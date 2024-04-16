Зеленский о помощи от США в кредит: Это уже не имеет значения. Нам нужно выжить

Президент Владимир Зеленский прокомментировал предложение о получении помощи от США в виде кредита.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью PBS.

Главу государства спросили, открыта ли Украина к предложению получить помощь от США в виде ссуды.

"Это не имеет значения для нас сегодня. Мы хотели другим способом получить эти деньги в прошлом году, но на сегодня это не имеет значения. Нам нужно выжить, и нам нужно защитить наших людей, поэтому - ваше решение, мяч на вашем поле. Поэтому, пожалуйста, просто примите решение", - сказал Зеленский.

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Предложения в Конгрессе о помощи Украине как кредит

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и главы ключевых комитетов Палаты представителей от республиканцев, занимающихся вопросами национальной безопасности, работают над собственным пакетом помощи Украине.

Среди обсуждаемых предложений – рассматривать часть невоенной помощи как вид кредита, заявили председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майк Маккол и сенатор от республиканцев Линдси Грэм.

По словам Маккола, этот план также может иметь "щедрую систему погашения", чтобы помочь Украине.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что высказанная наиболее вероятным кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом идея о превращении части помощи Киеву в кредит поможет разблокировать Палату представителей.

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