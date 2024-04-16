Воздушные силы делают максимум с теми средствами, которые у них есть, - Евлаш
Силы ПВО максимально выполняют свои задачи, используя те средства и силы, которые сейчас у них на вооружении, в частности, РЭБ и стрелковое оружие.
Об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
"Вы видели: во время последней атаки мы сбили 16 из 20 крылатых авиационных ракет Х-101/Х-555, которые используют Ту-95МС с аэродрома "Энгельс", и которые могут преодолевать большие расстояния в тысячи километров. Сегодня мы сбили 9 из 9 дронов. Раньше сбивали во время комбинированной атаки 39 из 40 дронов.
Он подчеркнул, что Украина сама не производит эти ракеты и комплексы ПВО, поэтому они априори дефицитны.
"Россия пытается комбинированными атаками максимально истощить системы ПВО. Ей удалось накопить определенный ресурс, который она в течение этих последних массированных атак использовала", - сказал Евлаш.
Партнеры знают о количестве вооружения и ракет, которые есть в Украине. И знают, что нам необходима помощь, добавил спикер Воздушных сил ВСУ.
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Слава Україні!
Винуваті ті, хто закривав ракетні програми, хто зривав контрабандні схеми постачання клістронів із заводів Мордора в Україну.
Ізраїль в свій час всіма правдами і неправдами, підкупом, обманом озброював свою армію і пишається цим.
А в нас через зарозумілих, тупуватих ( продажних ? ) журналюг розігнали скандал із Гладковськими, які добували клістрони для ЗСУ і злили ФСБ шляхи постачання.
То кому вірити?
Трипільська ТЕС знаходиться на відстані 45 км від Києва, тобто має перебувати під щільною "парасолькою" ППО. Бо інакше означатиме можливість руйнації ракетами ворога будь-якого важливого об'єкту в Києві і на його околицях, чого досі ворожим силам не вдавалось здійснити.
А відтак, заява Зеленського про нестачу зенітних ракет в момент відбиття не самої масивної повітряної атаки на Київ і область - це свідоме введення в оману.
Відмовляючи або зволікаючи з наданням ППО України зенітних ракетних комплексів та боєкомплектів до них, ви допомагаєте міжнародному злочинцю, терористу путіну знищувати Україну!
У всіх диванних вже є хтось в ЗСУ.
У мене десь 10 друзів і знайомих.
Кацапам пиндець по-любе.
Хоча прийдешня зима буде важкою.
На владу не розраховуємо - купуємо генератори, "буржуйки", робимо самі системи опалення на дровах.
Жителі багатоповерхівок готуються переїхати взимку у села/на дачі, бо з опаленням будуть проблеми (Великобританія у 1940-1941 роках вивезла дітей і жінок у сільську місцевість).
Кацапстан зруйнується, всі кацапи здохнуть!