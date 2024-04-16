РФ проводит в соцсетях информационную операцию по "героизации" уклонистов в Украине, - ГУР МО

Москва проводит в соцсетях целенаправленную пропагандистскую кампанию против Украины. Россия распространяет видеоконтент, в котором якобы украинские мужчины снимают себя на видео за границей на отдыхе и называют себя "уклонистами". Цель российской ИПСО – сорвать мобилизацию и увеличить напряжение в обществе из-за внутреннего противостояния.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"В последнее время в ТикТок и других соцсетях один за другим появляются ролики, на которых якобы украинские мужчины снимают себя на видео за границей на отдыхе и называют себя "уклонистами". Подобный контент быстро набирает просмотры и комментарии аудитории - одобрительные и критические, но дискуссии под этими видео только продвигают его в тренды", - говорится в сообщении.

Кроме того, для подобного контента одновременно были созданы так называемые "народные" песни, в текстах которых всегда прослеживается основной месседж – восхваление уклонистов.

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В ГУР отмечают, что синхронность появления многочисленных песен и видео, "героизирующих" мужчин, которые отказываются стать на защиту своей страны, анонимность их авторов и продвижение этого контента организованными группами ботов свидетельствует о целенаправленной вражеской пропагандистской кампании.

"Указанная ИПСО - классическая технология раскола общества, когда с одной стороны есть "оборонцы", а с другой - "уклонисты". Цель таких действий врага - сорвать мобилизацию, увеличить напряжение в обществе из-за внутреннего противостояния. Пропаганда Кремля не оставляет попыток подорвать украинское общество изнутри, дискредитировать образ Защитников и Защитниц Украины, применяя для этого любые методы", - отмечают в украинской разведке.

В ГУР МО призвали украинцев критически относиться к информации, поступающей из анонимных источников, и всегда помнить, что возможностью жить и, в частности, потреблять разнообразный контент в соцсетях мы обязаны только защитникам Украины.

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