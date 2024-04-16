На фронте в Украине "динамический тупик", ей срочно нужны зенитные батареи, - Боррель

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что сейчас на фронте в Украине "динамический тупик". Киев нуждается в помощи Запада, в том числе в зенитных батареях, для отражения российской агрессии.

Об этом сообщает La Monde, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Бои очень интенсивные. Но прорыва, на который надеялась Украина, не произошло, и пока не видно и российского прорыва. Россияне одерживают верх и отгрызают куски территории, понеся огромные человеческие потери", - заявил Боррель.

Дипломат подчеркнул, что Западу необходимо восстановить баланс сил.

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"В этой истории есть асимметрия: России не нужно побеждать, ей нужно только не проиграть. Украина, с другой стороны, должна победить, чтобы отразить вторжение. Демографически разница огромна, и в Украине есть эффект истощения. Только от нас зависит, сможем ли мы дать ей возможность атаковать", - отметил он.

Боррель сообщил, что созвал на 22 апреля Совет по иностранным делам и обороне, чтобы посмотреть, как ЕС может удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и, возможно, в более срочном порядке, в средствах противовоздушной обороны.

"Я стучу в двери государств-членов, чтобы сказать им, что если у них нет зенитных батарей, то они должны их купить (для Украины, - ред.). Дело продвигается медленно, но взносы государств-членов сильно разнятся", - добавил высокий дипломат ЕС.

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