РФ набирает на войну в Украине лиц с зависимостями из Чечни, - Центр нацсопротивления

После огромных потерь российская призывная кампания по принудительной мобилизации и заключению контрактов с заключенными и "вагнеровцами" исчерпывает свои возможности.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Террористические власти России на всех своих территориях прибегают ко всем способам, чтобы пополнить ряды штурмовых батальонов. Акцент делается на тех слоях населения, потери среди которых не будут иметь социального эффекта в самой РФ.

К примеру, в Чечне на войну в Украину забирают за употребление алкоголя и наркотиков. Известно о конкретном случае, когда за употребление марихуаны мужчину средних лет насильно забрали на войну и через три месяца вернули его труп семье", - говорится в сообщении.

Как отмечается, людей с зависимостями отправляют воевать по "устному приказу" главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом заявил "один из сотрудников чеченской полиции".

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Известно также о случае, когда Верховный суд Чечни отменил приговор местному жителю Рахиму Сайдарханову, получившему три года колонии за хранение наркотиков. Среди аргументов защиты в пользу обвиняемого было его участие в войне против Украины.

В Центре отмечают, что в целом в России пересмотры "наркоманских" дел участников так называемой СВО стали очень распространенными.

"Отметим, что оккупационные власти на ВОТ также активно работают над тем, чтобы привлекать местное население к войне", - добавили в Центре.

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