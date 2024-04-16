Воздушные силы делают максимум с теми средствами, которые у них есть, - Евлаш

Силы ПВО максимально выполняют свои задачи, используя те средства и силы, которые сейчас у них на вооружении, в частности, РЭБ и стрелковое оружие.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Вы видели: во время последней атаки мы сбили 16 из 20 крылатых авиационных ракет Х-101/Х-555, которые используют Ту-95МС с аэродрома "Энгельс", и которые могут преодолевать большие расстояния в тысячи километров. Сегодня мы сбили 9 из 9 дронов. Раньше сбивали во время комбинированной атаки 39 из 40 дронов.

Он подчеркнул, что Украина сама не производит эти ракеты и комплексы ПВО, поэтому они априори дефицитны.

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"Россия пытается комбинированными атаками максимально истощить системы ПВО. Ей удалось накопить определенный ресурс, который она в течение этих последних массированных атак использовала", - сказал Евлаш.

Партнеры знают о количестве вооружения и ракет, которые есть в Украине. И знают, что нам необходима помощь, добавил спикер Воздушных сил ВСУ.

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