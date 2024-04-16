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Новости Помощь Украине
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Зеленский о помощи от США в кредит: Это уже не имеет значения. Нам нужно выжить

зеленський

Президент Владимир Зеленский прокомментировал предложение о получении помощи от США в виде кредита.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью PBS.

Главу государства спросили, открыта ли Украина к предложению получить помощь от США в виде ссуды.

"Это не имеет значения для нас сегодня. Мы хотели другим способом получить эти деньги в прошлом году, но на сегодня это не имеет значения. Нам нужно выжить, и нам нужно защитить наших людей, поэтому - ваше решение, мяч на вашем поле. Поэтому, пожалуйста, просто примите решение", - сказал Зеленский.

Также смотрите: Без помощи США шансов победить не будет, - Зеленский. ВИДЕО

Предложения в Конгрессе о помощи Украине как кредит

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и главы ключевых комитетов Палаты представителей от республиканцев, занимающихся вопросами национальной безопасности, работают над собственным пакетом помощи Украине.

Среди обсуждаемых предложений – рассматривать часть невоенной помощи как вид кредита, заявили председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майк Маккол и сенатор от республиканцев Линдси Грэм.

По словам Маккола, этот план также может иметь "щедрую систему погашения", чтобы помочь Украине.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что высказанная наиболее вероятным кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом идея о превращении части помощи Киеву в кредит поможет разблокировать Палату представителей.

Читайте также: Помощь США Украине "в кредит" потребует финансовой оценки, - МВФ

Автор: 

Зеленский (20202) кредит (2378) помощь (7754) США (26368)


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Топ комментарии
+17
С**а зелена повертай накрадене з офшорів!
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16.04.2024 13:52
+15
Чомусь, "потреба вижити" вам зовсім не заважає КРАСТИ!
Тільки стимулює робити це ШВИДШЕ та БІЛЬШЕ!
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16.04.2024 13:57
+10
Какой кредит? Очнись о Вселикий! США выступали ГАРАНТАМИ при Будапештском меморандуме! Они должны нам как земля колхозу! Вот на что давить надо. На их имидж на мировой арене! А где 9,7 млрд на защиту ТЭЦ? Кто за это отвечать будет? Почему экономику не переводим на военные рельсы? Вор на воре сидит и вором поганяет.....
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16.04.2024 14:24
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С**а зелена повертай накрадене з офшорів!
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16.04.2024 13:52 Ответить
А якже тоді асфальтні гроші??
Зеля десь бреше, або у 2019 році, або у 2022 році, або у 2024 році!!
А казав, що десь там вчився, на «правознавця» у приблуд95…?
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16.04.2024 13:52 Ответить
А ще колись бравий півник у своєму кіно про Голобородько посилав кредиторів в дупу, то що сталося Вован? А нарід 73% тоді повірив Голобородько і став гордий, що ти знаєш що робити без західних грошей, а ти їм тупо збрехав!
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16.04.2024 16:23 Ответить
Чомусь, "потреба вижити" вам зовсім не заважає КРАСТИ!
Тільки стимулює робити це ШВИДШЕ та БІЛЬШЕ!
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16.04.2024 13:57 Ответить
Бумеранг повернувся, тепер гугняве падло вже саме готове приймати все і звідусіль
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16.04.2024 13:59 Ответить
Зелі треба вижити, бо можуть нагнати !
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16.04.2024 14:01 Ответить
"проценти кредиту" були б значно менші (якщо, навіть, не нульові), якби з кротячої нори ОПи кроти переїхали до СІЗО СБУ або хоча б просто замість Червінського, та хоча б тупо звільнив тих ригівських мародерів-зрадників від керування державою...
але Найвеличнівшивому - це вже не має значення, йому особисто потрібно вижити, а без кротів сцарювати по-приколу буде неможливо...
Українців у його формулі нема..
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16.04.2024 14:10 Ответить
зе!поц бреше!
зе!поц знає, що бреше!
ми знаємо, що зе!поц бреше!
зе!поц знає, що ми знаємо, що воно бреше!

десь є кінець, цьому серіалу?
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16.04.2024 14:11 Ответить
Зеленский о помощи от США в кредит: Это уже не имеет значения. Нам нужно выжить Источник:
==================
Читаємо: мені байдуже що красти, гранди чи кредити, головне, щоб було що красти.
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16.04.2024 14:15 Ответить
Де ж ти раніше був, Вова?
Чому два роки лен-ліз не просив (бо з нього не вкрадеш)?
Чи раніше в тебе було: "і так на халяву дадуть все що треба - нікуди не подінуться, я ж такій найвеличніший лідер **********"?
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16.04.2024 14:16 Ответить
Не вживайте на люде це буквосполучення (з е л е н с ь к и й) і не показуйте морду цього обдолбаного продажного аморала. Вигляд і висловлювання цього негідника деморалізують Українців більше за всіх кацапських пропагандистів разом узятих!
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16.04.2024 14:19 Ответить
Это вот оно и есть? Тот потужный план о котором говорил не так давно Умеров?
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16.04.2024 14:23 Ответить
Какой кредит? Очнись о Вселикий! США выступали ГАРАНТАМИ при Будапештском меморандуме! Они должны нам как земля колхозу! Вот на что давить надо. На их имидж на мировой арене! А где 9,7 млрд на защиту ТЭЦ? Кто за это отвечать будет? Почему экономику не переводим на военные рельсы? Вор на воре сидит и вором поганяет.....
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16.04.2024 14:24 Ответить
Що буде, якщо доторкнутися до недоторканих?...
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16.04.2024 14:26 Ответить
Хочуть поставити нас на лічильник - та вже пох
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16.04.2024 14:26 Ответить
ні не пох. Ми влізаємо замість однієї кабали в трохи іншу. Де умови кредиту, що він так розпоряджається???
мені не потрібні ніякі кредити від вшивих сша, де мої онуки будуть їм віддавати 2гу нирку.
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17.04.2024 00:37 Ответить
Уявляю картину де бубочка своєму татусю скасує пожиттєву стипендію. А той йому це вже не має значення. То той старий йому швидко вухо відкрутить. Як це не має значення? Має. Я якщо я зараз знаходжусь на фронті і щось роблю для виживання в першу чергу себе і заодно ще когось, то я не розумію з якого дива у галімого судді скажімо конституційного суду має бути зп більше ніж в солдата? Хто буде віддавати ті кредити, які підуть на утримання того судді. Чи бубочка хоче сказати, що в нього гроші йдуть на оборону? Гроші ідуть на безпеку, його власну безпеку. Із цим спічем нехай додає, що пенсій і зарплат не буде. От тоді вже точно буде не має значення для нас. А про для нас, що він мав на увазі? Ха ха ха.
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16.04.2024 14:29 Ответить
Коли думають про те, щоб країна вижила під час війни, то не знищують свій Генеральний штаб, не чіпають самі боєздатні, провірені в боях з'єднання, проводять розумну мобілізацію, садять в буцегарню мародерів при владі, і навпаки звільняють з ув'язнення людей, які можуть принести корись для армії.
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16.04.2024 14:29 Ответить
Ти, падлюко, виживеш, якщо твої хазяї кацапські голову тобі не відірвуть! Бо ти, дебіл, зі своєю наркоманською тупістю навіть їх продінамити умудряєшся! Тобі ж в Омані казали - Київ за три дні, Україна - за тиждень! А ти що зробив, курво? Ще й гроші на цьому наколядував! З обох сторін!
Ой, й@бнуть тебе, вава, свої ж кацапи і й@бнуть! )))
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16.04.2024 14:38 Ответить
От **** як заговорив. То ***** ТИ намався здати країну ЧМО
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16.04.2024 14:48 Ответить
Класика: перед шухером нагрібає по повній
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16.04.2024 14:51 Ответить
Цю ... істоту нагрібає не перед шухером, а перед ломкою!)))
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16.04.2024 15:05 Ответить
Ну так чого ж ти 2 роки просрав, поки діяв закон про ленд-ліз?
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16.04.2024 14:53 Ответить
Де всі коментатори пропали що говорили що ленлізу на 50 років нам не треба тому що є бесплатна допомога а за нього прийдеться платити?
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16.04.2024 14:55 Ответить
Вова всьо, готується до забігу на дуже далеку дистанцію.
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16.04.2024 15:20 Ответить
ну так повертай спижжене всякими рЄзніками і будемо мати мільярди.
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16.04.2024 15:20 Ответить
Може тут проксі єрмака й правий , але важливе зауваження -- віддавати кредит буде вже іншій , сьомий презідент - Валерій Залужний й тут требо вже його теж питати . Хоча впевненний , що як патріот він погодиться .
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16.04.2024 15:36 Ответить
Я чогось не розумію, як то вижити? Так в нас у 2019 році завершився кінець епохи бідності, про яке вижити йде мова?
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16.04.2024 15:38 Ответить
Грошей які накрали Рєзніков -Дєрмак - Зеленський з західної допомоги має вистачити на оплату останнього пакету військової допомоги США.
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16.04.2024 16:56 Ответить
А чому не проста нада пєрєстать стрелять?
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16.04.2024 18:40 Ответить
Як шо ти не підеш то ми не виживемо
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16.04.2024 20:35 Ответить
Україна виживе- 100%. А ось туппорилий ішак і Ко бажано би , щоб виздихали.
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16.04.2024 20:56 Ответить
не питання розглянути кредит і повернути кошти, після виплат сша за відібрану яз, ракети та літаки
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17.04.2024 00:39 Ответить
 
 