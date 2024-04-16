Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 150 оккупантов и уничтожили 31 единицу вооружения и военной техники.

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

Так, за сутки получили подтверждение, что у врага стало меньше на 150 оккупантов и 31 единицу вооружения и военной техники, из них:

1 танк;

19 единиц автобронетехники;

4 артиллерийские системы;

2 антенны FPV;

1 аэрофотостанция;

4 лодки.

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