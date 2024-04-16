Blyat-mobile: Британская The Daily Mail придумала название намангаленному по последним российским технологиям танку
Западные журналисты из британского издания Daily Mail назвали "модернизированный" российский танк - "Blyat-mobile".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, британское издание назвало "модифицированный" российский танк - "Blyat-mobile".
Ранее сообщалось, что в районе Красногоровки россияне вывели на поле боя очень странный танк. Это Т-72, но "новейшей" модификации. Его башню защищали бронированные пластины, из-за чего машина стала похожа на черепаху.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов также опубликовал фото, снятые около Красногоровки Донецкой области. На нем российский танк с системой РЭБ, положенной на профнастил.
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зроблена зі смаком..
А другий постріл все одно знищить танк.
Доведеться витрачати 2 дрони замість одного.
фараон рф,
послав на фарш сотні тисяч будівників мавзолея.... заради свого вєлічія ...
здох в бункері..
П.С.
+ 1 дополнительный дрон и делов-то......
Возить десант? Так коротка черга з того ж КПВТ чи автоматичної гармати під "мангал" - і там з десанту буде "місиво"! Бо посіче не тільки осколками снаряду але й осколками з активної броні які з"являться при контакті снаряду з нею
Макетів "баєвих афіцераф" на форумі буде (мабуть) багато...
Типу ти тут не звик до свіженьких мамчиних Наполеончиків - на сніданок, на обід та на вечерю
Я тут нещодавно понтами помірявся з "черговим по форму", за знесений (не перший) досить притомний допис коли отримав дивну відповідь: "Схожий за змістом коментар у Вас вже був". Намагався дізнатися ознаки за якими ото визначається та чим регламентується, та й - на хіба взагалі таке робити...
То понти в "чергового" більші за мої - він мене просто забанив на три доби
https://focus.ua/*******-novosti/555115-ukrainskiy-btr-4e-vyderzhal-udar-rossiyskoy-protivotankovoy-rakety-video
Отличался низким силуэтом с акцентом на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C выживаемость танка и повышенный уровень защиты экипажа. Конструктор танка https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1 Свен Берге https://sv.wikipedia.org/wiki/Sven_Berge [sv] (шв. Sven Berge (1919-2004)).
Strv 103 был создан в 1956-1961 годах для замены в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8 шведской армии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F британских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA средних танков «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA) Центурион ». Серийное производство танка осуществлялось с 1966 по 1971 год, всего было выпущено 335 танков этого типа.https://ru.wikipedia.org/wiki/Strv_103#cite_note-_dba710218ce96174-1 [1] Strv 103 составляли основу танкового парка Швеции вплоть до 1990-х годов, когда они были заменены современными основными боевыми танками «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4-2 Леопард-2 » (Strv 121) и сняты с вооружения
А второе попадание всё равно уничтожает танк.
Й требо йще враховувати , що "Меркава-4" найбільш захищений танк . Через то його вага максимальна . Й тому нема жодних обмежань по росту екіпажа й навіть механіка-водія . Син подруги моєї колиньої жінки 198 см -- водій "Меркави-4" . В цьому танку можно навіть танцювати !!!.
а от ми нажаль ні
Навіть з таким недолугим виглядом - ЦЯ ***** ПРАЦЮЄ.
Ми також наварюємо на свою техніку сітки проти ланцетів та фпв...
А тут і Ваша підказка.
Мабуть, хитрий Данелія приніс цензурній раді для прочитання свій сценарій після якогось мега-зкріпного свята - чи то новагагода, чи то пєрвамая, чи може навіть і дєвятамая. Ну, щоб ті таваріщі були заклопотані власним самопочуттям (), а не сценарієм.