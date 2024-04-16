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Новости Война
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РФ проводит в соцсетях информационную операцию по "героизации" уклонистов в Украине, - ГУР МО

ухилянти

Москва проводит в соцсетях целенаправленную пропагандистскую кампанию против Украины. Россия распространяет видеоконтент, в котором якобы украинские мужчины снимают себя на видео за границей на отдыхе и называют себя "уклонистами". Цель российской ИПСО – сорвать мобилизацию и увеличить напряжение в обществе из-за внутреннего противостояния.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"В последнее время в ТикТок и других соцсетях один за другим появляются ролики, на которых якобы украинские мужчины снимают себя на видео за границей на отдыхе и называют себя "уклонистами". Подобный контент быстро набирает просмотры и комментарии аудитории - одобрительные и критические, но дискуссии под этими видео только продвигают его в тренды", - говорится в сообщении.

Кроме того, для подобного контента одновременно были созданы так называемые "народные" песни, в текстах которых всегда прослеживается основной месседж – восхваление уклонистов.

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В ГУР отмечают, что синхронность появления многочисленных песен и видео, "героизирующих" мужчин, которые отказываются стать на защиту своей страны, анонимность их авторов и продвижение этого контента организованными группами ботов свидетельствует о целенаправленной вражеской пропагандистской кампании.

"Указанная ИПСО - классическая технология раскола общества, когда с одной стороны есть "оборонцы", а с другой - "уклонисты". Цель таких действий врага - сорвать мобилизацию, увеличить напряжение в обществе из-за внутреннего противостояния. Пропаганда Кремля не оставляет попыток подорвать украинское общество изнутри, дискредитировать образ Защитников и Защитниц Украины, применяя для этого любые методы", - отмечают в украинской разведке.

В ГУР МО призвали украинцев критически относиться к информации, поступающей из анонимных источников, и всегда помнить, что возможностью жить и, в частности, потреблять разнообразный контент в соцсетях мы обязаны только защитникам Украины.

Также читайте: Информационная операция "Перун": Пропагандисты РФ распространяют фейки для дестабилизации политической ситуации в Украине и на Западе, - ГУР

Автор: 

информационная война (678) разведка (4168) россия (95339) уклонисты (800) ГУР (412)


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Топ комментарии
+17
То виходить квадроухилятн Зєля - спецоперація кацапів?
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16.04.2024 13:54
+14
нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе "ухилянтами".

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16.04.2024 13:57
+10
нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе "ухилянтами".

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16.04.2024 13:55
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То виходить квадроухилятн Зєля - спецоперація кацапів?
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16.04.2024 13:54 Ответить
нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе "ухилянтами".

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16.04.2024 13:57 Ответить
Кацапів і українофобської J2
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16.04.2024 14:15 Ответить
Саме так. Приведений до влади мудрим нарідом під чуткім руководством руснявих спецслужб з метою знищення України.
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16.04.2024 15:48 Ответить
крітічєскій дєнь ?

(мєна)?
Реєстрація: 16.04.2024
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16.04.2024 14:01 Ответить
Можливо, якийсь 3,14.....?
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16.04.2024 14:05 Ответить
Ти диви, кацапе, тільки вилупився а вже понесло, методички якісь дебільні в ольгіно ...
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16.04.2024 14:04 Ответить
Таку операцію проводили ще на початку 2019 по чотири разовому ухилянту
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16.04.2024 13:55 Ответить
ми всеодно не повіримо у ту брехню. ІПСО https://www.pravda.com.ua/articles/2024/04/15/7451329/
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16.04.2024 13:55 Ответить
Аллах акбар !

вали звідсиля, кацапський троль !
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16.04.2024 14:02 Ответить
В Україні з 2014-15 років діє Особливий період, а з 2022 року діє правовий режим Воєнного Стану! Тільки дятли зкацаплені, це не знають!! Бо вони за гроші ФСБ, і гадять у мережах лайном!!
Прокинся, йолоп, ти ж гадиш💩 під себе!!
Слава Україні!
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16.04.2024 14:02 Ответить
нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе "ухилянтами".

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16.04.2024 13:55 Ответить
Яка ж тут героїзація, убогих ухилянтів!?
Або Свобода в Україні, або московські табори ГУЛАГУ2, для Українців у мордовії!!
Про що можна кахзати?!? Історію України, або памятають на Свободі, або осмислюють, сидячі, як раби, у таборах на території сруськага міфа!!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні
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16.04.2024 13:57 Ответить
Воно, звісно, чудово з Австрії воювати, кажуть бійці з батальону Великобританія взагалі хоч на Москву готовій йти)
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16.04.2024 14:00 Ответить
для рфϟϟ - ухилянти герої,
ждуни - також..
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16.04.2024 14:00 Ответить
Про тисячі ухилянтів в Україні - то таке ж ІПСО. Адже ухилянтом громадянин може бути визнаний лише у судовому порядку. І таких випадків не так і багато.
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16.04.2024 14:02 Ответить
Ну так хвацько, усе ухилянство, як чотириразового Зеленського, та через суд🤑🤑🤑 завернули🤣😂!!
Тому у змінах до Законів і привладні із слугами і замили це очевидне порушення Конституції! Або захищаєш Україну, або ухиляєшся від норми прямої дії Конституції!! Ухилянти, це майбутні зрадники, як молоді ригоАНАЛИ це довели власними вчинками за 10 років!!
Усе інше, то московитів балаканина, для ДУРНІВ!!
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16.04.2024 14:11 Ответить
Ну я ж не про дух, а про форму. 😊 За формою у нас діє презумпція невинуватості, яка гласить, що людина не є винною ні в якому правопорушенні, доки суд не довів зворотнє. Ото і все.
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16.04.2024 14:19 Ответить
У нас і своїх гнид вистачає які цим зацмаються!
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16.04.2024 14:02 Ответить
Так, це справді знакова гнида.
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16.04.2024 14:21 Ответить
А що Андрій сбрехав?
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16.04.2024 14:24 Ответить
на одному з стрвмів він сказав- я вже раз покинув свій дім-луганськ! з києва тікати не збираюсь! якщо прийде воріг то візьму в руки зброю! ну от і воює! десь в штаті Айова - сша! з песиками !
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16.04.2024 18:01 Ответить
Який в цьому сенс? Хто категорично не хоче чи не може йти в армію буде в будь-якому випадку шукати спосіб не потрапити туди і без подібних роликів. Те, що "мажори" без проблем втікають за гроші - давно ні для кого не новина, а протистояння в суспільстві ЗЕскоти вміють і без паРаші організувати тупими ідеями, які вони регулярно видають.
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16.04.2024 14:05 Ответить
За часів "совка" в 70-і роки в нашій військовій частині - учбова дивізія (Десна)
діяв принцип: "Не вмієш - навчимо, не хочеш - заставим!!!"
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16.04.2024 14:14 Ответить
І совки дохли пачками.
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16.04.2024 14:30 Ответить
Тому і вийшли з "совка", аби не було подібного, а якщо знов до цього повертатися - тоді немає сенсу воювати, адже це саме те, що несе з собою паРаша.
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16.04.2024 14:31 Ответить
... діяв принцип: "Не вмієш - навчимо, не хочеш - заставим!!!"
------------
Озвуч свій.
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16.04.2024 14:54 Ответить
Я живу не за якимись гаслами та принципами, а дію згідно обставин та власних інтересів.
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16.04.2024 15:31 Ответить
Так було завжди і всюди.
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16.04.2024 15:15 Ответить
Ухилянтів героїзують кацапські методи мобілізації
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16.04.2024 14:10 Ответить
Виставте на Цензорі новину про чергове схоплення ухилянтів на західних кордонах України, а через пів години порахуйте скільки з'явиться Ніків які будуть виправдовувати цих покидьків. Та представляти їх як практично борців із Слугами народу.
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16.04.2024 14:11 Ответить
А що зараз можна з зеленими зрадниками боротись? В мене така думка, що вже пізно.
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16.04.2024 14:26 Ответить
Напряжение в обществе создает само правительство, которое людей считаем скотом, а Украину своим кварталом.
Устраивает облавы.
Запрещает покидать страну.

Кто не хочет воевать - не будет.
А многие и не хотят - забрали мужика в армию, а у него пенсионеры немощные на руках с нищенской пенсией, семья, дети..... И как семье прожить???
И когда вернется, если нет демобилизации???

Решите эти вопросы и уклонистов будет меньше. Проще свою некомпетентность списать на "пропагандистську кампанію проти України".

А как быть с тем, что мобилизованному надо самому покупать броник и снарягу? В среднем, на человека мы собираем около 100 тыс. ........
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16.04.2024 14:28 Ответить
При відсутності посилань на першоджерела, це хрєнова маячня по методичкі "ФСБ готує Майдан-3"... Пояснення - в статті https://gur.gov.ua/content/ukhyliant-moskva-provodyt-cherhovu-informatsiinu-operatsiiu-proty-ukrainy.html посилання на першоджерела повністю відсутня, є тільки нічим не підтверджене твердження, тобто має ознаки маніпуляції або брехні.
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16.04.2024 14:35 Ответить
патужный сайт, в колонке "Зрадники України" аж ТРИ кацаповоенных рф, очень патужно
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16.04.2024 14:49 Ответить
Лица видно. Имена. Легко всех проверить.
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16.04.2024 14:58 Ответить
а видача грушних дозволів на виїзд "ухилянтів " це теж операція Крємля ?

Палкий привіт ГРУ від Арестовича ... а також депутата Київської міськради Владислава Трубіцина
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16.04.2024 15:27 Ответить
так як пакувальщики з ТЦК мобілізацію не "героїзував" ще ніхто
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16.04.2024 16:04 Ответить
Непогано було б що провідні україські ЗМІ також не розповсюджували заради хайпу історії про " погане ТЦК і неправильну мобілізацію".
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16.04.2024 20:38 Ответить
щось немає в цій новини знаменитих цензорівськиї писак-ухилянтів. Вони б мали собою пишатися. Самі коцапи плескають їх сс*шеству під красивими гаслами.
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17.04.2024 00:29 Ответить
 
 