Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 150 оккупантов и уничтожили 31 единицу вооружения и военной техники.
Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.
Так, за сутки получили подтверждение, что у врага стало меньше на 150 оккупантов и 31 единицу вооружения и военной техники, из них:
- 1 танк;
- 19 единиц автобронетехники;
- 4 артиллерийские системы;
- 2 антенны FPV;
- 1 аэрофотостанция;
- 4 лодки.
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