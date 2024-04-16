Создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами гражданских украинцев, удерживаемых РФ, - Лубинец

При Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными создана рабочая группа, которая будет заниматься украинскими гражданскими лицами, которых удерживает Россия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна, об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Рабочая группа будет заботиться о защите и освобождении мирных гражданских лиц, которых незаконно удерживает государство-агрессор", - сказал омбудсмен.

По словам Лубинца, рабочую группу возглавил его представитель в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононенко.

Лубинец подчеркнул, что только Украина, как государство, обязана делать все, чтобы вернуть своих мирных граждан.

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"Международные партнеры нам могут помогать, но инициировать новые процессы, новые обсуждения, новые публичные и не публичные мероприятия – это наша задача", – отметил омбудсмен.

Он напомнил, что до создания рабочей группы Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заботился о возвращении и военнопленных, и гражданских заложников.

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"147 гражданских лиц, освобожденных из российских застенков, - это как раз результат качества работы большой команды Координационного штаба", - отметил Лубинец.

Со своей стороны, Кононенко рассказал, что в рабочую группу входят, в частности, представители Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Министерства социальной политики, Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел, Минюста, Центра гражданских свобод.

По его словам, одной из задач рабочей группы является создание общей стратегии для освобождения гражданских лиц из российского плена.

"Создание общей стратегии для освобождения гражданских лиц, незаконно удерживаемых Российской Федерацией, - критически важная задача, требующая комплексного подхода и сотрудничества между различными структурами и органами", - отметил Кононенко.

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