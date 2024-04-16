На фронте в Украине "динамический тупик", ей срочно нужны зенитные батареи, - Боррель
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что сейчас на фронте в Украине "динамический тупик". Киев нуждается в помощи Запада, в том числе в зенитных батареях, для отражения российской агрессии.
Об этом сообщает La Monde, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"Бои очень интенсивные. Но прорыва, на который надеялась Украина, не произошло, и пока не видно и российского прорыва. Россияне одерживают верх и отгрызают куски территории, понеся огромные человеческие потери", - заявил Боррель.
Дипломат подчеркнул, что Западу необходимо восстановить баланс сил.
"В этой истории есть асимметрия: России не нужно побеждать, ей нужно только не проиграть. Украина, с другой стороны, должна победить, чтобы отразить вторжение. Демографически разница огромна, и в Украине есть эффект истощения. Только от нас зависит, сможем ли мы дать ей возможность атаковать", - отметил он.
Боррель сообщил, что созвал на 22 апреля Совет по иностранным делам и обороне, чтобы посмотреть, как ЕС может удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и, возможно, в более срочном порядке, в средствах противовоздушной обороны.
"Я стучу в двери государств-членов, чтобы сказать им, что если у них нет зенитных батарей, то они должны их купить (для Украины, - ред.). Дело продвигается медленно, но взносы государств-членов сильно разнятся", - добавил высокий дипломат ЕС.
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а прямо в сраці...
погодити надання зброї на прорив а дати 30% від обіцяного та щей казати що Україна не зробила те на що сподівалася, це як мінімум цинічно, а як максимум, це спланована акція
сегодня завтра послезавтра - "терміново не терміновать термінові обіцянки"
План дян кожного політика в ЄС:
1. Ранок - нагадати ВСІМ, що Україна потребує допомоги
2. Обід - пообідати
3. Вечір - смажити ковбаски на травичці з жінкою і дітьми
немає потрібної кількості людей для утримання визволених територій
та тисячі кілометрової лінії фронту...
загальної мобілізації немає,
немає організованого партизанського руху на окупованих землях,
немає достатньої національної свідомості населення...
всі чогось ждуть..
мов би це не їх війна..
щоб щось було, потрібно щось робити для перемоги...