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Новости Война
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Blyat-mobile: Британская The Daily Mail придумала название намангаленному по последним российским технологиям танку

Западные журналисты из британского издания Daily Mail назвали "модернизированный" российский танк - "Blyat-mobile".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, британское издание назвало "модифицированный" российский танк - "Blyat-mobile".

Танк

Ранее сообщалось, что в районе Красногоровки россияне вывели на поле боя очень странный танк. Это Т-72, но "новейшей" модификации. Его башню защищали бронированные пластины, из-за чего машина стала похожа на черепаху.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов также опубликовал фото, снятые около Красногоровки Донецкой области. На нем российский танк с системой РЭБ, положенной на профнастил.

Танк
Танк

Автор: 

армия РФ (19026)


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Топ комментарии
+15
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16.04.2024 13:04
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16.04.2024 13:05
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16.04.2024 13:16
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16.04.2024 13:04 Ответить
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16.04.2024 13:47 Ответить
німецька вундервафля виглядає потужніше, та й
зроблена зі смаком..
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16.04.2024 14:25 Ответить
Гроб-мобиль.
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16.04.2024 14:29 Ответить
мобільний гроб..
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16.04.2024 14:34 Ответить
Навісна коробка не броньована, розлетиться від першого пострілу.
А другий постріл все одно знищить танк.
Доведеться витрачати 2 дрони замість одного.
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16.04.2024 14:40 Ответить
аналоговнєт
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18.04.2024 17:40 Ответить
Паскуда драйв..........
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16.04.2024 13:04 Ответить
Эрзац-танк
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16.04.2024 13:04 Ответить
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16.04.2024 13:04 Ответить
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16.04.2024 13:05 Ответить
Іхтамнєт І,
фараон рф,
послав на фарш сотні тисяч будівників мавзолея.... заради свого вєлічія ...
здох в бункері..
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16.04.2024 13:41 Ответить
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16.04.2024 14:14 Ответить
Нічого подібного, то судді оновленої України після перемоги над ****** привели зрадників на відрізання голови блазня, д,Ермака і Люсю Обдристовияча.
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16.04.2024 15:56 Ответить
То аналоговнет защита десанта - чтобы не разлетались по полю....
П.С.
+ 1 дополнительный дрон и делов-то......
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16.04.2024 13:05 Ответить
Є просте рішення ! Зняти з консервації бронепоїзди ! І броньовики леніна з вокзалу. Поставити зуби дракона і хопа "є чудо-зброя"! Зуби можна міняти, коли колеса проб'ють римські шпори українців.
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16.04.2024 13:05 Ответить
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16.04.2024 13:06 Ответить
Або bljad-mobile.
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16.04.2024 13:06 Ответить
Панцирник
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16.04.2024 13:08 Ответить
Чим думав конструктор цієї черепахи, х/з, але креатівнєнько!🤣
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16.04.2024 13:09 Ответить
Звичайний шушпанцер.
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16.04.2024 13:11 Ответить
Известный французский миллиардер Бернар Арно купил в Украине две компании...сумма сделки почти 2 ярда долларов.. 💲,это сигнал инвесторам Евросоюза,а не Мавзолейным Обезьянам Вермахта Плешивого ЧМОшника питерской помойки путлера 🏴‍☠️🐒🦍
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16.04.2024 13:13 Ответить
і що дуже вони їм допомагають? от і ця конструкція, ну не допоможе вона від дрона абсолютно ніяк, кут атаки спереду або ззаду, а для них огляд закритий, системи виявлення наведення прицілювання, димової завіси не працюють, херня повна, зарядам з ударним ядром, яким теж споряджають дрони абсолютно не заважає
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16.04.2024 16:01 Ответить
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16.04.2024 13:15 Ответить
Класно їм там мабуть насміхатися над тупими кацапами, сидячи за тисячі км.від них у повній безпеці. Шановні журналісти Дейлі Мейл не бажають приїхати і особисто перевірити ефективність того, з чого глузують?
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16.04.2024 13:15 Ответить
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16.04.2024 13:16 Ответить
я б так не ржал с этого. выглядит смешно, но шансы на выживание повышает. израильские танкисты на борта своих меркав канистры с бензином цепляют. в ютубе когда то смотрел видео, кк чувак для интереса проверял эффективность такой канистры. так оказалось что очень даже помогает. любая хрень сверху брони повыщает шанс рассеивания кумулятивного заряда.
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16.04.2024 13:16 Ответить
Цікаво: кацапи можуть пояснить головну мету виготовлення цього "*****-мобіля"? Адже як "броньована рухома вогнева точка" - він втрачає свою роль З танку і так мало що на полі видно - а зараз танк взагалі стає "зашореним" - як кінь у запряжці на скачках Екіпаж нічого не бачить по боках та ззаду Та й спереду кут обзору дуже звужений
Возить десант? Так коротка черга з того ж КПВТ чи автоматичної гармати під "мангал" - і там з десанту буде "місиво"! Бо посіче не тільки осколками снаряду але й осколками з активної броні які з"являться при контакті снаряду з нею
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16.04.2024 13:18 Ответить
ну так при наступлении ему только вперед главное смотреть. по бокам по идее пехота прикрывает. это от прилета дронов и птрк. крыша и борта самые уязвимые. а вот в лоб он много что выдержит
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16.04.2024 13:21 Ответить
Ти у танку хоч раз сидів? Я вже не питаю - чи ти в ньому воював! Я сам - сидів А про управління мені танкісти розказували - "Ні хєра не видно! Наче сидиш у шафі і в щілинки виглядаєш!"
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16.04.2024 13:28 Ответить
сидел. не переживай. я с 2014-го 5 лет в зсу отслужил
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16.04.2024 13:33 Ответить
Аж п"ять років у "підводній" авіації? Перші два роки строкової - а потім три - у "дисбаті"? У мене вислуга "трішки більша" - 26 "календарів" З них 21 - на офіцерських посадах А ти там був "водієм кобили"!
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16.04.2024 13:38 Ответить
5 на офицерской. в 3опспн. срочку не служил. в институте дипломную защищал на тему "перспекивы развития бронетанковой техники". так что немного тон сбавь, дядя.
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16.04.2024 13:40 Ответить
Нема нічого гіршого, ніж "піджак" який вважає себе "офіцером"! У військовій справі нічого не тямить Армію бачив тільки по телевізору Зате "гонору - повні штани"! Казку про "холодного коваля" знаєш? Це - про таких, як ти!
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16.04.2024 14:46 Ответить
Там зникло, сюди відповім)

Макетів "баєвих афіцераф" на форумі буде (мабуть) багато...
Типу ти тут не звик до свіженьких мамчиних Наполеончиків - на сніданок, на обід та на вечерю

Я тут нещодавно понтами помірявся з "черговим по форму", за знесений (не перший) досить притомний допис коли отримав дивну відповідь: "Схожий за змістом коментар у Вас вже був". Намагався дізнатися ознаки за якими ото визначається та чим регламентується, та й - на хіба взагалі таке робити...
То понти в "чергового" більші за мої - він мене просто забанив на три доби
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16.04.2024 19:21 Ответить
Читав я ту "розборку"
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16.04.2024 19:25 Ответить
для ржущих тут. видео как украинский бтр 4 облепленный "мангалами" выдерживает попадание противотанковой ракеты. при отсутствии решетки, его на куски порвало бы.
https://focus.ua/*******-novosti/555115-ukrainskiy-btr-4e-vyderzhal-udar-rossiyskoy-protivotankovoy-rakety-video
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16.04.2024 13:19 Ответить
На видео - противокумулятивный экран, а у кацапов - металлопрофиль с забора...
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16.04.2024 13:26 Ответить
и что? думаешь он не поможет против фпв дрона? кумулятивку все равно рассеит. напомню, немцы противокумулятивные экраны ставили на свои пз-4 еще во вторую мировую. там толщина была в пару миллиметров. этого достаточно что б сбить струю, которая прожигает броню
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16.04.2024 13:32 Ответить
Ну так його і знищили фпв-шками+арта добила. Малорухома ціль №1 на ********* полі бою - гарантований труп.
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16.04.2024 13:56 Ответить
принцип дії однаковий, щоб заряд спрацював не від удара в броню
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16.04.2024 16:15 Ответить
Stridsvagn 103 (Strv.103), также известный на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80 Западе как «S-танк» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. S-tank - «шведский танк») - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F шведский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA основной боевой танк 1960-х годов. Первый в мире https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE серийный танк, в котором использовалась https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C газотурбинная силовая установка. Некоторыми специалистами классифицируется скорее как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2 истребитель танков https://ru.wikipedia.org/wiki/Strv_103#cite_note-_dba710218ce96174-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/Strv_103#cite_note-%D0%A2%D0%9C_32-2 [2] , что является более корректным с точки зрения классической компоновки танка как машины с вращающейся цельнокрытой башней. Имеет нестандартную https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 безбашенную компоновку с жёстко закреплённым в лобовом листе корпуса орудием, наведение которого в горизонтальной плоскости осуществляется поворотом корпуса танка, а в вертикальной - наклоном корпуса с помощью электрогидравлической системы, связанной с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0 подвеской .

Отличался низким силуэтом с акцентом на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C выживаемость танка и повышенный уровень защиты экипажа. Конструктор танка https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1 Свен Берге https://sv.wikipedia.org/wiki/Sven_Berge [sv] (шв. Sven Berge (1919-2004)).

Strv 103 был создан в 1956-1961 годах для замены в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8 шведской армии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F британских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA средних танков «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA) Центурион ». Серийное производство танка осуществлялось с 1966 по 1971 год, всего было выпущено 335 танков этого типа.https://ru.wikipedia.org/wiki/Strv_103#cite_note-_dba710218ce96174-1 [1] Strv 103 составляли основу танкового парка Швеции вплоть до 1990-х годов, когда они были заменены современными основными боевыми танками «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4-2 Леопард-2 » (Strv 121) и сняты с вооружения
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16.04.2024 13:33 Ответить
Порівняння протикумулятивної решітки і цього сараю? Які тролі недолугі.
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16.04.2024 13:33 Ответить
а в чем принципиальное отличие? противокумулятивный снаряд, попав даже в этот металлопрофиль, уже детанирует и выпускает противокумулятивную струю. которая рассеивается не дойдя до основной. и вообще, по твоему там поголовыне идиоты, и ради прикола, от нефиг делать, они приваривают металлопрофиль на танки? что б мы поржали? сидит такой командир танковой роты, и говорит подчиненным: а знаете что, а давайте ка прикола ради, приварим какую то шебалду на наши танки? времени у нас дофига свободного, чем бы еще заняться. и все такие радостно: УРРРА!
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16.04.2024 13:38 Ответить
Первое попадание сносит навесную "черепаху".
А второе попадание всё равно уничтожает танк.
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16.04.2024 14:43 Ответить
А й справді *****!
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16.04.2024 13:22 Ответить
Анунакі
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16.04.2024 13:25 Ответить
з мангалів на танках теж колись сміялися , Вlyat
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16.04.2024 13:26 Ответить
У "Меркави" в Газі інші умови бою . Там вуличні бої й б"ють з дрібної відстані та йще "корнетом" . Через такі умови активна броня не завжди спрацьовує . В Лівані таке ніхто робити не буде .

Й требо йще враховувати , що "Меркава-4" найбільш захищений танк . Через то його вага максимальна . Й тому нема жодних обмежань по росту екіпажа й навіть механіка-водія . Син подруги моєї колиньої жінки 198 см -- водій "Меркави-4" . В цьому танку можно навіть танцювати !!!.
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16.04.2024 13:27 Ответить
дуже смішно , але комуняки можуть собі позволяти втрачати навіть по 30 танків в день на полі бою .
а от ми нажаль ні
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16.04.2024 13:42 Ответить
Бляха-муха-мобіль
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16.04.2024 13:46 Ответить
Вкраїнчики, можна було б поржати, якщо б ми мали, в достатній кількості, зброю, якою можна розїбати цей мангал з першого разу. Але...
Навіть з таким недолугим виглядом - ЦЯ ***** ПРАЦЮЄ.
Ми також наварюємо на свою техніку сітки проти ланцетів та фпв...
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16.04.2024 14:48 Ответить
Чи то кацапи дійсно прикрутили сарай до танка, чи то мені знову в майстерню чапати по окуляри?..
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16.04.2024 14:56 Ответить
Не "сарай"! А "дах від сараю"!
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16.04.2024 16:00 Ответить
Точно! Про всяк випадок приніс окуляри, щоб гарненько усе роздивитися...
А тут і Ваша підказка.
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16.04.2024 16:54 Ответить
Дрону пойух, залетит под эту крышу и привет... Вот если бы и вся передняя проекция была закрыта, тогда может и был бы смысл... Но тогда он пушкой крутить не сможет.
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16.04.2024 17:05 Ответить
Велкам ту йоксель-моксель, ёк-макарёк.
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16.04.2024 18:03 Ответить
ПАНЦЕРЦАПА
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16.04.2024 18:06 Ответить
КУ
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16.04.2024 18:07 Ответить
КАК ТОКА СОВКОЦЕНЗУРА пропустила гравицапу. Пацак - это как читать наоборот название потешного бога чмошных войск цапорылии, типо, марС.
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16.04.2024 18:17 Ответить

Мабуть, хитрий Данелія приніс цензурній раді для прочитання свій сценарій після якогось мега-зкріпного свята - чи то новагагода, чи то пєрвамая, чи може навіть і дєвятамая. Ну, щоб ті таваріщі були заклопотані власним самопочуттям (), а не сценарієм.
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16.04.2024 18:28 Ответить
Blyat-аналовговнєт, пздц
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18.04.2024 17:43 Ответить
 
 