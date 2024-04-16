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Новости Война
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На фронте в Украине "динамический тупик", ей срочно нужны зенитные батареи, - Боррель

боррель

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что сейчас на фронте в Украине "динамический тупик". Киев нуждается в помощи Запада, в том числе в зенитных батареях, для отражения российской агрессии.

Об этом сообщает La Monde, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Бои очень интенсивные. Но прорыва, на который надеялась Украина, не произошло, и пока не видно и российского прорыва. Россияне одерживают верх и отгрызают куски территории, понеся огромные человеческие потери", - заявил Боррель.

Дипломат подчеркнул, что Западу необходимо восстановить баланс сил.

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"В этой истории есть асимметрия: России не нужно побеждать, ей нужно только не проиграть. Украина, с другой стороны, должна победить, чтобы отразить вторжение. Демографически разница огромна, и в Украине есть эффект истощения. Только от нас зависит, сможем ли мы дать ей возможность атаковать", - отметил он.

Боррель сообщил, что созвал на 22 апреля Совет по иностранным делам и обороне, чтобы посмотреть, как ЕС может удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и, возможно, в более срочном порядке, в средствах противовоздушной обороны.

"Я стучу в двери государств-членов, чтобы сказать им, что если у них нет зенитных батарей, то они должны их купить (для Украины, - ред.). Дело продвигается медленно, но взносы государств-членов сильно разнятся", - добавил высокий дипломат ЕС.

Также читайте: Агрессия России против Украины несет экзистенциальную угрозу для всего Европейского Союза, - Боррель

Автор: 

помощь (7754) Евросоюз (17059) Боррель (784)


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Топ комментарии
+7
Не сталося, бо хтось довго цицьки мне.
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16.04.2024 12:49
+7
як би ти вийшов на ведмідя з цеглою в руках, то не те що в глухому куті опинився
а прямо в сраці...
погодити надання зброї на прорив а дати 30% від обіцяного та щей казати що Україна не зробила те на що сподівалася, це як мінімум цинічно, а як максимум, це спланована акція
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16.04.2024 12:52
+5
Таке враження, що ви там на прорив росії сподіваєтесь.
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16.04.2024 12:49
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Правила форума Совет форумчан
Не сталося, бо хтось довго цицьки мне.
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16.04.2024 12:49 Ответить
Щоб менше в свій час ******* пістєлі, то було б інакше. А так, нажаль, маємо шо маємо.
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16.04.2024 12:49 Ответить
мг..., получили 30 процев от обещанного для защиты
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16.04.2024 12:49 Ответить
Таке враження, що ви там на прорив росії сподіваєтесь.
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16.04.2024 12:49 Ответить
Повним ходом втілюється план іуд з Банкової з розгрому і капітуляції України.
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16.04.2024 12:52 Ответить
як би ти вийшов на ведмідя з цеглою в руках, то не те що в глухому куті опинився
а прямо в сраці...
погодити надання зброї на прорив а дати 30% від обіцяного та щей казати що Україна не зробила те на що сподівалася, це як мінімум цинічно, а як максимум, це спланована акція
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16.04.2024 12:52 Ответить
А чим проривати, панове занепокоєння ? Дайте хоч кольт. І патрони не забудьте.
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16.04.2024 12:53 Ответить
Не дивно. У верховного відосики, у головнокомандувача постановочні фотосесії.

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16.04.2024 12:54 Ответить
капіталісти
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16.04.2024 12:56 Ответить
Якии прорив? -- нам би зараз відбитися
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16.04.2024 12:56 Ответить
Прориву кого? Якщо рашистів то вони потроху відкушують наші землі...
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16.04.2024 12:56 Ответить
Щоб ви вже в себе війну коментували! Аналітики хрінові!
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16.04.2024 12:58 Ответить
Формулировки придумывают <********** офигенные
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16.04.2024 13:00 Ответить
А как прорыв мог состояться, если запад тупо забил на поставки вооружений для ВСУ!?
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16.04.2024 13:04 Ответить
А чем прорывать? Бронетехники мизер, снарядов нет. Нужно переводить Украину на военные рельсы, но тогда хомячки заноют, рейтинги упадут.
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16.04.2024 13:06 Ответить
Який глухий Кут. Після здачі Сирським Авдіїївки кацапи доволі непогано просуваються на захід
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16.04.2024 13:07 Ответить
Трудно, а практически невозможно, выиграть теннисный турнир, по ходу которого тебя обули в старые кроссовки, для подачи дают старый мячик, тренер у тебя конченный профан-недоартист, а в решающем сете вместо сломанной ракетки дают палку....
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16.04.2024 13:10 Ответить
Діду, зенітні батареї не змінять ситуацію на фронті
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16.04.2024 13:11 Ответить
ах Борель... нам лі біть в печалі
сегодня завтра послезавтра - "терміново не терміновать термінові обіцянки"
План дян кожного політика в ЄС:
1. Ранок - нагадати ВСІМ, що Україна потребує допомоги
2. Обід - пообідати
3. Вечір - смажити ковбаски на травичці з жінкою і дітьми
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16.04.2024 13:16 Ответить
Чего только не придумаешь, лишь бы не называть медленное поражение поражением.🤦‍♀️
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16.04.2024 13:17 Ответить
немає достатньо зброї для наступу,
немає потрібної кількості людей для утримання визволених територій
та тисячі кілометрової лінії фронту...

загальної мобілізації немає,
немає організованого партизанського руху на окупованих землях,
немає достатньої національної свідомості населення...

всі чогось ждуть..
мов би це не їх війна..

щоб щось було, потрібно щось робити для перемоги...
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16.04.2024 13:23 Ответить
 
 