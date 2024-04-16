Blyat-mobile: Британская The Daily Mail придумала название намангаленному по последним российским технологиям танку

Западные журналисты из британского издания Daily Mail назвали "модернизированный" российский танк - "Blyat-mobile".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, британское издание назвало "модифицированный" российский танк - "Blyat-mobile".

Ранее сообщалось, что в районе Красногоровки россияне вывели на поле боя очень странный танк. Это Т-72, но "новейшей" модификации. Его башню защищали бронированные пластины, из-за чего машина стала похожа на черепаху.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов также опубликовал фото, снятые около Красногоровки Донецкой области. На нем российский танк с системой РЭБ, положенной на профнастил.



