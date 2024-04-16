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Новости Война
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Воздушные силы делают максимум с теми средствами, которые у них есть, - Евлаш

ппо

Силы ПВО максимально выполняют свои задачи, используя те средства и силы, которые сейчас у них на вооружении, в частности, РЭБ и стрелковое оружие.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Вы видели: во время последней атаки мы сбили 16 из 20 крылатых авиационных ракет Х-101/Х-555, которые используют Ту-95МС с аэродрома "Энгельс", и которые могут преодолевать большие расстояния в тысячи километров. Сегодня мы сбили 9 из 9 дронов. Раньше сбивали во время комбинированной атаки 39 из 40 дронов.

Он подчеркнул, что Украина сама не производит эти ракеты и комплексы ПВО, поэтому они априори дефицитны.

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"Россия пытается комбинированными атаками максимально истощить системы ПВО. Ей удалось накопить определенный ресурс, который она в течение этих последних массированных атак использовала", - сказал Евлаш.

Партнеры знают о количестве вооружения и ракет, которые есть в Украине. И знают, что нам необходима помощь, добавил спикер Воздушных сил ВСУ.

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Автор: 

ПВО (2701) Воздушные силы (2241) Евлаш Илья (138)


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Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Українцям, бо з асфальтом від зеленського, результат вийшов кривавим!! Тільки Уряд Національного спасіння дасть зрушення!! Продовження існуючогоімітатора, це КРОВ для Українців !!
Слава Україні!
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16.04.2024 14:20 Ответить
Так до повітряних сил претензій ніхто і не висловлює.
Винуваті ті, хто закривав ракетні програми, хто зривав контрабандні схеми постачання клістронів із заводів Мордора в Україну.
Ізраїль в свій час всіма правдами і неправдами, підкупом, обманом озброював свою армію і пишається цим.
А в нас через зарозумілих, тупуватих ( продажних ? ) журналюг розігнали скандал із Гладковськими, які добували клістрони для ЗСУ і злили ФСБ шляхи постачання.
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16.04.2024 14:24 Ответить
Гм... А от Зеленський заявив, що руйнування Трипільської ТЕС сталось через нестачу у київської ППО боєготових зенітних ракет у самий відповідальний момент ракетної атаки рашистів.
То кому вірити?
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16.04.2024 14:32 Ответить
Руйнування Трипільської ТЕС сталось через вдалу комбіновану повітряну атаку ракетами та БПЛА рашистів та мабуть через недоліки в організації ППО, фізичного захисту та ліквідації пожежі ТЕС.
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16.04.2024 15:09 Ответить
ХТО має забезпечувати боєві підрозділи ************?
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16.04.2024 15:50 Ответить
Так ото ж бо воно і є - потрібно дивитись у корінь всіх проблем.
Трипільська ТЕС знаходиться на відстані 45 км від Києва, тобто має перебувати під щільною "парасолькою" ППО. Бо інакше означатиме можливість руйнації ракетами ворога будь-якого важливого об'єкту в Києві і на його околицях, чого досі ворожим силам не вдавалось здійснити.
А відтак, заява Зеленського про нестачу зенітних ракет в момент відбиття не самої масивної повітряної атаки на Київ і область - це свідоме введення в оману.
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16.04.2024 16:13 Ответить
Партнери України з країн НАТО!
Відмовляючи або зволікаючи з наданням ППО України зенітних ракетних комплексів та боєкомплектів до них, ви допомагаєте міжнародному злочинцю, терористу путіну знищувати Україну!
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16.04.2024 14:57 Ответить
Віримо в ЗСУ. Донатимо ЗСУ. Кожного дня хоча б по 100-200 грн.
У всіх диванних вже є хтось в ЗСУ.
У мене десь 10 друзів і знайомих.
Кацапам пиндець по-любе.
Хоча прийдешня зима буде важкою.
На владу не розраховуємо - купуємо генератори, "буржуйки", робимо самі системи опалення на дровах.
Жителі багатоповерхівок готуються переїхати взимку у села/на дачі, бо з опаленням будуть проблеми (Великобританія у 1940-1941 роках вивезла дітей і жінок у сільську місцевість).
Кацапстан зруйнується, всі кацапи здохнуть!
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16.04.2024 15:03 Ответить
 
 