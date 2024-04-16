Подводная инфраструктура НАТО в Европе и Северной Америке уязвима к российским угрозам, - вице-адмирал Альянса Малетер

Безопасность почти миллиарда людей по всей Европе и Северной Америке находится под угрозой из-за попыток России использовать уязвимые места подводной инфраструктуры, в том числе, ветроэлектростанции, трубопроводы и электрокабели.

Об этом заявил заместитель командующего Объединенного военно-морского командования НАТО вице-адмирал Дидье Малетер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По его словам, сеть подводных кабелей и труб, от которых зависит энергоснабжение и связь в Европе, уязвима к "гибридной войне", которую ведет РФ и другие противники НАТО.

Адмирал подчеркнул, что россияне разработали много средств для подводной гибридной войны, чтобы подорвать европейскую экономику через подрывы кабелей и трубопроводов.

"И, чтобы быть очень четким: нам известны российские разработки по атомным подводным лодкам для работы под морем. Вся наша экономика под водой находится под угрозой. Поэтому мы не наивны, и мы (страны НАТО - ред.) работаем вместе", - отметил заместитель командующего.

Также читайте: Британия не будет помогать Украине сбивать дроны, как над Израилем, из-за риска эскалации конфликта НАТО с РФ, - Кэмерон

Малетер сказал, что ситуация кардинально изменилась с тех пор, как большая часть нынешней подводной инфраструктуры была впервые разработана частным сектором, что сделало ее крайне уязвимой.

"Они (ответственные компании) не знали, что такая гибридная война будет развиваться так быстро. Более 90% (интернет-кабелей) находится под водой. Все наши связи между США, Канадой и Европой проходят под водой, поэтому есть много уязвимых мест" ", – добавил он.

Североатлантический союз не в состоянии защитить каждый объект подводной инфраструктуры, подчеркнул Малетер, и главная ответственность за защиту своей инфраструктуры лежит на самих странах.

Читайте также: НАТО должна готовить свои армии к потенциальному конфликту с Россией, - президент Финляндии Стубб

"Мы знаем, что есть много уязвимых мест... Когда речь идет о морских объектах, прежде всего, ответственность лежит на государствах. Сейчас мы уделяем особое внимание россиянам, но очень трудно вести постоянное наблюдение за каждым кабелем, это невозможно. Многие страны - Норвегия, Швеция, Дания, разработали беспилотники, датчики, чтобы иметь возможность очень быстро обнаружить что-нибудь подозрительное", - пояснил он.

На фоне роста опасений подводной безопасности страны НАТО создают центр, посвященный этому вопросу. Используя программное обеспечение с искусственным интеллектом, Объединенное командование ВМС НАТО может обнаруживать и отслеживать подозрительную активность в море, например, когда корабли отключают свою автоматическую идентификационную систему, чтобы их нельзя было отследить, или когда они находятся в определенном районе. Североатлантический союз также использует спутники для того, чтобы обнаруживать подозрительную активность.

"Если россияне используют очень мощный потенциал - я не могу вдаваться в детали, но мы говорим о подводных лодках и атомных подводных лодках - это очень, очень трудно, очень сложно", - добавил Малетер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шесть истребителей Typhoon направили для защиты Черного моря в Румынии, - британские ВВС