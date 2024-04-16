РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10220 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
294 0

Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 150 оккупантов и уничтожили 31 единицу вооружения и военной техники.

знищення,ліквідація

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

Так, за сутки получили подтверждение, что у врага стало меньше на 150 оккупантов и 31 единицу вооружения и военной техники, из них:

  • 1 танк;
  • 19 единиц автобронетехники;
  • 4 артиллерийские системы;
  • 2 антенны FPV;
  • 1 аэрофотостанция;
  • 4 лодки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеская атака дронами: на Юге попаданий не допущено

Автор: 

ликвидация (3470) уничтожение (6819) Силы обороны юга (295)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 