом Яре.

"Мы наблюдаем на отдельных участках определенное уменьшение штурмовых действий противника. Враг перебрасывал с Лиманского направления резервы в Часов Яр, чтобы усилить наступательные действия. Это свидетельство того, что Часов Яр очень важен для противника. Поэтому они будут стараться всеми силами одержать здесь хоть какую-то победу", - добавил он.

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Донецкая область (9493) Национальная гвардия (2104) Часов Яр (307)


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Бахмут. Дежавю.
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16.04.2024 12:56 Ответить
Я розумію, що хлопці стоять насмерть, вони боряться. Але якщо противник вижигає землю, то як там втриматись. За відсутності нормального забезпечення ************, ми там утримаємось як в Бахмуті чи Соледарі. Хіба диво допоможе.
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16.04.2024 12:59 Ответить
І Бригаду з кістяком Правого сектору розформовує Сирок теж на цьому напрямку. Бо з кремля є наказ його здати до 9 Травня
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16.04.2024 13:39 Ответить
то вже дірки затикають, а не резерви перекидають, називайте речі своїми іменами
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16.04.2024 14:19 Ответить
 
 