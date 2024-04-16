Зеленский о помощи от США в кредит: Это уже не имеет значения. Нам нужно выжить
Президент Владимир Зеленский прокомментировал предложение о получении помощи от США в виде кредита.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью PBS.
Главу государства спросили, открыта ли Украина к предложению получить помощь от США в виде ссуды.
"Это не имеет значения для нас сегодня. Мы хотели другим способом получить эти деньги в прошлом году, но на сегодня это не имеет значения. Нам нужно выжить, и нам нужно защитить наших людей, поэтому - ваше решение, мяч на вашем поле. Поэтому, пожалуйста, просто примите решение", - сказал Зеленский.
Предложения в Конгрессе о помощи Украине как кредит
Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и главы ключевых комитетов Палаты представителей от республиканцев, занимающихся вопросами национальной безопасности, работают над собственным пакетом помощи Украине.
Среди обсуждаемых предложений – рассматривать часть невоенной помощи как вид кредита, заявили председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майк Маккол и сенатор от республиканцев Линдси Грэм.
По словам Маккола, этот план также может иметь "щедрую систему погашения", чтобы помочь Украине.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что высказанная наиболее вероятным кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом идея о превращении части помощи Киеву в кредит поможет разблокировать Палату представителей.
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Зеля десь бреше, або у 2019 році, або у 2022 році, або у 2024 році!!
А казав, що десь там вчився, на «правознавця» у приблуд95…?
Тільки стимулює робити це ШВИДШЕ та БІЛЬШЕ!
але Найвеличнівшивому - це вже не має значення, йому особисто потрібно вижити, а без кротів сцарювати по-приколу буде неможливо...
Українців у його формулі нема..
зе!поц знає, що бреше!
ми знаємо, що зе!поц бреше!
зе!поц знає, що ми знаємо, що воно бреше!
десь є кінець, цьому серіалу?
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Читаємо: мені байдуже що красти, гранди чи кредити, головне, щоб було що красти.
Чому два роки лен-ліз не просив (бо з нього не вкрадеш)?
Чи раніше в тебе було: "і так на халяву дадуть все що треба - нікуди не подінуться, я ж такій найвеличніший лідер **********"?
мені не потрібні ніякі кредити від вшивих сша, де мої онуки будуть їм віддавати 2гу нирку.
Ой, й@бнуть тебе, вава, свої ж кацапи і й@бнуть! )))