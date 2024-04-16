РФ проводит в соцсетях информационную операцию по "героизации" уклонистов в Украине, - ГУР МО
Москва проводит в соцсетях целенаправленную пропагандистскую кампанию против Украины. Россия распространяет видеоконтент, в котором якобы украинские мужчины снимают себя на видео за границей на отдыхе и называют себя "уклонистами". Цель российской ИПСО – сорвать мобилизацию и увеличить напряжение в обществе из-за внутреннего противостояния.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
"В последнее время в ТикТок и других соцсетях один за другим появляются ролики, на которых якобы украинские мужчины снимают себя на видео за границей на отдыхе и называют себя "уклонистами". Подобный контент быстро набирает просмотры и комментарии аудитории - одобрительные и критические, но дискуссии под этими видео только продвигают его в тренды", - говорится в сообщении.
Кроме того, для подобного контента одновременно были созданы так называемые "народные" песни, в текстах которых всегда прослеживается основной месседж – восхваление уклонистов.
В ГУР отмечают, что синхронность появления многочисленных песен и видео, "героизирующих" мужчин, которые отказываются стать на защиту своей страны, анонимность их авторов и продвижение этого контента организованными группами ботов свидетельствует о целенаправленной вражеской пропагандистской кампании.
"Указанная ИПСО - классическая технология раскола общества, когда с одной стороны есть "оборонцы", а с другой - "уклонисты". Цель таких действий врага - сорвать мобилизацию, увеличить напряжение в обществе из-за внутреннего противостояния. Пропаганда Кремля не оставляет попыток подорвать украинское общество изнутри, дискредитировать образ Защитников и Защитниц Украины, применяя для этого любые методы", - отмечают в украинской разведке.
В ГУР МО призвали украинцев критически относиться к информации, поступающей из анонимных источников, и всегда помнить, что возможностью жить и, в частности, потреблять разнообразный контент в соцсетях мы обязаны только защитникам Украины.
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(мєна)?
Реєстрація: 16.04.2024
вали звідсиля, кацапський троль !
Прокинся, йолоп, ти ж гадиш💩 під себе!!
Слава Україні!
Або Свобода в Україні, або московські табори ГУЛАГУ2, для Українців у мордовії!!
Про що можна кахзати?!? Історію України, або памятають на Свободі, або осмислюють, сидячі, як раби, у таборах на території сруськага міфа!!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні
ждуни - також..
Тому у змінах до Законів і привладні із слугами і замили це очевидне порушення Конституції! Або захищаєш Україну, або ухиляєшся від норми прямої дії Конституції!! Ухилянти, це майбутні зрадники, як молоді ригоАНАЛИ це довели власними вчинками за 10 років!!
Усе інше, то московитів балаканина, для ДУРНІВ!!
діяв принцип: "Не вмієш - навчимо, не хочеш - заставим!!!"
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Озвуч свій.
Устраивает облавы.
Запрещает покидать страну.
Кто не хочет воевать - не будет.
А многие и не хотят - забрали мужика в армию, а у него пенсионеры немощные на руках с нищенской пенсией, семья, дети..... И как семье прожить???
И когда вернется, если нет демобилизации???
Решите эти вопросы и уклонистов будет меньше. Проще свою некомпетентность списать на "пропагандистську кампанію проти України".
А как быть с тем, что мобилизованному надо самому покупать броник и снарягу? В среднем, на человека мы собираем около 100 тыс. ........
Палкий привіт ГРУ від Арестовича ... а також депутата Київської міськради Владислава Трубіцина