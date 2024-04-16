РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10250 посетителей онлайн
Новости
240 3

Создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами гражданских украинцев, удерживаемых РФ, - Лубинец

лубінець

При Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными создана рабочая группа, которая будет заниматься украинскими гражданскими лицами, которых удерживает Россия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна, об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Рабочая группа будет заботиться о защите и освобождении мирных гражданских лиц, которых незаконно удерживает государство-агрессор", - сказал омбудсмен.

По словам Лубинца, рабочую группу возглавил его представитель в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононенко.

Лубинец подчеркнул, что только Украина, как государство, обязана делать все, чтобы вернуть своих мирных граждан.

Также читайте: Лубинец призывает профильные международные комитеты посетить места содержания украинских пленников

"Международные партнеры нам могут помогать, но инициировать новые процессы, новые обсуждения, новые публичные и не публичные мероприятия – это наша задача", – отметил омбудсмен.

Он напомнил, что до создания рабочей группы Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заботился о возвращении и военнопленных, и гражданских заложников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 10 тыс. гражданских украинцев находятся в плену РФ, - Костин

"147 гражданских лиц, освобожденных из российских застенков, - это как раз результат качества работы большой команды Координационного штаба", - отметил Лубинец.

Со своей стороны, Кононенко рассказал, что в рабочую группу входят, в частности, представители Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Министерства социальной политики, Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел, Минюста, Центра гражданских свобод.

По его словам, одной из задач рабочей группы является создание общей стратегии для освобождения гражданских лиц из российского плена.

"Создание общей стратегии для освобождения гражданских лиц, незаконно удерживаемых Российской Федерацией, - критически важная задача, требующая комплексного подхода и сотрудничества между различными структурами и органами", - отметил Кононенко.

Смотрите также: В России сомневаются, пускать ли турецкого омбудсмена к украинским пленным, - Лубинец. ВИДЕО

Автор: 

пленные (2124) Лубинец Дмитрий (448)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Створюють групи, посади, оклади ! Весь час ! А віз стоїть на місці. Що мало працівників СБУ у цьому процесі ? Що їм потрібні топ-менеджери, як зеленСКОМУ ? Все одно будуть .... шпигувати за журналістами, а не шукати способи звільнення військових, ЦИВІЛЬНИХ з полону !
показать весь комментарий
16.04.2024 13:01 Ответить
Коли отаке читаю, чи чую - робочі групи, дорожні карти..реально бажання - взяти цеглину й по харі промовника дати..щоб аж зуби бризнули..
показать весь комментарий
16.04.2024 13:03 Ответить
а ви ще одне міністерство у справах утримуваних створіть на чолі з безуглою
показать весь комментарий
16.04.2024 14:15 Ответить
 
 